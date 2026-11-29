Si bien se saludaron protocolariamente durante la toma de posesión el pasado 7 de agosto en Cali, en febrero se hablaron durante una misa en Riohacha (La…

Quienes rodean a las principales figuras de la derecha colombiana, el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe, aseguran que los tiempos en que su contacto era directo, personal y continuo son cosa del pasado. Y no porque su relación esté rota o los canales de diálogo estén caídos, lo cual aún no sucede, pero sí por la distancia que se está abriendo entre los dos.

Si bien se saludaron protocolariamente durante la toma de posesión el pasado 7 de agosto en Cali, en febrero se hablaron durante una misa en Riohacha (La Guajira) y con alguna periodicidad dialogan telefónicamente, el jefe de Estado y el líder natural del Centro Democrático no se sientan de frente desde septiembre de 2025.

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Aquella vez, durante un fin de semana de campaña en Medellín, De la Espriella visitó a Uribe en su casa de Rionegro. Ya había tensión por la forma en que se estaba dando la contienda y la negativa de la colectividad uribista –confirmada tres meses antes de esa última cita directa– de aceptar entre su baraja de precandidatos al también abogado.

Desde los entornos de ambos líderes se aseguró que ese “no” fue tramitado de manera tranquila, aunque sí dejó cierta molestia porque, antes de la dura campaña presidencial que atestiguó el país el año pasado y el primer semestre de este 2026, la cercanía era máxima; algunos los llamaban “verdaderos amigos” más allá de que el jurista defendió al expresidente en varios expedientes.

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“Gustavo Petro se reunió con el expresidente Uribe luego de ser elegido y algunas veces ya ejerciendo su mandato, por lo que llama la atención que el presidente De la Espriella, quien ya lleva tres meses gobernando, no se haya sentado ni una sola vez con él”, afirmó una persona que tiene contacto con las dos cabezas más visibles de la derecha nacional. El exjefe de Estado de derecha y el exmandatario de izquierda se citaron al menos cuatro veces entre 2022 y 2023.

La más reciente de las llamadas entre los jefes de la derecha se registró esta semana. Y el motivo fue, de nuevo, esquirlas de la batalla electoral. A la excandidata y exsenadora Paloma Valencia la acusaron en redes de supuestamente ocultar información relacionada con el magnicidio del entonces senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, a quien un sicario de 15 años le disparó durante un evento proselitista en el occidente de Bogotá; el ataque fue en junio de 2025 y su muerte sucedió en el siguiente agosto.

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Una cuenta de redes que se asocia a los seguidores de De la Espriella y que precisamente en la contienda presidencial atacó con fuerza al Centro Democrático publicó unos mensajes de WhatsApp en los que se le advierte a Valencia de un posible atentado. Esa plataforma aseguró que la información era sobre Uribe Turbay, pero la lideresa uribista aclaró que eran datos de un ataque en su contra.

Tanto escaló la controversia que en ese reciente diálogo entre el presidente y el exmandatario el tema se abordó. Hay quienes le advirtieron a este diario que esa conversación fue “fría”, pero que la cordialidad siempre se mantuvo. Pero independiente del tono, de esa charla salieron mensajes públicos encaminados a frenar los señalamientos a Valencia y de paso esquivar una nueva grieta en la relación entre las fuerzas que los rodean.

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“El país no está para discusiones menores y sin sustento. Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, enfatizó De la Espriella.

“Me ha expresado el presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la doctora Paloma. Le agradezco al presidente, pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema. Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio. Ruego no hacer vinculación de funcionarios del Gobierno con esta dolorosa calumnia”, reforzó Uribe.

El país no está para discusiones menores y sin sustento.



Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 23, 2026

El otro nombre que mencionó el jefe de Estado, el de Carlos Suárez, y que fue el que el exmandatario esquivó en su mensaje, también hace parte de los “porqués” de una relación que tiende a enfriarse con el avance de la administración.

El actual presidente de la junta de Ecopetrol, principal estratega de la campaña y del gobierno de De la Espriella, es visto por Uribe y el Centro Democrático como el promotor de los señalamientos que cada tanto les recaen desde las filas que apoyan al mandatario. Aunque se le quiera quitar fuerza a esa percepción, desde la cúpula del uribismo la confirman en sus diálogos internos e incluso algunas declaraciones públicas.

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Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la dra Paloma. Le agradezco al Presidente pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema. Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente… https://t.co/6ZOKMe0w6H — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2026

“Es mejor ser un viejo como yo, si se quiere un fósil, que luchó por la democracia y por la patria, que un bandido solapado que pretende limpiar su imagen, como Carlos Suárez”, dijo Uribe dos días después de la segunda vuelta en la que De la Espriella se impuso con 12,9 millones de votos. “No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”, había posteado el estratega exactamente tres horas antes.

Esas desavenencias no se volvieron a hacer públicas y los líderes de la derecha prefieren tramitarlas en sus esporádicos diálogos. Pero sí muestran, como dijo otra persona que está muy cerca de los dos, que la relación es “cordial, aunque fría”. Y desde ese mismo nivel de intimidad política con los líderes de la derecha se le dijo a este diario que “tratan de evitarse”.

