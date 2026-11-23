El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella demarcó nuevas directrices para el desmonte del Ministerio de la Igualdad. Ante la solicitud de su agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez, la jefatura de Estado determinó la ruta con la que también se liquidará el Fondo Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, más conocido como FonIgualdad y que, entre otras funciones, se encargaba de la contratación para esa cartera.

En efecto, a través del decreto 1803 de 2026 el gobierno De la Espriella determinó que ese Fondo entrará formalmente en su fase de desmonte. Será el propio Jhon Milton Rodríguez que se encargue de adelantar ese proceso de liquidación y de "la adecuación de su esquema de operación y la definición de las reglas aplicables durante el término del proceso liquidatorio".

Publicidad

Le sugerimos: De la Espriella rodea a Paloma Valencia y Carlos Suárez: "Preocupémonos por lo importante"

El decreto le da funciones a Rodríguez para ejercer "facultades propias del fideicomitente que resulten estrictamente necesarias para la terminación, liquidación y cierre de las operaciones vigentes del Fondo". En ese contexto, la liquidación de ese Fondo debe estar enfocada en la "realización de las modificaciones, cesiones o ajustes contractuales correspondientes, conforme a lo pactado y a las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero".

Además, se dispuso que no podrá destinar recursos para procedimientos distintos a su liquidación. "Se destinarán exclusivamente a la culminación ordenada de las operaciones, contratos y obligaciones en curso, a la atención de los gastos de administración y conservación del patrimonio autónomo, y a las actuaciones necesarias para la terminación, liquidación y cierre de dichas operaciones, contratos y obligaciones, con sujeción a la destinación específica prevista en el artículo 72 de la Ley 2294 de 2023″, dice el decreto firmado por el jefe de Estado.

¡Ojo! 👀 ¡Basta de tergiversar los hechos!



Frente a los ataques, la desinformación y los discursos armados para hacer ruido, respondemos con datos y con el trabajo que sí se está haciendo. 📉🔥 No venimos a tapar nada ni a quedarnos callados: lo que se hizo mal se denuncia y los… pic.twitter.com/D2L9EXkiAI — Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación (@MinIgualdad_Col) November 21, 2026

Para tal fin, Rodríguez no podrá tampoco buscar alternativas para extender ese mandato que, como bien ha dicho, tuvo buenas intenciones pero no logró sus objetivos primarios. Finalmente, en sus tareas también quedará la directriz de "instrucciones a la sociedad fidI,Jciaria para la ejecución de los recursos del Fondo. Una vez terminado el traslado de programas y culminado el proceso liquida torio, en caso de existir excedentes, estos deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional".

"Me he encontrado seguramente, muy buenas intenciones; la necesidad de atender las comunidades históricamente desatendidas; un Ministerio que en su intención tenía resolver temas en los territorios y regiones; circunstancias de jóvenes y mujeres y propias al acceso a diferentes derechos. Ha sido algo loable y espero que se pueda seguir persiguiendo para poderse resolver. Sin embargo, en lo que me he encontrado, no se hizo todo en su debido orden. Es la primera vez que se líquida un ministerio en Colombia. (…) desde que se creó no fue útil a los colombianos", dijo recientemente el agente liquidador en una comparecencia ante el Congreso.

¿En qué va la liquidación?

Con este nuevo anuncio, el Gobierno establece nuevos pasos para finalizar las labores de un Ministerio que inició en 2023, pero que por vicios de trámite fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. En ese sentido, en los últimos meses de la administración de Gustavo Petro se inició el proceso de desmonte de esta cartera que desde el 19 de agosto lidera Jhon Milton Rodríguez.

En materia de resultados, el agente liquidador aseguró que han "recuperado" COP 233.700 millones. El desagrado incluye la devolución de COP 100.700 millones a Hacienda, COP 70.600 al ahorro analizado de los cargos eliminados, COP 60.000 en los recortes realizados en FonIgualdad y COP 2.400 millones de eficiencia interna. Allí advirtió que los movimientos continuarán y podría explorar otras acciones de recorte.

No se pierda: "Yo creo que hay que hacer autocrítica": Roy Barreras habló de elecciones y su último libro

La importancia de este Fondo radica en las funciones de contratación y adquisición de bienes que el FonIgualdad tuvo en el gobierno Petro. Ese bolsillo era clave, pues le permitía a ese Ministerio dar manejo propio de sus recursos. Desde allí se pudo ampliar la base de funcionarios de planta del Ministerio, así como de contratistas.

Lea el decreto completo

Le sugerimos: Cancillería implementará sistema para "monitorear" resultados de funcionarios y diplomáticos

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.