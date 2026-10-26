Gobierno confirmó la expulsión de 27 ciudadanos extranjeros: el operativo fue en Arauca

El operativo de verificación migratoria se desarrolló en Arauca y contó con el respaldo de la Policía Nacional y de la alcaldía de la capital departamental. Ninguna de las personas objeto de esta acción registró ingreso alguno a Colombia, por lo que su presencia en territorio nacional se enmarcó…

Migración Colombia informó en la noche de este domingo que se realizó un procedimiento para expulsar a 27 ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con la entidad, “representaban un alto riesgo para la seguridad de la comunidad en zona de frontera”.

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El operativo de verificación migratoria se desarrolló en Arauca y contó con el respaldo de la Policía Nacional y de la alcaldía de la capital departamental. Ninguna de las personas objeto de esta acción registró ingreso alguno a Colombia, por lo que su presencia en territorio nacional se enmarcó dentro del concepto de irregular.

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Los presuntos delitos de los que se señalan a estos 27 ciudadanos extranjeros están relacionados —de acuerdo con Migración Colombia— con tráfico de estupefacientes, hurto, porte de armas, daños inmobiliarios y otras conductas que sustentan su expulsión.

“Los procedimientos se sustentaron en rigurosos análisis interinstitucionales en los que se contrastaron los registros del Sistema Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, con el Sistema de Información SPOA de la Fiscalía General de la Nación y bases de datos propias de Migración Colombia. Los resultados de este cruce de información revelaron alarmantes antecedentes de los sancionados, pues varios de ellos habían recibido hasta 55 medidas correctivas por conductas contrarias a la convivencia desde el año 2021”, precisó la entidad.

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Además, informó que 18 de estas personas “se encontraban en etapa de indagación preliminar por actos que podrían constituir delitos”.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en sus redes este operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros. Dijo que la ilegalidad no tiene cabida en las fronteras del país y que, por lo mismo, quienes ingresan deben apegarse a las normas vigentes.

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“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente”, precisó el jefe de Estado, quien agregó que “los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos; pero quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado”.

¡COLOMBIA TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA QUIENES VIENEN A TRABAJAR HONRADAMENTE, PERO CERRADAS PARA QUIENES PRETENDEN DELINQUIR Y ATERRORIZAR A NUESTRA GENTE!



La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos… pic.twitter.com/WswDOoIYu9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

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