Estas son las prioridades que debe asumir María Consuelo Araújo como embajadora en EE. UU.

María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos. Asume numerosos retos para su llegada. Foto: Cámara Colombiana de Infraes

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El nombramiento de María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos llegará con un grueso de retos que tendrá que sortear en el objetivo que ha trazado el presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer las relaciones con la administración de Donald Trump y devolver al país como el principal socio estratégico de Washington en la región.

La designación de Araújo no pasó de agache y, de hecho, fue celebrada por varios sectores políticos. Inicialmente el mandatario nacional la señaló como “buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos” y resaltó su “experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante”.

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Y es que como señaló el presidente al momento de su designación Araújo tuvo pasos por el Ejecutivo durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Primero ejerció como ministra de Culturas y luego asumió en la Cancillería, cargo con el que estrechó lazos con sectores políticos de Estados Unidos por los que justamente Uribe dijo “sus calidades son una garantía para ser Embajadora en los Estados Unidos”.

Araújo asumirá un cargo que durante la administración Petro ostentaron Luis Gilberto Murillo y Daniel García-Peña. En esos cuatro años las relaciones entre los dos países pasaron por una serie de choques remarcados por las diferencias ideológicas, pero que ahora se encuentran alineadas y que para Araújo serán prioridad.

Y es que ese relacionamiento con la administración de Donald Trump se encuentra en el primer punto de la agenda de la nueva embajadora, a pesar del diálogo fluido y directo que han sostenido tanto el presidente De la Espriella como el vicepresidente José Manuel Restrepo. Es más, previo a su anuncio, los dos jefes de Estado sostuvieron una llamada con motivo de la crisis por el terremoto el pasado 10 de agosto.

Ese relacionamiento comprenderá, entre otros puntos, el apartado económico. Luego de la imposición de una nueva carga arancelaria, Araújo, junto con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, tendrán que emprender una serie de diálogos para renegociar ese tasa impuesta semanas atrás por la administración Trump.

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Paralelamente la nueva embajadora también debe abordar el apartado de seguridad y allí tendrá rol primario la incorporación de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), iniciativa que hace parte de la estrategia de Trump denominada Escudo de las Américas y por la que ya se anunció un paquete de USD 1.000 millones para Colombia.

Sobre ese sector Araújo será entonces la encargada de remitir los respectivos informes sobre las operaciones que realice Colombia en la lucha contra el narcotráfico, punto que confluye en los intereses tanto la Oficina Oval como del Palacio de San Carlos -ahora nueva oficina presidencial de De la Espriella-.

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Asimismo, la nueva embajadora de Colombia en Washington, quien ya recibió el beneplácito para ejercer funciones, también tendrá que barajar decisiones como los recientes reconocimientos del Estado colombiano a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán o de los territorios del Sahara Occidental a Marruecos. Esto, en un tablero de juego en el que se mueven intereses económicos, de seguridad y varias fuerzas de poder que son claves para Colombia.

¿Qué dijo el mundo político del nombramiento?

Desde los sectores de gobierno se celebró la decisión de nombra a Araújo en este cargo. Y es que la nueva embajadora estaba hasta hace poco ligada a la Cámara Colombiana de Infraestructura, sector en el que expandió su hoja de vida y que también le fue resaltado, principalmente, desde la derecha colombiana.

Figuras como Paloma Valencia dijeron que “su experiencia en dos ministerios, una secretaría en Bogotá, y varios cargos de mucha responsabilidad en el sector privado, hablan de su gran capacidad de trabajo, de su liderazgo y de su compromiso con Colombia”.

Asimismo, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también celebró el nombramiento, recordando que fue funcionaria durante su administración en la capital. “Inmejorable el nombramiento de María Consuelo Araújo como Embajadora en Washington. Tiene todas las cualidades para hacer un trabajo extraordinario para bien de Colombia”, dijo Peñalosa.

Incluso, la excanciller y exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, agregó que “está en juego en nuestra relación con Estados Unidos para Colombia y el hemisferio, María Consuelo Araújo fue extraordinaria Canciller y será inmejorable embajadora de Colombia ante EEUU. Otro acierto!”.

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Su llegada, además, se configura de forma paralela a un posible nombramiento de un nuevo embajador en Colombia. Ese cargo ha estado vacante desde julio de 2022, fecha en la que finalizó el periodo del último embajador oficial, Phillip Goldberg. Desde entonces son los Encargados de Negocios los que se han encargado del relacionamiento con el gobierno colombiano, atenuado por la caída de las aspiraciones realizadas tanto por Joe Biden como por Donald Trump. En proceso está el nombramiento de Nate Morris.

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