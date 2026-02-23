Gobierno Petro lanzó foro Celac-África: ¿cuál será la agenda y cuánto costará?

La vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la organización del foro entre la Celac y la Unión Africana. Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez, la canciller Rosa Villavicencio y los ministros Armando Benedetti (Interior), Germán Ávila (Hacienda) y Luis Alfredo Acosta (Igualdad) lanzaron el foro de alto nivel entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana. En medio de los ruidos que han generado las visitas de la segunda al mando del “Gobierno del cambio” a territorio africano, Márquez aseguró que con este encuentro “se [consolida] el trabajo de este Gobierno”.

De acuerdo con la vicepresidenta, se tratará de un foro con tres pilares: cooperación para el desarrollo, reparaciones históricas y comercio. Además, subrayó que se trata de “un punto de consolidación” de la estrategia que puso a andar este Ejecutivo entre Colombia y África. Precisamente, sobre ese tema insistió que las exportaciones no mineroenergéticas a ese continente superaron los USD 200 millones en 2025, con más de 145 empresas colombianas exportando.

🔴 Presentamos oficialmente al país🇨🇴 el Foro de Alto Nivel CELAC–ÁFRICA, el cual se realizará en Bogotá del 18 al 21 de marzo. Este espacio abre caminos para fortalecer la cooperación Sur–Sur frente al cambio climático, el hambre, la pobreza y las desigualdades.#CELACAFRICA2026 pic.twitter.com/tb1XPf48dn — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) February 23, 2026

En esa línea, defendió sus viajes y apuntó que esto “se traduce en inversiones” y el recorrido que han hecho ha sido “jalonando“ este tipo de cooperación. Incluso, enfatizó en que actualmente hay 31 memorandos de entendimiento firmados en torno a eso, con 50 que están en proceso de firma.

Por el momento, se ha confirmado la presencia de los cancilleres de Guatemala, Nicaragua, Togo, Ghana, República Democrática del Congo y Burundi (que tiene la presidencia de la Unión Africana). En todo caso, han dicho que están a la espera de las confirmaciones de jefes de Estado.

El evento tendrá lugar en Bogotá desde el 18 al 21 de marzo. El primer día, el eje temático será sobre cooperación para el desarrollo, con presencia de sociedad civil, distintos sectores. El segundo día se concentrará en reparaciones históricas y de conexión cultural. El tercer día se hablará de temas económicos, con intercambios sobre comercio e inversiones. El día final será el segmento de alto nivel de jefes y jefas de Estado. Ese mismo día se espera que Colombia entregue la presidencia pro tempore de la Celac a Uruguay.

Se espera que el costo de ese encuentro esté cerca de los COP 13 mil millones, según confirmó el mismo ministro Ávila. De acuerdo con el minhacienda, se trata de “un esfuerzo especial que hay que hacer”, pues la integración entre América Latina y África “lo amerita”. La vicepresidenta enfatizó en que el foro cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Es un evento que constituye un hito para la región”, afirmó, por su lado, la canciller.

Este foro ocurrirá pocos días después de las elecciones. En estos años, Colombia ha tenido la presidencia pro tempore de esta organización, y el mismo presidente Gustavo Petro ha viajado a China para un foro de este nivel, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y tan solo en noviembre tuvo lugar la cumbre entre la Celac y la Unión Europea en Santa Marta.

