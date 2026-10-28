Lo que dijo Char es que, para el próximo año, lo que se requiere es una fuerza que le haga contrapeso a la izquierda y se repita, de acuerdo con su relato, lo que sucedió en las presidenciales cuando el ahora jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, se impuso en urnas.

Una de las voces que más incidencia tiene en Cambio Radical, el empresario barranquillero Fuad Char, aseguró que los sectores de derecha y centro-derecha deben buscar caminos para aliarse y enfrentar así las elecciones regionales de 2027.

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“La Colombia de Petro terminó”: Fuad Char tiró línea sobre lo que viene para Cambio Radical

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“Pienso que Colombia es otra, ya la Colombia de Petro terminó y esperamos que en estas elecciones regionales aumentemos la mayoría de la derecha o de la centro-derecha. La izquierda se va a reducir mucho”, enfatizó el empresario.

El dirigente de Cambio Radical advirtió que ya se están analizando alianzas con sectores afines a De la Espriella, cuyo partido —Defensores de la Patria— se estrenará con avales regionales en los comicios programados para octubre próximo.

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“Es un tema que estamos manejando”, precisó Char luego de confirmar que se buscan alianzas con otros sectores afines para buscar mantener el poder local.

El empresario barranquillero, quien habló desde Barranquilla tras el lanzamiento del libro “Las otras rayas del tigre” —del periodista Óscar Montes—, está ayudando a consolidar a Cambio Radical.

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La razón es que, tras la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la colectividad busca qué camino tomar. Al frente está ahora mismo Enrique Vargas con el apoyo de Clemencia Vargas, hermano e hija, respectivamente, del líder natural del partido quien falleció el pasado 8 de mayo.

Cambio Radical tiene actualmente 7 senadores y 12 representantes a la Cámara, lo cual representó una reducción frente a las elecciones legislativas de 2022, cuando obtuvo 12 y 21 curules, respectivamente, en cada una de esas instancias.

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