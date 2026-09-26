"Hay un nuevo abordaje de las relaciones internacionales": balance del canciller en EE. UU.

En el primer punto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que, junto con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, trabajaron alrededor un proyecto de interconexión…

El canciller Omar Bula cerró su paso por Nueva York e hizo un balance de lo que fue su último día de reuniones bilaterales y encuentros con organizaciones internacionales. Los encuentros se centraron en la interconexión energética con Panamá, cooperación con Australia frente al narcotráfico y las redes criminales, y cooperación humanitaria con las Naciones Unidas.

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En el primer punto, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que, junto con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, trabajaron alrededor un proyecto de interconexión entre Panamá y Colombia para "compartir recursos de de energía energéticos y energías renovables que están bastante desarrolladas". Según dijo, la iniciativa venía "congelada" desde hace algunos años, pero esperan que antes de que este año finalice tengan "algo concreto, una hoja de ruta para avanzar en este sentido".

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🇨🇴🤝🇵🇦 Colombia y Panamá reactivaron el proyecto de interconexión energética entre ambos países y esperan contar antes de finalizar el año con una hoja de ruta concreta para avanzar.



El canciller Omar Bula sostuvo una reunión con su homólogo @javierachapma, en la que abordaron… pic.twitter.com/p9DbAWmSLI — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 26, 2026

"Hablamos de la necesidad de reafirmar la neutralidad del canal de Panamá como uno de los puntos de flujo de la mercancía internacional, pero también de los recursos energéticos, del petróleo, del gas y del tráfico marítimo internacional. Colombia, obviamente, acompañará a Panamá en esta búsqueda de establecer un régimen neutro para todos los países en términos de la facilitar el tránsito marítimo sin restricciones a través de este canal de suprema importancia, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero", agregó.

También hubo un encuentro con la canciller australiana, Penny Wong, en el que se discutió el crimen organizado y las rutas del narcotráfico en las islas del Pacífico. Se plantearon, de la parte colombiana, las nuevas prioridades del Ejecutivo y se trataron los temas de la modernización del Estado y la eficiencia en el uso de los recursos.

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🇨🇴🇦🇺 Colombia y Australia fortalecen su cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico. Este fue uno de los principales temas abordados por los cancilleres Omar Bula y Penny Wong (@SenatorWong) durante su encuentro en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de… pic.twitter.com/2lHufHH02R — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 25, 2026

"Como saben bien, este gobierno, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está decidido, y ya empezó a demostrarlo de manera muy clara, a combatir la criminalidad, que es la que tiene este país en jaque. En este momento, más que nunca, es un fenómeno que debimos haber abordado hace mucho tiempo, y ahora hay un reconocimiento a nivel internacional de que nos afecta a todos de una manera u otra. Colombia no quiere seguir siendo el protagonista de este mal capítulo de la historia global", apuntó Bula.

Por último, el minexteriores habló del encuentro con Tom Fletcher, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas. De acuerdo con el funcionario, agradeció a la ONU por el apoyo en la atención humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto y se discutió la posibilidad de mantener esa colaboración en el futuro: "Preparándonos mejor para futuras emergencias y colaborar con el sistema de Naciones Unidas para que toda la atención a damnificados y a personas afectadas sea más eficiente y, sobre todo, más puntual y más concreta en términos de mostrar resultados".

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Bula enfatizó en que Colombia se encuentra en un nuevo momento en materia de relaciones exteriores. Subrayó que este Gobierno tiene un "nuevo abordaje" en política exterior y precisó que su trabajo es pasar de la "diplomacia declarativa a la diplomacia de acción, a diplomacia de resultados". El canciller estuvo presente en varios encuentros clave de esta semana, entre los que estuvo el diálogo con Kristi Noem, la enviada especial del Escudo de las Américas.

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