Otro viceministro aterrizará en la Cancillería, ¿de qué se encargará?

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, habla durante una rueda de prensa este viernes, en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

Dos decretos publicados la semana pasada por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) de Angie Rodríguez dejaron en firme la creación de un nuevo viceministerio en la Cancillería. Con la firma de la canciller Rosa Villavicencio, y el guiño presupuestal del ministro de Hacienda, Germán Ávila, se espera que un nuevo viceministro llegue a la cartera en los próximos meses.

El decreto 1081 de 2025 modificó la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores para que incluyera el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional. A cargo de él estaría dos direcciones: la de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional y la de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y el Retorno.

En el 1082 de 2025, además de crear ese despacho, se asignan tres asesores, dos profesionales especializados, un técnico y tres auxiliares administrativos, así como un director técnico. Incluso, para equilibrar la balanza, se suprimieron un total de 13 cargos para crear 12.

¿De qué se encargará este nuevo viceministerio? De acuerdo con la normativa, tendrá la función de liderar la política de gestión consular y migratoria; definir los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, condiciones para el otorgamiento de visas; determinar las nacionalidades exentas de visa; dirigir y coordinar el cumplimiento de las funciones de los consulados y asuntos consulares, entre otros.

Y otra función no menor: definir directrices en materia de pasaportes, visas y apostillas. La Dirección de Servicios Consulares es la que tiene esta designación más explícita: “dirigir y coordinar la expedición de pasaportes, expedir los pasaportes diplomáticos y oficiales e instruir y supervisar a las entidades que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine en el proceso de expedición de pasaportes, de conformidad con los convenios que se suscriban sobre la materia y gestionar su reconocimiento internacional”.

Es decir, es en este nuevo viceministerio donde caerá toda la responsabilidad de hacer seguimiento en ese convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, hoy demandado por la Procuraduría. Sobre eso, precisamente, el Ministerio de Exteriores ha dicho que no ha sido admitida la demanda y el convenio seguirá adelante en tanto no se tome una decisión de fondo.

Lea el decreto completo:

