Cae “Primo Gay”: disidente de Farc en Antioquia que ordenó asesinar a periodista Mateo Pérez

La captura de alias Primo Gay, de las disidencias de las Farc en Antioquia, se realizó este 14 de noviembre. Foto: Archivo Particular

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Tras una operación que el Ejército desarrolló en Antioquia, en la mañana de este sábado se confirmó la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, quien era uno de los criminales más buscados en este departamento por su accionar narcotraficante y terrorista desde las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El golpe lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que la operación se desarrolló en la vereda Santa Ana, del municipio antioqueño de Briceño. Este sujeto es señalado por la Fiscalía como el responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, crimen que se perpetró en mayo pasado.

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“Este sujeto figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones. Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria”, precisó De la Espriella.

Durante el operativo militar, de acuerdo con el jefe de Estado, también se capturó a otro presunto integrante del mismo grupo criminal. “Primo Gay” y esta otra persona están siendo judicializadas este sábado.

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“Durante la operación fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición”, agregó el mandatario.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, agregó que la persecución a “Primo Gay” se venía desarrollando desde hace varios meses y que las autoridades departamentales tienen el dosier criminal de este sujeto listo para que sea enviado a la cárcel.

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Rendón dijo que el señalado de asesinar al periodista Mateo Pérez es “un criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de Farc y en el Clan del Golfo; uno más neutralizado”. Y agregó: "Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre".

“Primo Gay” también integró las filas criminales del ELN y de la disidencia que comanda alias Calarcá, pero se reportaron diferencias con esta estructura y de ahí sus acercamientos al Clan del Golfo.

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En el primer semestre de este año, también cerca de Briceño, se realizó una operación militar contra el ahora capturado. No obstante, y pese a que circuló información sobre su supuesta baja, logró escapar vivo.

¡CAYÓ ALIAS “PRIMO GAY”, CABECILLA PRINCIPAL DE UNA ESTRUCTURA NARCOTERRORISTA EN ANTIOQUIA!



En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos… pic.twitter.com/LvAF4gPmb5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

Antioqueños: estas son las primeras imágenes de Primo Gay capturado, un delincuente antes farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte.

Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre. pic.twitter.com/3mlkX9JCkS — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

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