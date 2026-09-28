Liquidador de Minigualdad suprimió 407 cargos y alertó por desfinanciación de programas

"Respetando los derechos laborales de la madre gestante, la madre lactante, los prepensionados, las personas con discapacidad y las personas con fuero sindical, hemos logrado reducir, de 744 cargos que tiene el Ministerio, 407. (…) Avanzamos en los…

El liquidador del Ministerio de Igualdad, John Milton Rodríguez, anunció nuevas medidas sobre la cartera que está en proceso de supresión. De acuerdo con el exsenador y pastor, se eliminaron 407 cargos de 744 que tiene en total la entidad, sobre la que también se ordenó un proceso de revisión.

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"Respetando los derechos laborales de la madre gestante, la madre lactante, los prepensionados, las personas con discapacidad y las personas con fuero sindical, hemos logrado reducir, de 744 cargos que tiene el Ministerio, 407. (…) Avanzamos en los ahorros necesarios para que podamos atender no solamente la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto, sino también en financiar el mismo ministerio ahorrando esos dineros importantes que el Estado realmente no necesitaba", apuntó Rodríguez.

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En esa línea, alertó que el gobierno del expresidente Gustavo Petro "no dejó financiados" los programas sociales para la vigencia de este año y el siguiente. De acuerdo con él, "solo jinetearon unos valores y unos saldos que venían del año 2024″ para surtir las necesidades de los meses venideros.

🚨 La supresión de 407 cargos burocráticos y la revisión a fondo de 24 programas sociales marcan un hito en la liquidación de MinIgualdad. 🛑🔍



​Con un contundente plan de austeridad liderado por el liquidador John Milton Rodríguez, frenamos el despilfarro y logramos un ahorro… pic.twitter.com/8xS6ps8VLt — Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación (@MinIgualdad_Col) September 28, 2026

"Por eso la muy baja ejecución, entre el 5 % y el 12% de lo que inicialmente se habían comprometido con las comunidades que decían atender. Por eso he ordenado una auditoría profunda de los 24 programas sociales que están inmersos en FonIgualdad", agregó.

Previamente, Rodríguez había anunciado la "recuperación" de COP 60.000 millones en el proceso de liquidación, que se sumaron a unos COP 20.000 millones anunciados previamente. En ese momento, aseguró que esa reducción se había logrado por "una revisión con lupa de las transferencias de funcionamiento dirigidas al Fonigualdad".

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"Tras mapear cada peso, se estructuraron traslados presupuestales que ya dejan COP 17.000 millones asegurados y COP 43.000 millones más listos para ser incorporados", indicó.

A inicios de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella había emitido una directiva con el plan liquidatorio de la cartera creada en el gobierno Petro. En ese documento, se había hecho explícito que este deberá contar con "la reasignación clara, ordenada y efectiva de las funciones, programas, proyectos, recursos y demás responsabilidades que se encontraban a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, asegurando su continuidad y evitando vacíos o interrupciones en la acción estatal dirigida a la garantía de los derechos fundamentales".

Además, se indicó que la administración anterior no había determinado un proceso eficiente para la eliminación del Minigualdad, por lo que "diferentes programas, planes, acciones y recursos que se encontraban a cargo de dicha entidad quedaran desatendidos, con la consecuente afectación de la implementación y continuidad de las políticas públicas orientadas a salvaguardar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional". Por ello, solicitó al Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia apoyar con la liquidación.

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"Darán atención oportuna a los requerimientos formulados por el liquidador en desarrollo del proceso liquidatorio, de manera que se facilite la toma oportuna de decisiones y se asegure una respuesta institucional efectiva y articulada, frente a los asuntos que sean requeridos en el marco de dicho proceso", se lee en el documento.

En todo caso, todavía faltan varios procesos para concretar el trámite. A este se le dio un plazo de un año, según un decreto emitido por la Presidencia de Petro y se espera que los viceministerios y programas sociales terminen tanto en el Mininterior de Rodrigo Lara como en el Departamento de Prosperidad Social de Sandra Suárez.

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