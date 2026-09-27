Gobierno alerta por falta de pagos y retrasos en ejecución de proyectos en la ART

"Solo para la vigencia de 2026, la ART tiene un presupuesto de inversión de COP 68.309 millones de pesos. El 91 % ya está comprometido, pero los pagos alcanzan…

La directora (e) de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Valerie Lafaurie, alertó sobre falta de pagos y retrasos en ejecución en proyectos y contratos de la entidad. Según dijo, están haciendo una "revisión rigurosa de los recursos destinados a los territorios" y encontraron que, de los contratos comprometidos para la vigencia de 2026, la ejecución está en el 18 %.

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"Solo para la vigencia de 2026, la ART tiene un presupuesto de inversión de COP 68.309 millones de pesos. El 91 % ya está comprometido, pero los pagos alcanzan únicamente el 18 %. Además, actualmente existen 92 proyectos por cerca de los COP 179.000 millones, con avances físicos inferiores al 30 %", indicó la funcionaria.

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El Gobierno Nacional inició una revisión rigurosa a la ejecución de los recursos destinados a las regiones en la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras evidenciar que el avance físico en los territorios no corresponde con los… pic.twitter.com/ap41GbOTFh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2026

Lafaurie también se refirió a los contratos por prestación de servicios firmados tanto en la ART como en la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Según lo reportado por la consejera para las regiones, entre el 2022 y el 2026, se destinaron aproximadamente COP 368.000 millones para 7.600 vinculaciones de ese tipo en ambas entidades y esos recursos, agregó, provienen en su mayoría del Fondo Colombia en Paz. Apuntó que, "solo en el 2025, la dirección destinó aproximadamente COP 88.000 millones a contratos de prestación de servicios, una cifra que es 9.3 veces superior a lo registrado en el 2022″.

"Hay 13 contratos suscritos por la ART desde 2024 mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, resguardos indígenas y otros actores territoriales, por aproximadamente 4.600 millones, que registran una ejecución física del 0 %. También permanecen pendientes de liquidación 19 convenios y contratos interadministrativos suscritos entre el 2022 y el 2025, y se identificaron deficiencias en la publicación de información contractual y documentos de ejecución en el SECOP, que deben ser subsanadas", añadió.

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Lafaurie agregó que la orden del presidente Abelardo de la Espriella es tener la trazabilidad de toda la contratación, por lo que seguirían un proceso de revisión de todo lo firmado y de sus avances en el territorio. Sumado a eso, apuntó que parte de la tarea que deberán cumplir es buscar "dónde existen gastos administrativos que puedan racionalizarse", de acuerdo con la directiva de "austeridad" que ha dado el mandatario.

"Donde se identifiquen posibles irregularidades, la información será puesta en conocimiento de las instancias competentes para que actúen conforme a la ley. Los recursos para las regiones no pueden quedarse atrapados en trámites, contratos o estructuras administrativas", dijo.

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La directora encargada de la ART también fue enfática en que pondrán la lupa sobre la contratación de sedes y transporte en cada una de las regiones del país. De acuerdo con ella, hay vinculaciones firmadas en territorios donde no existen proyectos en curso y cuestionó que la ejecución de convenios con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) no supere el 30 %.

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