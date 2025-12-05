Registraduría insta a partidos a inscribir listas con tiempo: “Pocos han hecho el ejercicio”

El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó sobre posibles contratiempos en caso de que se deje para el 8 de octubre las inscripciones a las listas. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A tres días de que se cierren las inscripciones para las listas al Congreso, la Registraduría hizo un llamado a los partidos y movimientos sociales para hacer el proceso con tiempo. Según alertó el jefe de la entidad, Hernán Penagos, esperar hasta la fecha límite del 8 de diciembre podría generar “contratiempos”.

La solicitud se hizo en medio de la preocupación que ha generado que, para la mañana de este viernes, solo iban inscritas 58 listas: 54 para la Cámara de Representantes y cuatro para Senado, con 215 y 109 candidatos, respectivamente. Para las elecciones de hace cuatro años, fueron más de 550 listas. Precisamente por ese bajo número en comparación es que se teme, desde la organización electoral, que los procesos se surtan el último día de inscripciones.

Sugerimos: “Estamos amparados por la ley”: presidente de la Cámara mantiene pulso con La U

El próximo lunes, 8️⃣ de diciembre, finaliza la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República de 2026 🗳️.



Hacemos un llamado a las organizaciones políticas a que no esperen hasta el último momento para realizar el trámite de inscripción. pic.twitter.com/t08bhEmu0y — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 5, 2025

“Es una cifra muy inferior a las que se habían inscrito por estas épocas en los pasados procesos de inscripción hace 4 años. ¿Eso qué significa? Que muy posiblemente las organizaciones políticas se van a agolpar el próximo lunes a realizar su proceso de inscripción y van a generar traumatismos", indicó Penagos.

El registrador aseguró si bien entendía que en algunos partidos todavía están en definiciones políticas, desde la entidad han habilitado mecanismos de inscripción virtual, pero “pocos han hecho el ejercicio”. Además, alertó por posibles contratiempos en la inscripción presencial, especialmente por el número de personas que asisten a este tipo de eventos y algunos procesos que no se surten previamente, como la certificación del aval o el acuerdo de coalición.

Le puede interesar: Liberales definieron avales para Congreso y frenaron ruidos internos de algunos sectores

“No han cumplido los partidos políticos llegando a la agenda que hemos entregado para la inscripción. Por favor, no terminen llegando el último día porque van a generar contratiempos y van a colapsar las registradurías”, concluyó.

De acuerdo con el delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, para las elecciones de 2022 hubo 16 listas para el Senado y en la Cámara 262.

Este viernes, varios partidos hicieron el proceso. El Pacto Histórico se presentó en Corferias en un acto simbólico para presentar sus candidatos, Centro Democrático reunión a su militancia en la sede del partido en Bogotá, el Partido Conservador lo hizo desde Cartagena y Cambio Radical desde Barranquilla. Todos están, además, en procesos internos para definir su voluntad de participar en la consulta del 8 de marzo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.