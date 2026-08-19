“Estamos identificando las necesidades de cara al plan de reconstrucción”: Restrepo

Vicepresidente José Manuel Restrepo recorrió Caldas en medio de crisis por terremoto. Foto: Vicepresidencia de la Repú

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El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que, tras una semana desde el terremoto de magnitud 7,4 que conmocionó al país, se ha iniciado la fase de atención para poder comenzar a reconstruir los territorios más afectados. Restrepo visitó nuevamente al departamento de Caldas y dio declaraciones junto a su esposa, Tatiana Céspedes, quien iba en representación de la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Hemos venido haciendo un recorrido sobre la realidad del impacto de la tragedia del terremoto que vivimos, la identificación de las necesidades en materia de atención humanitaria y simultáneamente también la identificación, ahora sí, de necesidades de cara a un plan de reconstrucción”, dijo el vicepresidente desde el Puesto de Mando Unificado de Manizales.

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Además, luego de asegurar que en la capital del departamento ya se reactivó la actividad escolar y que se espera hacer lo mismo en los municipios luego de las reconstrucciones necesarias. “No más especulación en arrendamientos y no más especulación en materiales de construcción. Vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance como Gobierno nacional por la vía de los decretos en el marco de la emergencia económica para confrontar esos actos de especulación”, precisó Restrepo.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán -quien sigue en el ojo del huracán por su viaje a la playa el pasado fin de semana durante la crisis humanitaria- aseguró, durante la mesa Técnica con gremios, empresas privadas, entidades públicas y sectores económicos que se llevó a cabo este martes, que “las fases de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto ya iniciaron. Dos de ellas tendrán una duración de unos cuantos meses, pero la fase final, que es la que requiere mayor inversión, necesita de las empresas privadas, los gremios, el sector de la construcción, las cajas de compensación, la banca, las organizaciones internacionales y de todos los que quieran unirse a este propósito”.

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“La Unidad de Gestión del Riesgo, con el banco de maquinarias, el banco de materiales, el ejército de expertos, la gestora social y los entes territoriales ya están mitigando de manera inmediata lo que demanda esta primera etapa, pero la segunda etapa y la tercera etapa sí requiere una planeación mucho más aterrizada, con números reales, con cierres financieros, pero que esta renovación urbana, podamos hablar de colegios, podamos hablar de centros de salud, podamos hablar de parques y espacio para los menores”, dijo el ministro.

Por otro lado, De la Espriella aseguró que el empresario Carlos Sarmiento Angulo se sumó a las donaciones y “han decidido donar COP 200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país. Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”.

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También donaron el Grupo Tecnoquímicas y el grupo Bavaria. “El Grupo Tecnoquímicas ha manifestado su intención de donar COP 50.000 millones, y Bavaria, por su parte, COP 12.000 millones, para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país. Mi profundo agradecimiento a estas empresas por este aporte fundamental”.

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