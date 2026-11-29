El debate sobre los esquemas de seguridad del expresidente Gustavo Petro y otros líderes de oposición volvió a los reflectores luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella saliera en defensa de las decisiones que se han tomado respecto a este tema. Es un vídeo oficial, el vocero de la Presidencia, Miller Soto, aseguró que no se retirará la protección al exmandatario, pero que cambia el estatus con el que se determinaba el volumen de su esquema.

"La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro, esto no es un capricho o una decisión deliberada del señor presidente De la Espriella", aclaró Soto. Además, sostuvo que la de proteger a los expresidentes es una obligación constitucional, tal y como lo establece el decreto 169 de 2018. "Un esquema de protección vitalicio es el que le corresponde a los señores expresidentes y a sus familias cuya conformación responde a los estudios de nivel de riesgo", dijo. Y agregó: "Una cosa es dejar de ser presidente de la república y pasar a tener el esquema previsto para los expresidentes y otra muy diferente es que le reduzcan arbitrariamente su protección".

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Esta respuesta se da luego de un choque de versiones entre Petro y Soto, quien respondió a las quejas del expresidente desde su cuenta personal de X cuando este afirmó que "al gobierno no le importa un atentado contra mí", precisando que se le había retirado su esquema de seguridad y el de su familia. "La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados a mí, y a mi familia. Varios se fueron a la escolta del presidente, y otros, se quedaron con los generales de la policía”, puntualizó. En respuesta, Soto señaló que la orden del presidente De la Espriella era que todos los esquemas de seguridad proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) hacia los expresidentes se mantuvieran "intactos".

Sin embargo esta discusión se da un mes después de que el mandatario De la Espriella ordenara auditar los esquemas de seguridad para suprimir aquellos que "carecieran de una justificación sólida". Previo a esto, la UNP, encabezada por Didier Blanco, suspendió la escolta de varios exministros de la administración Petro, una decisión que también ha motivado reclamos por parte del Pacto Histórico sobre las garantías de seguridad para los líderes de la oposición.

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Sumado a esto está la situación del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Francia Márquez, quien interpuso una tutela asegurando que se le estaba reduciendo el esquema de seguridad. Tras esta situación un juzgado detuvo temporalmente la reducción que se venía ejecutando desde el Gobierno. Sin embargo, la administración De la Espriella sostiene que esta reducción se debía específicamente al cambio de su estatus político, tal y como lo sostienen con el expresidente Petro.

Por su parte, durante una alocución en el Ministerio del Interior, el presidente fue enfático en su postura: "No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario", agregando además que en materia de resguardo "no hay ideología ni partido, es una obligación del Estado". La orden de revisar los esquemas se dio siguiendo la línea de austeridad económica que propone esta administración, y que se ve reflejada en propuestas como el recorte del gasto estatal de la ley de ajuste fiscal que está por discutirse en el Congreso.

No obstante, en el comunicado más reciente de la Presidencia, Soto aseguró que "es totalmente falso que este gobierno esté reduciendo, modificando, minimizando o disminuyendo el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro. […] En su publicación el expresidente no dice cuántos vehículos supuestamente le retiraron, cuándo ocurrió, cuáles fueron los traslados, ni presenta una orden o un documento que respalde su denuncia. Está mintiendo sin importar cuántas veces quiera fabricar una victimización tras otra".

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Por su parte, durante un debate de control político, Blanco, director de la UNP, dejó en claro que "la premisa que me dio el señor presidente es que nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, la derecha, arriba y abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo o su vida se encuentra en riesgo a causa del nexo causal de su actividad política".

En medio de esta controversia, desde el Pacto Histórico se emitió un comunicado la semana pasada en el que aseguraron que se ha solicitado protección para los miembros del llamado "Gabinete por la Vida" a la Unidad Nacional de Protección, "y hasta la fecha no se ha producido medida alguna. Numerosos exfuncionarios, con amenazas comprobables y suficientes, han perdido sus esquemas de protección. La situación del país no puede volver por los fueros de la acción intrépida y el atentado personal para hacer invivible la República, según las palabras del líder conservador Laureano Gómez, cuya incendiaria ideología está siendo reivindicada por el gobierno nacional".

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