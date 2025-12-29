Se agitó debate en Senado en torno a cambios en la cúpula militar: “No son aparecidos”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió por los cuestionamientos por los cambios en la cúpula militar. Foto: Óscar Pérez

Este lunes la plenaria del Senado estaba citada para los ascensos militares y el debate de control político al gobierno del presidente Gustavo Petro por el decreto de la emergencia económica. En medio de eso, aterrizó en la discusión el tema de los cambios en la cúpula militar y se pidió al ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, responder a los cuestionamientos de las bancadas en materia de seguridad.

El jefe de la cartera de Defensa es el único presente en el recinto y dejó claro que solo estaba allí por los ascensos y se iría antes del inicio del control político. Su anuncio llegó después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunciara en horas de la mañana que el gabinete no asistiría, pues no se habían cumplido con los plazos establecidos por la ley para citar y tienen que pasar al menos cinco días para hacerlo.

En el transcurso de la plenaria, se propuso que se iniciara con el debate de control político, pero solo 35 senadores votaron a favor. El citante, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), señaló que no acompañaría la votación de los ascensos. En esa línea, pidió al ministro de Defensa responder por los cambios en la cúpula militar, los indicadores de seguridad y la razón por la cual no se presentarían a control político, pues recordó que tanto Sánchez como todo el gabinete había firmado el decreto de emergencia económica.

Sánchez aseguró que la decisión sobre las salidas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas vino de “un análisis muy detallado que no ocurrió este fin de semana” y lo había discutido con el presidente Petro desde “hace algunas semanas”. Agregó que también tuvo que ver con el cambio de enfoque hacia “la seguridad y la democracia” y se necesitaba mayor “control territorial”.

“No son ningunos aparecidos, esa es la ventaja de la fuerza pública. Son personas que hacen una trayectoria durante décadas, más de 35, 40 años. El que asume el Comando de las Fuerzas Militares [el general Hugo Alejandro López Barreto] era el segundo del señor almirante [Francisco Cubides], conoce plenamente cómo funciona y cuál es la estrategia que debemos hacer”, apuntó.

Mantuvo la misma defensa sobre el caso del Ejército y la Fuerza Aeroespacial, señalando que se trata de personas que han trabajado cerca a estos altos mandos. “Las Fuerzas Militares no pierden ese norte, simplemente ingresan unos nuevos jugadores a ese partido que tenemos jugar, pero conociendo claramente cuál es el objetivo, que es ganar”, indicó.

Sobre el debate de control político, citó el artículo 135 de la Constitución, en el que se lee que “las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco días”. Y se fue contra los que cuestionaron su negativa a quedarse, al decir que si esto no se cumple, lo que “[ellos] legislan acá es letra muerta”.

“Estamos acá listos para venir cuando se cumpla acá todo lo de ley, que sería el 31 de diciembre y aquí estaremos sin ningún problema”, añadió.

En materia de indicadores de seguridad, aunque reconoció que la cifra de homicidios ha crecido, negó que fuera la más alta en la historia. En esa vía, señaló que tienen “retos, pero no es todo el país, [tienen] focos”.

