"Queremos identificar cuestionamientos al sistema electoral": magistrada Bautista (CNE)

Yo creo que hay un diálogo fluido en este momento dentro de la sala plena. Creo que a las nueve personas que conformamos la sala plena nos asiste el interés genuino de fortalecer la entidad y queremos lograr acuerdos en temas fundamentales, que van mucho más allá de los distintos intereses que cada persona pueda tener: robustecer la entidad y hacer el mejor papel posible en estos cuatro años. Creo que ese es el espíritu…

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Yo creo que hay un diálogo fluido en este momento dentro de la sala plena. Creo que a las nueve personas que conformamos la sala plena nos asiste el interés genuino de fortalecer la entidad y queremos lograr acuerdos en temas fundamentales, que van mucho más allá de los distintos intereses que cada persona pueda tener: robustecer la entidad y hacer el mejor papel posible en estos cuatro años. Creo que ese es el espíritu que en este momento nos acompaña.

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En la misma semana en la que ustedes fueron elegidos se presentó un proyecto de ley para reformar el CNE. ¿Es necesaria una reforma?

No es una cosa que lo hayamos hablado los nueve. En la reforma especialmente habla de la forma de elección de las y los magistrados y ese no es un tema que hayamos discutido como sala plena. Entonces, en realidad, no es que pueda hablar en plural de que pensemos una u otra cosa, pero sin duda el tema de elección, pues es un tema que ha sido recurrente durante varios años. Está allí en discusión si uno quiere un CNE que se asimile más a la rama judicial o si sigue conservando este carácter más político.

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Cada magistrado es elegido por un partido político. Tanto usted como la magistrada Cielo Rusinque vienen de la lista del Pacto Histórico. ¿Hay alguna línea que compartan o un tema que busquen plantear por ser impulsadas por esa agrupación?

Vamos con la fuerza del jaguar y la capacidad de creación de las mariposas. pic.twitter.com/Oo6dAJn8p6 — Ana Jimena Bautista Revelo (@anajimenabr) September 1, 2026

Las fuerzas políticas acompañan las listas, pero cuando nos eligen somos magistrados frente a las distintas fuerzas políticas. La apuesta es mucho más amplia, más allá de las apuestas que pueda tener una fuerza política. Con esa salvedad, uno de los intereses que tenemos claros, a partir de lo que pasó en las últimas elecciones, es devolverle la credibilidad al sistema electoral. Si uno lo compara con otros países, la forma como nosotros entregamos los resultados, el despliegue logístico e institucional, ha sido visto con muy buenos ojos en términos comparados. Así lo resaltan varias de las misiones electorales que hemos tenido.

No obstante, el hecho de que hoy se haya 38 demandas de nulidad frente a la elección del actual presidente [Abelardo de la Espriella], también es indicativo de que existen unos cuestionamientos. Queremos identificar cuáles son esos cuestionamientos que se le han hecho al sistema: el censo electoral; el funcionamiento y al manejo del software; y los escrutinios a nivel internacional. Hay una serie de alertas que mal haríamos en no atenderlas y ver qué ha pasado con eso y qué acciones de mejora se pueden realizar.

¿Y ustedes han hablado con el registrador Hernán Penagos al respecto?

Tuvimos como Consejo Nacional Electoral un desayuno con el señor registrador. Yo le planteé a él directamente que este era uno de los elementos que quisiera trabajar de la mano con la Registraduría.

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El Congreso en pleno eligió a los nueve magistrados que conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: Prensa Senado

En esa reunión se trató el tema del presupuesto, que es como el tema casi que central entre los órganos electorales en este punto. ¿Cuál es el deseo del CNE? O sea, ¿en qué radica la necesidad de volver a tener un presupuesto autónomo?

Este es un tema en el que tiene la vocería el presidente del CNE [Juan Felipe Lemos]. Lo hemos hablado en la sala plena y es una consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la autonomía administrativa y financiera del CNE que cobra efectos en diciembre de este año. Lo que sí es claro es que, como CNE, y esto es algo que apoya el señor registrador, queremos trabajar para que el CNE continúe teniendo la autonomía en términos administrativos y financieros.

¿Y cuáles son esas prioridades que ustedes, como sala plena del CNE, tienen en mente?

Un gran reto que tenemos como sala plena, pues van a ser las elecciones del año entrante. Si bien las elecciones presidenciales son las más importantes por lo que significa la figura presidencial en nuestro país, las elecciones territoriales tienen dos retos gigantes. Uno es que estamos hablando de aproximadamente 130 mil candidatos y candidatas, esto rebasa todo el límite. Lo segundo es que las elecciones locales y territoriales son las que la gente siente con más fuerza en los territorios y son las que convocan mayores emociones dentro de la gente. Entonces, es muy importante que esto salga bien.

La política está cambiando y nos plantea nuevos retos, pero también deja en evidencia brechas que siguen abiertas: personas que encuentran barreras para participar, mujeres que enfrentan violencia política, una oposición que exige garantías y entornos digitales que demandan… pic.twitter.com/DoyOCU41Ui — Ana Jimena Bautista Revelo (@anajimenabr) September 21, 2026

De allí, nuestro reto es poder responder eficientemente, eficazmente, a las distintas acciones que tenga que conocer el CNE. No pasa como en las altas cortes que los magistrados van teniendo periodos y se van rotando, pero no cambia la alta corte. Acá somos nueve que entramos completamente nuevos. Esto creo que lo compartimos: tenemos un par de meses de alistamiento para que en todas las elecciones territoriales, pues podamos estar preparados y preparadas.

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¿En este momento algún proceso que esté como en curso contra algún partido que pueda incidir en las regionales?

Es difícil responder con certeza porque yo conozco los asuntos de mi despacho, pero no conozco los asuntos que están en los otros ocho despachos, sino hasta que llegan a sala plena.

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Lo que sí está en discusión es el tema de la Ley de Encuestas. ¿Qué decisiones le caen al nuevo CNE sobre las posibles sanciones a las encuestadoras?

Son dos cosas, porque nosotros conocemos todo el tiempo de posibles sanciones contra las empresas encuestadoras a través de acciones que nos hacen llegar y que entran como un expediente adicional. De esos tenemos varios en curso. Otra cosa distinta es la respuesta frente a los cuestionamientos que se le han hecho a la Ley de Encuestas. Hasta el momento, como sala plena, no hemos hablado de realizar alguna acción en esos términos de decir vamos a presentar un proyecto de ley frente a eso. Es posible que se dé, pero en este momento seguimos conociendo en el caso a caso de las acciones que nos ponen en conocimiento.

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Ustedes son un ente independiente y autónomo. ¿Ha habido reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella más allá del saludo que intercambiaron el día de su posesión?

No, no lo hemos hecho. No sé si algún magistrado o magistrada lo haya hecho de manera individual, pero como Consejo Nacional Electoral solo intercambiamos un par de palabras con el señor presidente, quien básicamente nos dio la bienvenida para este periodo.

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