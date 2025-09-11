Márquez cierra distancia con Petro de cara a las elecciones: “Debemos ir juntos al 2026″

El presidente Gustavo Petro junto a la vicepresidenta Francia Márquez en el evento de Pacto Territorial Cauca. Foto: Mateo Cortés / Vicepresidencia

Con una campaña adelantada para 2026 desde todos los sectores, en el progresismo están tratando de cuidar todos los frentes de cara al último año del “Gobierno del cambio”. La relación entre el presidente Gustavo Petro y al vicepresidenta Francia Márquez había generado dudas por la ruptura que se dejó entrever en las pullas de lado y lado, pero esa distancia se está cerrando desde hace algunos meses.

Así lo dejó ver la segunda al mando en el Ejecutivo, quien acompañó al mandatario al evento del Pacto Territorial Cauca. Desde allá, se refirió a su gestión e incluso hizo una invitación al mandatario para las elecciones.

“El 2026 nos espera y debemos ir juntos al 2026″, fue como finalizó su intervención ante el pueblo caucano.

Este Pacto Territorial Cauca que se firma hoy en Timbío es una apuesta de articulación nacional y territorial, enmarcada en la Política para el Desarrollo Integral del Pacífico.#PactoCauca #AbriendoCaminosDeDignidad pic.twitter.com/qQrw7AiAp7 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) September 11, 2025

En su discurso, también le agradeció por “asumir la tarea y el compromiso” de cumplirle a la región. Además, enfatizó en que desde la Vicepresidencia se han articulado con Planeación Nacional para desarrollar la política pública para el Pacífico, en la que hay al menos 27 proyectos.

“Este pacto territorial debe estar articulado a la política de Estado, el Conpes Pacífico. Por primera vez en un gobierno se hace una política de Estado especial para la región del Pacífico”, apuntó.

La relación entre la fórmula presidencial en el “Gobierno del cambio” llegó a un punto de quiebre cuando Márquez presentó una dura crítica al entonces jefe de despacho y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. A eso se sumó su accidentada salida del Ministerio de la Igualdad, que generó un roce por el que durante meses no salieron juntos en eventos públicos.

Sin embargo, en los días en los que se cumplían los tres años del “Gobierno del cambio” comenzaron los acercamientos, alentados por el mismo Benedetti. Desde ese 7 de agosto, donde aparecieron juntos en Leticia, la distancia comenzó a cerrarse.

