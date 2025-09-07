Precandidatos del Centro Democrático lanzaron apuestas sobre el desarrollo territorial

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. Foto: El Espectador

Una nueva cita entre precandidatos del Centro Democrático ocurrió este domingo, con el desarrollo territorial como tema central. Las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y su compañero Andrés Guerra, junto con Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido Miguel Uribe Turbay, respondieron preguntas de diputados regionales y del líder del partido, Álvaro Uribe Vélez.

Los cinco delinearon las propuestas que presentarían al país en caso de convertirse en la persona que lleve las banderas del partido para las elecciones presidenciales. Las preguntas vinieron directamente de líderes regionales del partido, con participación de Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca.

La primera en responder las preguntas fue la senadora Holguín, quien insistió en la necesidad de descentralizar el Estado, atraer la inversión con mayor transparencia y eficiencia para la construcción de vías de última generación y la trazabilidad de las obras públicas. La congresista antioqueña resaltó la importancia de “fortalecer la conectividad” y las apuestas por la inversión en “terminales multimodales”.

El diputado Jorge Durguez de Risaralda pregunta sobre la infraestructura vial del departamento a la senadora Paola Holguín en foro sobre desarrollo regional. @PaolaHolguin pic.twitter.com/IZEXC8w3ie — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 7, 2025

Le siguió Uribe Londoño, en el que sería su segundo foro desde que retomó la campaña de su hijo asesinado. Entre sus propuestas indicó que buscaría implementar una política de “menores impuestos, con mejor gasto” y criticó que en el gobierno de Gustavo Petro no hubiera una política minero-energética. En esa vía, señaló que, de llegar a la Presidencia, “Ecopetrol va a ser la joya de energéticos de Colombia”.

A su turno, el senador Guerra propuso avanzar en la conectividad en las escuelas rurales, con la posibilidad de que la tecnología pueda llegar a “municipios ancla en todas las regiones”, así como la revisión de los elefantes blancos con miras a seguir cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural. También enfatizó en que no solo la izquierda está pensando en el medio ambiente y mencionó proyectos internacionales que apuestan por el ecosistema.

La senadora Cabal apostó por crear un fondo para impulsar los proyectos regionales para la infraestructura multidimensional y de vías terciarias y con el que “los alcaldes, por cada peso que pongan del predial rural, el gobierno nacional pondrá cinco del Sistema General de Participaciones”. Insistió en una mesa técnica para evaluar proyectos y también en la seguridad en las zonas rurales.

“La seguridad en el campo es estratégica, de ahí nace una buena parte de la financiación de la criminalidad”, apuntó.

La última en intervenir fue la senadora Valencia y, ante una pregunta sobre la productividad del campo, afirmó que impulsará la investigación en agricultura para impulsar las cifras de producción. En esa vía, propuso fortalecer las ciudades como eje de desarrollo en materia de educación, servicios públicos y salud, así como dirigir las regalías para construir vías terciarias y fomentar la competencia en cada región para que los municipios puedan tener ingresos adicionales, con un trabajo conjunto con el Gobierno nacional para la distribución de los recursos.

Desde Cali, Samuel Charria, edil de Cali, interroga a la senadora y precandidata Paloma Valencia sobre qué estrategias implementará para desarrollar el campo colombiano. @PalomaValenciaL pic.twitter.com/rjZSoKaPOz — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 7, 2025

Un próximo encuentro de todos los aspirantes a la Presidencia de esa colectividad ocurrirá la próxima semana, en Cartagena. Todos los precandidatos del partido de oposición están en campaña antes de la decisión que se tomará en los próximos meses sobre quién llevará las banderas del partido ante una encuesta interpartidista en marzo de 2026. Esa determinación se tomará a partir de una encuesta en diciembre, previo a que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas al Congreso.

