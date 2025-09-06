Este fue el balance de la gira del presidente Petro por Japón con ruidos de remezón

El presidente Gustavo Petro se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Foto: Joel González / Presidencia

La semana en la que el presidente Gustavo Petro inició su visita oficial a Japón estuvo atravesada por no pocas movidas políticas en territorio nacional. Está previsto que el jefe de Estado retorne a Colombia este domingo para tomar decisiones sobre su gabinete y ya hizo un balance de su paso por Osaka y Tokio.

La derrota del Gobierno en el Senado con la victoria de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ocurrió paralelo a varias reuniones oficiales que mantuvo el mandatario y parte de su gabinete en el país asiático. El jefe de Estado se reunió con la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-Japón y el Comité Económico Conjunto Colombia-Japón, que incluyó a la Federación Japonesa de Empresarios.

Parte de esas reuniones también fue su encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Allí estuvo acompañado por sus ministras Rosa Villavicencio (Exteriores), Diana Morales (Comercio), Martha Carvajalino (Agricultura) y Yannai Kadamani (Culturas). Su jefe de despacho, José Raúl Moreno, también estuvo presente.

“Buscamos impulsar las relaciones económicas, políticas entre el Japón, de este lado del Océano Pacífico, y nuestro país, que queda del otro lado del Océano Pacífico, le llamo el corazón del mundo”, aseguró el mandatario en una declaración a medios.

Incluso, apuntó que “parte de [su] esfuerzo en el mundo como líder político es decir y pregonar que la mejor lucha contra el carbón, el CO2, no es cómo se absorbe, sino cómo no se utiliza”. Se refirió también a su paso por el pabellón de Colombia en la Expo Osaka 2025, desde donde habló de la visita de visitantes de grupos empresariales nipones.

Lo cierto es que al llegar a Colombia al presidente le queda una agenda movida con las decisiones que deberá tomar sobre lo que viene para su gabinete. Los coletazos de la victoria de Camargo se sintieron con las llamadas desde el Dapre de Angie Rodríguez a los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Julián Molina (TIC) y Morales, quien se encontraba acompañando al mandatario, para que presentaran su renuncia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue quien asumió las funciones presidenciales en medio de la gira por Japón, pero todavía no se han aceptado las dimisiones de los jefes de cartera que aterrizaron en el gabinete por acuerdos partidistas.

