Registrador explicó las fechas clave para las elecciones de 2026: esto debe tener en cuenta

A poco más de seis meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el registrador Hernán Penagos habló con El Espectador sobre las fechas clave que marcarán los comicios del próximo año. Se acercan dos momentos importantes para la contienda hacia la Casa de Nariño.

Hasta el 21 de enero, la Registraduría tendrá que “certificar cuáles personas pueden inscribirse a la Presidencia por firmas”. 10 días después, el 31 de enero, se inicia la inscripción de candidatos a la Presidencia, a la que irán tanto quienes buscaron el apoyo ciudadano y quienes van por partidos.

Varios de ellos, además, participarán en las consultas del 8 de marzo, fecha en la que también ocurren las elecciones legislativas. Cinco días después, “el 13 de marzo, se cierran las inscripciones para la Presidencia”. Todos quienes hayan alcanzado a registrarse en ese plazo y hayan logrado, en su defecto, una victoria en esa medición en las urnas, irán en el tarjetón del llamado a urnas del 31 de mayo, fecha de la primera vuelta.

“Hay que recordar que quienes actualicen su inscripción para votar, pueden hacerlo hasta el 8 de enero y podrán votar para Congreso y para Presidencia; y quienes lo hagan hasta el 31 de marzo, que es la última fecha, solo podrán votar para Presidencia”, agregó el registrador.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, fueron 25 los partidos y movimientos los que se inscribieron para las consultas presidenciales. Entre ellos están el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido de la U. Los que se bajaron fueron el Liberal, el Conservador y Cambio Radical.

