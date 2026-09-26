Lara anuncia medidas de coordinación y de protección para alcaldes en zonas rojas de Bolívar

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Defensa, Jorge Mora, aterrizaron este sábado en Santa Rosa del Sur (Bolívar) para hacer seguimiento a las medidas tomadas tras el consejo de seguridad que realizó el presidente Abelardo de la Espriella en esa región hace unos días. Desde allá, el jefe de la cartera encargada de la política anunció que buscarán mayor cooperación entre el Gobierno nacional y las alcaldías, y también cuestionó la falta de medidas de protección para los mandatarios municipales.

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Lara y Mora encabezaron la reunión en la que estuvieron presentes los integrantes de la cúpula militar, funcionarios de la Gobernación de Bolívar y 11 alcaldes municipales de ese departamento. De acuerdo con Lara, en el encuentro se tocaron las disputas entre grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo por las rentas ilegales del oro, así como los cultivos de uso ilícito que están en la zona.

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"Atacan con drones de manera permanente. Extorsionan a la población. Ya destruyeron tres estaciones de Policía: Río Viejo, Norosí y Arenal. Las reconstruiremos y se las haremos pagar", señaló el ministro.

Hoy en Santa Rosa del Sur nos reunimos con la gobernación y 10 alcaldes del sur de Bolívar. Enfrentan todas las formas de violencia en un territorio que el Estado abandonó a su suerte.



Allí se disputan las rentas ilegales del oro —casi 4 billones de pesos al año— grupos… pic.twitter.com/EG3wu6QfpC — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 26, 2026

Lara fue enfático en cuestionar que "ni uno solo de estos alcaldes de zona roja tenía vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP)" y aseguró que esas serán una de las medidas que tomarán para atender a los mandatarios regionales. Paralelo a eso, también informó que desde Bolívar solicitaron más estaciones, antidrones y cámaras para combatir a las estructuras criminales.

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"Coordinamos a los alcaldes con ministerios y entidades sectoriales para facilitar la acción del estado en esa zona. (…) No hay acción militar ni policial 100 % exitosa si no se coordina con todo el Estado. El propósito es claro: acercar el Estado al ciudadano y arrebatarles a los bandidos el control del territorio", agregó.

Este viernes, el presidente De la Espriella lideró un encuentro y un consejo de seguridad en Santa Marta tras el paro armado convocado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) por la muerte de alias "Cholo". Junto a él estuvieron presentes el director del Dapre, Carlos Ríos, así como el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, quien se posesionó oficialmente en la capital del Magdalena horas después.

El Magdalena está en mi corazón y no lo voy a dejar solo. Encabecé el encuentro «El milagro de las regiones» junto a los mandatarios locales para revisar punto por punto las necesidades del departamento y articular a todo mi gobierno en soluciones efectivas.



Aquí venimos a… pic.twitter.com/tJcAVIwi4Q — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

"Encabecé el encuentro ‘El milagro de las regiones’ junto a los mandatarios locales para revisar punto por punto las necesidades del departamento y articular a todo mi gobierno en soluciones efectivas", señaló el jefe de Estado.

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Esta semana, De la Espriella realizó varias visitas al terreno en el Magdalena y anunció un operativo para reforzar la presencia militar en la zona. Precisamente, en el marco de esas acciones, el Ejército Nacional anunció el traslado de más de 100 soldados a esa zona para fortalecer el despliegue operacional y atacar a los grupos criminales.

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