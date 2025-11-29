“No hubo planificación seria”: presidente del Senado lanzó críticas a gestión de Petro

Presidente del Senado Lidio García criticó la gestión de Petro en cuanto a infraestructura Foto: Lidio Garc

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente del Senado, Lidio García Turbay (Partido Liberal), utilizó su intervención Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena para profundizar sus críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y a lo que llamó un retroceso “sin precedentes” en materia de obras públicas.

García comenzó subrayando que “la infraestructura es un proyecto nacional, un propósito ético y un mandato económico”. Sin embargo, su mensaje estuvo lejos de ser un llamado neutro a la acción y adquirió un tono acusatorio a las gestiones del Ejecutivo.

Le puede interesar: Colombia busca afianzar relaciones con el Caribe en medio de ataques de Estados Unidos

El presidente de Congreso, quien no había manifestado una postura fuertemente negativa hacia el oficialismo, estaría evidenciando su reciente oposición a este, siguiendo el legado de su antecesor, el conservador Efraín Cepeda.

Además, en medio de su intervención lanzó una dura crítica al presidente Petro sobre su gestión en infraestructura. “Fue un gobierno de promesas sin planos, de anuncios sin cronograma, de sueños sin presupuesto. No hubo planificación seria, no hubo gerencia, no hubo capacidad de ejecución”, señaló García.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la caída de la inversión estatal. El senador recordó que Colombia pasó de destinar cerca del 3 % del PIB a niveles cercanos al 1 %, tendencia que atribuyó al rumbo tomado en el cuatrienio pasado.

Le puede interesar: Sindicatos y exfuncionarios de Petro aterrizan en la primera lista del frente amplio: así quedó

“Una nación que deja de construir caminos empieza a construir excusas”, afirmó, conectando la reducción presupuestal con lo que describió como una gestión basada en anuncios sin soporte técnico.

Una de las frases más contundentes de la tarde se produjo cuando García Turbay afirmó que el gobierno Petro “anunció obras majestuosas, líneas férreas imaginarias, aeropuertos sin estudios y carreteras sin diseños”.

Acto seguido, reforzó sus cuestionamientos con cifras, señalando que “más de 40 proyectos viales presentan retrasos significativos, que menos del 10% de las vías rurales prometidas se ejecutaron y que la mitad de los recursos del Sistema General de Regalías sigue sin utilizarse”.

Le puede interesar: España se suma a la negociación de Gobierno Petro con el Clan del Golfo

Estas afirmaciones llevaron a nuevas interpretaciones como el inicio de una ofensiva política en vísperas de un nuevo ciclo gubernamental.

El presidente del Senado pidió que el próximo gobierno se concentre en “recuperar el tiempo perdido”, destrabar proyectos y honrar compromisos contractuales. Su llamado estuvo cargado de un diagnóstico sobre la desconexión institucional: “Colombia no es una suma de islas”, sostuvo, impulsando una articulación entre Estado y sector privado.

Su conclusión, igualmente política, buscó dejar una hoja de ruta para la administración entrante: “Una alianza que entienda que nuestro futuro no se aplaza más. Una alianza donde todos, desde el sector público y desde el sector privado, empujemos en la misma dirección para que este país vuelva a levantarse con obras, con empleo, con crecimiento y con dignidad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.