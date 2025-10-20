Se alista reunión entre Petro y McNamara por crisis con EE. UU.: “Trae razones oficiales”

El presidente Gustavo Petro (d) durante una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de la situación que estalló entre Colombia y Estados Unidos este fin de semana por un trino de Donald Trump acusando a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico” se están tratando de bajar las tensiones. Este lunes, el presidente colombiano confirmó que se reunirá con el encargado de negocios de la Casa Blanca en Colombia, John McNamara.

Así lo confirmó el mandatario en una entrevista con Daniel Coronell, en la que aseguró que “eso ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente de Trump que hay que analizar”. Según dijo, en ese encuentro el diplomático estadounidense “trae razones oficiales”.

Sugerimos: Otro viceministro aterrizará en la Cancillería, ¿de qué se encargará?

En todo caso, aseguró que en sus tres años en el poder, “nunca [ha] hablado con un embajador”. Antes de McNamara estaba Francisco Palmieri en el cargo, pero ninguno era la persona designada por el mandatario estadounidense para la representación oficial en Bogotá. Para que eso suceda, tiene que pasar por una votación en el Capitolio, lo que no ocurrió ni en el gobierno Trump ni en el de Joe Biden.

“Personas muy decentes ambos, con ambos he hablado más o menos, los trato de conocer personalmente. (...) Con ambos tengo o tuve buenas relaciones personales”, apuntó el mandatario.

Le puede interesar: Se enciende debate entre partidos por votación de Consejos de Juventud

Ante los cuestionamientos sobre por qué Colombia pasa por esta situación mientras Brasil, Chile o México no, aseguró que “los presidentes maniobran”: “Ya veré cómo maniobro yo”.

“No debió poner ningún arancel, porque hay un tratado de libre comercio que violó, igual que han violado todos los tratados internacionales”, indicó.

Esa parte trae a colación una “contrapropuesta” que hizo a la Casa Blanca a través de sus redes sociales. Allí propuso “quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en EE. UU. para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia”.

Lea también: Expresidentes se pronuncian por nueva crisis entre Petro y Trump

Las guerras que Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, se deben al consumo de cocaína en EEUU; aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sigo exigüos y nulos en los últimos años.



Se ha construido una… https://t.co/R2SGZEnDfU — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.