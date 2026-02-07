“Por qué votar por”: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, candidato a la Cámara

Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán es candidato a la Cámara. Va por el Partido Conservador. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es servir al pueblo colombiano, especialmente a Antioquia, defendiendo la vida, la familia, el medio ambiente, los derechos humanos y avanzando en una agenda de desarrollo sostenible. Vengo de una vida de servicio público —concejal, diputado y congresista— y quiero seguir aportando con experiencia y vocación de diálogo para fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la política.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No existe registro de investigaciones disciplinarias, administrativas o penales en mi contra en las bases de datos públicas de control y transparencia del Congreso.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será protector de la vida y el desarrollo sostenible, con normas claras para la conservación del medio ambiente, el bienestar animal, la economía solidaria rural y programas de apoyo a las familias, al tiempo que impulsaremos una infraestructura legal que permita crecimiento económico seguro y descentralizado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Considero que uno de los mayores problemas es la seguridad integral y la falta de confianza en las instituciones. Propondré políticas públicas que fortalezcan la justicia, mejoren la eficiencia de la fuerza pública dentro del respeto a los derechos humanos, y promuevan empleo digno y oportunidades para nuestros jóvenes y emprendedores.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Mi postura sería evaluar cuidadosamente la conveniencia de una asamblea constituyente. No descartaría reformas profundas si se demuestra que pueden modernizar el Estado, fortalecer la separación de poderes y reestablecer confianza ciudadana, siempre con respeto a la legalidad y la estabilidad institucional.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No considero prioritaria una modificación a la duración del periodo presidencial ni la reelección inmediata. Nuestra prioridad debe ser la eficiencia en la gestión pública, no prolongar períodos de gobierno que puedan favorecer la personalización del poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, apoyo que la política pública favorezca la integración y competitividad de las regiones, siempre con estrictos controles de transparencia y fiscalización para garantizar que los recursos públicos lleguen realmente a los proyectos que beneficien a la comunidad, esta paz total es un fiasco del Gobierno.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Creo que toda negociación debe buscar la paz, la justicia y la reparación de las víctimas, pero no puede implicar impunidad ni debilitar el principio de legalidad. El Estado debe mantener firme su autoridad.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Me mantengo firme en el rechazo a políticas que normalicen el consumo y producción de drogas ilícitas. Considero que debemos fortalecer la prevención, educación y tratamientos para adicciones, y combatir con decisión el narcotráfico.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Soy respetuoso del debate ético y legal, pero mi posición es proteger la vida en todas sus formas, promoviendo alternativas de cuidado paliativo y apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, es necesaria una reforma tributaria estructural que promueva justicia, equidad y crecimiento económico, simplifique el sistema de impuestos y brinde alivios para los sectores productivos y la clase media sin sacrificar la responsabilidad fiscal.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Apoyo una revisión y racionalización del gasto público, incluida la compensación de altos funcionarios, así como medidas eficaces de transparencia y responsabilidad tributaria para los servidores públicos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Creo en el respeto a la libertad religiosa, pero también en la neutralidad fiscal y equidad tributaria: las instituciones, como cualquier organización, deben contribuir al bienestar social si generan ingresos significativos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, promovería reformas para fortalecer la participación ciudadana, transparencia, control del financiamiento político y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, con el fin de recuperar la confianza en la política.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Promoveré leyes que aseguren paridad efectiva de género en todos los niveles del poder público, incentivos a empresas con políticas de igualdad salarial y campañas educativas contra la violencia de género.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Propondré mecanismos más duros de control fiscal y sanciones claras, mayor protección a denunciantes y modernización de los sistemas de contratación pública con tecnología para hacer los procesos más transparentes y eficientes.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Impulsaré una agenda de rendición de cuentas, diálogo constante con comunidades, informes claros de gestión y campañas educativas sobre la función del Legislativo para acercar al Congreso a la ciudadanía.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Abogo por una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la migración ordenada, con posiciones firmes frente a la democracia y derechos humanos, promoviendo estabilidad regional.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con aportes legales de ciudadanos, empresarios y simpatizantes que creen en el proyecto del Partido Conservador por Antioquia, todos declarados ante las autoridades electorales, y está alineada con las normas de financiación vigentes para garantizar transparencia total.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré al candidato presidencial que represente los valores de vida, familia, institucionalidad, seguridad y desarrollo sostenible, siempre priorizando el interés nacional por encima de agendas particulares.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Considero que debe continuar con la búsqueda de consensos en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico, pero dejar atrás improvisaciones o políticas que debiliten la institucionalidad o la seguridad ciudadana.

