Ya son ocho partidos los que han perdido su personería por fallos del Consejo de Estado

Fallos del Consejo de Estado le han quitado la personería jurídica a ocho partidos. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana otra colectividad se quedó sin personería jurídica tras un fallo del Consejo de Estado. En el año preelectoral, que ya tiene una campaña adelantada en curso, ya son ocho colectividades las que han tenido decisiones adversas.

Gente en Movimiento, del exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano, es la última agrupación en sumarse a la lista. El alto tribunal argumentó que no se cumplieron con todos los requisitos para que esta se amparara bajo la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, bajo la que se amparó el Nuevo Liberalismo y Dignidad Liberal para recibir su personería jurídica y que se justifica en la violación de los derechos políticos de sus militantes bajo el conflicto armado.

Sugerimos: Este fue el balance de la gira del presidente Petro por Japón con ruidos de remezón

“Está demostrado en el proceso que el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica a un grupo significativo de ciudadanos que no cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal representante —y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión atacada— siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos", se lee en la decisión del Consejo de Estado para Gente en Movimiento.

Lizcano ya respondió a la decisión. A través de sus redes sociales indicó que presentaría una tutela ante la Corte Constitucional, pero fue claro en que no tocaría su candidatura, pues inscribió un comité para buscar firmas.

“Uno entiende que en esto hay muchos intereses políticos que buscan sacarlo a uno del camino, pero seguiremos luchando porque los movimientos no son logos, son personas”, apuntó.

La pérdida de personería del partido Gente en Movimiento por parte del Consejo de Estado es una decisión que respetamos, pero que no compartimos por injusta. Esta sentencia desconoce el derecho de las víctimas y revictimiza a mi padre, quien casi muere durante sus 8 años de… pic.twitter.com/Lt6VWZTbW3 — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) September 5, 2025

¿Qué otros partidos se han quedado sin personería jurídica?

Previo a eso, Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez, había enfrentado una decisión similar por parte del Consejo de Estado. En ese caso, el alto tribunal señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cometió varios errores a la hora de otorgar la personería al partido político en 2023, pues “las organizaciones políticas sin personería jurídica no pueden participar en coaliciones ni hacer adhesiones para inscribir listas de candidatos a corporaciones públicas”.

Le puede interesar: Petro endurece su tono contra los cinco alcaldes que quieren viajar a Washington

“Las candidatas Francia Márquez Mina y Dorina Hernández Palomino (hoy representante a la Cámara) aparecen inscritas por el partido Polo Democrático Alternativo”, precisó.

Desde la izquierda también integran la lista Fuerza Ciudadana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, Todos Somos Colombia de la senadora Clara López e Independientes del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Todos están buscando una precandidatura por vías diferentes: Quintero hará parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, López se lanzó por Unitarios y Caicedo todavía no está oficialmente en el tablero electoral.

A ellos se suman En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo. Desde ese lado han buscado alianzas para las listas al Congreso y se han adelantado reuniones para una coalición con Alianza Verde, Alianza Social Independiente (ASI) —con el que se unió en 2022— y Colombia Renaciente.

Lea también: “Manguitos del Pacto Histórico”: estalla pelea en el petrismo tras elección de Camargo

En la derecha, los movimientos Creemos, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana, fueron golpeados por decisiones del Consejo de Estado.

Lo cierto es que el panorama de los partidos sigue estando lleno de colectividades. En la misma semana que se tumbó la personería de Gente en Movimiento, el Consejo Nacional Electoral avaló la escisión de Mais y la posterior creación de Progresistas, del que hace parte la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro. Ese partido está, de todas formas, sujeto a una decisión posterior que deberá tomar el CNE sobre el partido del que se escindió.

Y todavía está pendiente una determinación en la sala plena que será clave para la izquierda en 2026: la fusión del Pacto Histórico en un partido único. Con ella, Polo Democrático, Unión Patriótica, Colombia Humana y el Partido Comunista cederán su personería para unificarse con miras a repetir una victoria a la Presidencia.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.