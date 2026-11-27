El presidente Abelardo de la Espriella ha dado continuidad con su apuesta por ajustar la política exterior colombiana y anunció nuevas llegadas al cuerpo diplomático de la nación. Fueron seis nombramientos que se hicieron oficiales en las últimas horas con la particularidad que, en todos los casos, son lejanos a los funcionarios de carrera. Ese ha sido un común denominador para el jefe de Estado quien, sin embargo ha dicho que respetará la carrera diplomática.

Olga Gómez como embajadora en Suiza; Héctor Cure en el despacho de República Dominicana; Alberto Cepeda en Italia; Rosa Zuluaga como embajadora ante la ONU en Ginebra; Amaury García en Uruguay y Miguel Arrazola en El Salvador llegarán al cuerpo diplomático en el que abundan figuras vinculadas a la política tradicional y lejos de una carrera consolidada en este sector.

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El panorama es claro. El grueso de los nombramientos ha sido de embajadores sin experiencia diplomática específica en los primeros meses de su administración, con Omar Bula a cargo del Palacio San Carlos. A los cargos de libre nombramiento y remoción de las misiones diplomáticas han llegado exministros, políticos tradicionales y militares retirados, entre otros perfiles lejanos a la carrera diplomática que prometió fortalecer el jefe de Estado.

Además de ese bloque de seis nombramientos de la última hora, previamente el jefe de Estado había encargado al almirante (r) Gabriel Arango Bacci, cuya declaración de bienes y rentas y de conflicto de interés ya fue subida en las bases de datos de la Presidencia. Arango Bacci no cuenta con ninguna experiencia diplomática particular, pues fue integrante de la Armada Nacional e hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora del Centro Democrático y hoy ministra de Culturas, Paola Holguín.

La Cancillería de Omar Bula informó que nombrará embajadores de carrera diplomática. El pronunciamiento se da luego de que este diario documentara la llegada de “políticos tradicionales” a varios de esos cargos 👉 https://t.co/oo5ZRzYr3T pic.twitter.com/G35braPNiQ — El Espectador (@elespectador) October 15, 2026

Otro caso donde un eventual líder de misión diplomática no cuenta con experiencia en ese campo es el del médico cordobés Óscar Miguel Gómez Hernández. En la línea de militares retirados que llegan a cargos del Palacio San Carlos está el nombre del coronel (r) Luis Alfonso Plaza Vega. El militar retirado, que fue investigado y declarado inocente por la justicia colombiana en relación con los hechos del Palacio de Justicia, llegará a la representación diplomática de Colombia en Lima y no cuenta con experiencia diplomática anterior.

A mediados del mes de noviembre se conoció que Ernesto Lucena Barreto, exministro de Deporte durante el gobierno de Iván Duque, llegaría a la embajada de Colombia en Singapur, según pudo confirmar El Espectador en ese momento. El exministro de Duque es abogado, estuvo en su gabinete entre 2019 y 2021, y se unió temprano a la campaña de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Aunque cuenta con experiencia en el Ejecutivo, tanto como primer MinDeporte y exdirector de Coldeportes, no acredita experiencia en el sector diplomático.

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Asimismo, la misión diplomática colombiana en Uruguay, que fue nombrada este viernes, tendrá un liderazgo de la “clase política tradicional”. Como anticipó este diario, se trata del doctor Amaury Rafael García Burgos llegaría a la misión en Montevideo. Él es médico ginecólogo y oncólogo, su relación con la “política tradicional” llega a través de su hermana, la exsenadora del Partido Conservador Nora García. En 2001 estuvo detenido en prisión domiciliaria luego de ser superintendente de Subsidio Familiar. Nora García es una de las mujeres con mayor trascendencia política en el partido Conservador y de hecho, actualmente su hijo, Marcos Daniel Pineda, ocupa un escaño en el Senado con ese partido.

Y un caso no menor es el de Miguel Uribe Londoño. El excandidato presidencial fue cofundador del Centro Democrático y tras salir de ese partido entró al círculo de la diplomacia de De la Espriella. ¿Su destino? La embajada de Colombia en el Reino Unido en la que ya fue aceptado y que solamente espera por la entrega de credenciales ante el Rey Carlos III.

Después de una serie de nombramiento de esta línea y del sector empresarial, también ha nombrado diplomáticos de carrera después de una selección “exprés” a principios del mes de noviembre. En ese momento, anunció un proceso de una semana que terminó con cubriendo los cargos en las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania. Estos nombramientos no estuvieron exentos de polémica, pues en su momento la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) reconoció la intención del jefe de Estado para apoyar la carrera diplomática. Sin embargo, pidió a los integrantes de la carrera diplomática "abstenerse de postularse" argumentado que sería "un procedimiento ajeno al estatuto de Carrera" y por "solidaridad y respeto" a los colegas que que ocupan los cargos señalados por el jefe del Ejecutivo.

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Las designaciones y eventuales nombramientos tiene de fondo una de las políticas claves del gobierno De la Espriella: el giro en el manejo de la relaciones diplomáticas. Con ese objetivo, el canciller Bula anunció este mes que su cartera implementará un sistema de un sistema de información interna, basado en indicadores “para darle un seguimiento a todos los trabajos que se están haciendo, tanto en embajadas como en consulados", indicó el ministro.

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