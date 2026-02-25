Candidatos responden: Claudia López habla de paz total, crisis de salud y Estados Unidos

Claudia López es candidata a la Presidencia con el movimiento Imparables, que presentó por firmas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

El 8 de marzo, pida sus tres tarjetones, elija a la mejor persona en Cámara de su departamento, en Senado y en el tarjetón de consulta presidencial, lo invito a votar por mí, por Claudia, la presidenta de las soluciones. Colombia me conoce. Como cuidé a Bogotá en la pandemia, como saqué el metro adelante, quiero defender los logros sociales que hemos obtenido: el salario mínimo, el pago de dominicales y festivos, de horas extras. Pero quiero corregir también la seguridad que va muy mal, el sistema de salud que destruyeron, la corrupción que sigue campeando. Gobernar es continuar con humildad lo que va bien, pero también es corregir con carácter lo que va mal. Lo hice por Bogotá, lo voy a hacer por Colombia.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Colombia requiere una ley de crecimiento y una nueva regla fiscal. Que si la economía crece al 4 % y la inversión privada, porque tenemos garantías de seguridad, de estabilidad, crece por lo menos al 20 % también, bajemos el impuesto de renta en dos puntos; y que si se mantiene el crecimiento de la inversión privada al 20 % y la economía crece al 5 %, bajemos otros dos puntos el impuesto de renta. Hay que bajar el impuesto de renta, hay que quitarles costos a las microempresas, como el pago de las Cámaras de Comercio, por ejemplo, que no sea obligatorio, que el registro mercantil sea gratuito para las pequeñas empresas, que las pequeñas microempresas tengan un apoyo para que puedan pagar el salario mínimo de COP 2 millones, que es justo con los trabajadores, pero le queda un poco difícil a las microempresas. Estas son las cosas que voy a poner: la ley de crecimiento y la regla fiscal.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Así como defiendo las reformas sociales —la laboral, la pensional, el salario mínimo de este gobierno—, soy consciente de que hay que corregir dos cosas que evidentemente van mal: el sistema de salud y la seguridad. El sistema de salud, el Gobierno nos dijo que acabando las EPS privadas y tomándoselas funcionaría mejor el sistema, y no fue así, la corrupción sigue. Los medicamentos no se entregan, los tratamientos se niegan y eso realmente está siendo un tormento para la gente. Yo voy a manejar el sistema de salud como lo manejé en la pandemia: con auditoría, sin corrupción, llevando servicios a las zonas rurales de Bogotá. En este momento de Colombia, devolviéndole a la gente sus medicamentos y tratamientos. Lo que necesita es que se aplique el derecho a la salud y la Ley Estatutaria del derecho a la salud y que se corrijan algunas cosas mediante decreto, sobre todo el tema de corrupción, no entrega de medicamentos, de tratamientos.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

No, ese es el otro gran error y lunar de este gobierno. Yo puedo tener muchas diferencias con el presidente [Álvaro] Uribe, pero sus procesos de paz desmovilizaron a más de 25 mil paramilitares, bajó la violencia. Lo mismo el presidente [Juan Manuel] Santos, sus procesos de paz desmovilizaron a 13.500 miembros de las FARC, eso fue una bendición para Colombia, entre otras cosas para que por primera vez hubiera un “Gobierno del cambio”. En cambio. la paz total que ha hecho el presidente [Gustavo] Petro no ha desmovilizado a un solo criminal, ni a uno solo. En cambio, las organizaciones criminales tienen 10.000 hombres armados más, están tapadas de plata, de narcotráfico, de extorsión.

Claramente, la paz total no está saliendo bien, hay que corregirla, hay que suspender esas mesas, esas gabelas a los criminales que las están usando es para aprovechar para expandirse, no para desmovilizarse. Tenemos que fortalecer la fuerza pública, crear una fiscalía antimafia que someta a esa gente a la cárcel y también hay que hacer justicia social, porque a punta de fuerza no es como se logra la seguridad. Se necesita también un precio de compra garantizado a los campesinos de sus cosechas distintas a la coca para que no se quiebren y salgan adelante. Se necesita un millón de becas de educación y trabajo para jóvenes, para personas mayores, para mujeres. Se necesita un sistema de cuidado para las mujeres y sus familias para que puedan trabajar, ganar mejor y salir adelante.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Con respeto por Colombia y por la soberanía de Colombia, le propondría al presidente [Donald] Trump que hagamos un plan Colombia-Venezuela de desarrollo económico, de desarrollo energético, de desarrollo agroindustrial. Le propondría que hagamos este mismo año, entre junio que ganemos las elecciones y diciembre, que se hagan elecciones libres en Venezuela para que se acabe el periodo de transición de esa narcodictadura, para que los venezolanos recuperen su democracia y que con ese nuevo gobierno democrático elegido en las urnas con garantías, hagamos un plan de desarrollo económico, energético, industrial para Colombia y Venezuela, para que tengamos empleo, progreso, oportunidades y así recuperemos la seguridad en ambos países.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Todas las reformas sociales, el pago de horas extras, los derechos laborales, la reforma pensional, el salario mínimo vital, la entrega de tierras a los campesinos, son logros, sin duda, del “Gobierno del cambio”, que hay que defender y continuar. Y ese es mi compromiso. La diferencia es que yo continúo eso, pero también corrijo lo que sabemos que va mal. La salud y la seguridad, que le nieguen a la gente los medicamentos. Yo, en cambio, me aseguraré de que se los entreguen, como lo hice en pandemia. En seguridad crearé una fiscalía antimafia que someta a los delincuentes, tramitaré una reforma judicial que acabe con esa impunidad de que el ladrón atraca y vuelve y queda libre, sino que realmente haya una pena corta, pero eficaz. Que también haya un millón de becas de educación y trabajo para jóvenes y mujeres y personas mayores, que haya precio de compra garantizado para los campesinos en sus productos distintos a la coca, porque todo eso en conjunto de justicia social y fuerza pública legítima es la seguridad.

¿La demora en aceptar esta consulta los dejó rezagados en el debate electoral?

No, para nada, no hubo ninguna demora. Entre enero teníamos que tomar la decisión y la tomamos. Invitamos a Sergio [Fajardo] y a Maurice [Armitage], no quisieron estar, se fueron solos a primera vuelta y [nosotros] estamos listos. Y el 8 de marzo lo que vamos a hacer es ir a las urnas y que los ciudadanos decidamos en los tres tarjetones, marcando una vez quién es nuestra persona preferida en la Cámara de nuestro departamento, el Senado. En el tarjetón de la consulta presidencial los invito a que marquen por Claudia López, la presidenta de las soluciones, la hija de una familia como la suya, que ya gobernó Bogotá, que cuidó el sistema de salud que nos salvó la vida en pandemia, que sacó el metro adelante, que no tiene un solo escándalo de corrupción, que va a defender las reformas sociales, pero a recuperar la salud y la seguridad y agregar un millón de becas de educación superior y trabajo para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, el precio de compra garantizado a las cosechas de los campesinos y un sistema de cuidado para las mujeres, para que las mujeres tengamos quien nos cuide a nuestros hijos y familia, y nosotras podamos terminar el bachillerato, estudiar, progresar, tener más autonomía económica, que es el determinante de que padezcamos menos violencia contra las mujeres.

