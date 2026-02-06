“Por qué votar por”: Viviana Méndez, candidata a la Cámara

Viviana Méndez es candidata a la Cámara por Cundinamarca. Va por Cambio Radical. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Seguir impactando positivamente a las personas y seres sintientes que lo requieran, haciendo gestión y siendo voz desde donde los espacios participativos me lo permitan.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Proyecto de ley para regular y hacer más eficiente el gasto público evitando derroches en aspectos que no generen impacto positivo en las comunidades.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema en mi concepto es la poca designación de recursos para el deporte y la cultura en los municipios, departamentos y la nación que hacen la diferencia en el tejido social, generando disciplina, valores y formación profesional; estos espacios previenen a los jóvenes de los malos hábitos y generando espacios participativos comunales en el grueso de la sociedad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Existen mecanismos para hacer reformas puntales si se requieren y el país necesita fortalecer sus instituciones y hacer reformas que no necesitan una constituyente costosa y parcializada.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La concertación de poder en largos periodos genera riesgo de abuso de poder y promueve el inconformismo ciudadano a largo plazo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Son una serie de acciones desarticuladas y sin resultados reales y mucho menos confiables.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Solo si existe una verdadera intención de dejación de armas y fijando un límite en el tiempo para lograr los acuerdos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Solo en casos médicos estoy de acuerdo con el uso y formulación. Sin poner en riegos a nuestros jóvenes.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Dios es quien nos trajo a este mundo y él sabe hasta cuándo estaremos en este plano terrenal.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Primero es necesario una reducción del gasto inoficioso, menos derroche. La plata alcanza si se ejecuta bien. También es necesario un control efectivo de evasión y elusión para obtener los recursos que el país necesita para el desarrollo social y las obras que se requieren.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, congresistas y funcionarios del Estado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, estoy de acuerdo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No. Hay que mejorar, pero defender las instituciones.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La reglamentación existe, la aplicabilidad en ejercicio es lo que debe regularse para que se cumpla efectivamente; espacios de representación que quede dentro de los estatutos de las organizaciones en partes iguales y se cumplan en el tiempo.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Valores morales, mayor control y generación de indicadores de seguimiento. Quien debe perder o se apropie de los recursos públicos debe responder con su patrimonio; muy importante que los entes de control tengan autonomía y celeridad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ampliar el pedido de sesiones, tanto en los dos que se hacen las sesiones como en el tiempo. El Congreso no debe descansar más de lo que descansan la inmensa mayoría de los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Tener personas idóneas para poder mejorar la comunicación y los lazos comerciales; tener canales diplomáticos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Familia y yo. Y está muy por debajo del tope establecido en la norma.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A quien decida el partido Cambio Radical y que garantice menos polarización, garantías de seguridad profundización en lo social y respeto a las instituciones.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Considero que los presupuestos participativos que adoptó el ministerio del interior, esta política se inició en Cundinamarca y los resultados han sido exitosos. Las comunidades cuidan los recursos públicos y los ejecutan de manera adecuada.