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha ayudado a tender puentes, en especial porque el Centro Democrático y sus 47 legisladores (17 senadores y 30 representantes) son el eje central de la coalición oficialista. No obstante, desde que De la Espriella quiso desconocerlos como la bancada aliada más grande promoviendo a Alfredo Deluque como aspirante a la presidencia del Senado, algo en lo que la Casa de Nariño salió derrotada cuando el uribismo logró el apoyo para Honorio Henríquez, el diálogo ha sido tenso.

El reflejo más reciente de esa grieta que se está abriendo se vivió con la ley de ajuste fiscal. El partido de Uribe le dijo al Gobierno de De la Espriella que no apoyaría ningún tipo de IVA adicional a la canasta familiar, lo que obligó al Ejecutivo a recular y a buscar alternativas. Y la razón para ceder, independiente del costo político –que no es menor–, es no perder el respaldo de esta bancada.

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Incluso, el ministro Ordóñez y el vicepresidente José Manuel Restrepo fueron hasta Rionegro, el último punto de encuentro formal entre De la Espriella y Uribe, para hablar sobre esta norma. La cita al final se dio en el hotel Las Lomas el pasado 14 de noviembre. 24 horas antes, el exmandatario tuvo una cirugía en un centro médico de la región, pero, como él mismo reconoció, se puso una faja y el sábado llegó a la cita con los voceros del Ejecutivo.

Las tensiones durante la parte privada del encuentro fueron confirmadas por personas cercanas a los dos sectores, aunque en público hubo voces en torno a los acuerdos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes que hicieron presencia en esa cita, el Gobierno le pidió al Centro Democrático no dar declaraciones a medios e, incluso, que le permitiera “cobrar como un triunfo” el acercamiento. Uribe habló y reiteró su negativa a nuevos gravámenes; al día siguiente, el domingo 15 de noviembre, De la Espriella admitió en una alocución que tenía que sacar de la ley de ajuste fiscal el IVA a la canasta familiar.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el exmandatario Álvaro Uribe se reunieron este 14 de noviembre por la ley de ajuste fiscal. Foto: Archivo Particular

“El sectarismo ha hecho mucho daño y lo puede hacer. Ojalá, por ejemplo, uno cuando tiene arrebatos sea capaz de corregirlos”, dijo Uribe en un evento académico esta misma semana en que han surgido varias controversias entre el Gobierno y su colectividad.

No obstante, la ruptura definitiva de De la Espriella con otro sector de la derecha se registró en su disputa con José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán. El viernes, muy temprano, lo criticó por reunirse con el senador del opositor Pacto Histórico en un evento que su gremio organizó en Valledupar. Nadie del Ejecutivo fue a esa cita y Miller Soto, vocero de la Casa de Nariño, confirmó que la excandidata y exsenadora María Fernanda Cabal, esposa del líder gremial, “habló mal” del jefe de Estado ante diplomáticos de Estados Unidos. Ella lo negó y dijo que es un ataque político y –de paso– defendió a su pareja. Lo cierto es que el cortocircuito derivó en fractura total.

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Hasta este punto de la historia de la derecha que regresó al poder, y con una campaña por las regionales de 2027 en pleno calentamiento, no se ha dado una colisión definitiva entre De la Espriella y Uribe. Sus partidos, Defensores de la Patria y el Centro Democrático, quieren más representación a través de esos comicios, por lo que en las dos fuerzas admitieron que los decibeles de la confrontación pueden subir el próximo año.

El jefe de Estado, de hecho, no ha vuelto a usar ciertos adjetivos para referirse al expresidente. La última vez que se vieron, en septiembre de 2025, le dijo: “Comandante, firme con usted”. Eso también es diciente, reconocieron en las filas del Centro Democrático, porque ahora incluye tácitamente al exmandatario en el paquete de la política de “los de siempre”.

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El Estado que deformaron durante el primer cuarto de siglo es lo que estamos empezando a enderezar.



Esta carga burocrática asfixiante y heredada obedece a una alianza permanente con un establecimiento que presiona y exige para mantener el statu quo, sin importar si se es de… https://t.co/88iXrSzidm — Carlos Ríos (@CarlosARiosP) November 15, 2026

Además, hay otros hechos. Carlos Ríos, director del Dapre, increpó a José Obdulio Gaviria, ideólogo del exmandatario, con una frase que trae implícitas las administraciones que tuvo el país entre 2002 y 2010: “El Estado que deformaron durante el primer cuarto de siglo es lo que estamos empezando a enderezar”. A esto suma que hace tres semanas el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, negó haberle pedido hojas de vida a un legislador del Centro Democrático que, según el líder natural de esa colectividad, se habría dejado tentar por la burocracia.

Lo cierto es que De la Espriella se siente como el sucesor natural en el liderazgo de la derecha colombiana, algo que no logró el expresidente Iván Duque (2018-2022); varios de sus exfuncionarios hoy ocupan altos cargos del Ejecutivo. Y Uribe –por su parte– mantiene la jefatura natural de un sector que analiza cómo la disputa por el poder regional no se convierta en una vía de división que luego sea irreversible. La izquierda mira en qué para todo, por lo que también instiga las diferencias.

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Tanto en la Casa de Nariño como en Rionegro aseguraron que es difícil que se dé un pronto encuentro personal entre De la Espriella y Uribe, pero no lo descartaron del todo de acuerdo a cómo avance la gobernabilidad de una administración que apenas lleva tres meses y ya activó varias disputas con sus aliados naturales. La derecha está expectante.

Vea el análisis de la semana en La Mesa Redonda:

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