Roy Barreras acaba de dejar la política, pero considera que todavía tiene una responsabilidad: explicar las razones de la derrota del progresismo en las elecciones presidenciales de 2026. En su nuevo libro, el excongresista y negociador del Acuerdo de Paz examina los errores de la campaña de Iván Cepeda, el distanciamiento de Gustavo Petro con los sectores de centro y el ascenso de Abelardo de la Espriella.

Los médicos tenemos una obligación. Cuando se termina el tratamiento de un paciente, se hace lo que se llama la epicrisis, que es como la nota final para escribir qué fue lo que pasó, si el paciente se curó, se mejoró, si se murió. ¿Qué pasó?

Este libro es un acto de responsabilidad con 12’700.000 colombianos que sentimos, el día que ganó el señor De la Espriella, que se había perdido la oportunidad de una democracia progresista, con más derechos y no con menos, con más libertades y no con menos, con más libertad de prensa, de opinión, para que nos derrotara una extrema derecha que significaba una especie de era oscura para la democracia.

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Bueno, la razón por la que estamos en esa era oscura son los errores que están descritos en este libro. Y yo creo que quienes cometieron los errores de la campaña y quienes cometimos los errores desde el centro tenemos la obligación de contarles a los colombianos cuáles fueron esos errores para no repetirlos y para que se pueda recuperar una idea de la democracia, porque no estamos condenados al autoritarismo ni a ser gobernados en una especie de reality en el que impera el miedo, la persecución y la venganza.

Usted habla en varias ocasiones del concepto de representación. Incluso hay un momento en el que usted señala que Petro le dice: “Somos lo que representamos”. Quiero preguntarle por qué la representación es tan importante en la política y más en una campaña electoral.

La democracia en el mundo está en crisis. Eso requiere, digamos, un análisis de fondo, pero trato de resumirlo de esta manera: como la democracia ha resultado insatisfactoria para millones de personas porque el modelo económico no ha sido corregido por los Estados y, por tanto, generó grandes brechas de inequidad, como en Colombia, que es el segundo o tercer país más inequitativo del planeta, la gente se hartó de la democracia, la fue abandonando y entonces buscó mesías, caudillos como Trump, por ejemplo.

@petrogustavo y el @PactoCol son un fenómeno político impresionante. Se llama REPRESENTACIÓN POPULAR. Plazas llenas! Fervor popular! Estando fuera del gobierno y bajo ataque… El que no quiera ver es ciego y el que quiera leer objetivamente la política nacional y el propio… pic.twitter.com/adqGEmkkN3 — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 19, 2026

Y cuando eso pasa, cuando la gente cambia la democracia por el caudillo, se siente identificada con aquel que de manera directa le representa. Es la representación, en el concepto de Schopenhauer o incluso en el concepto de Foucault. Por ejemplo, Gustavo Petro dice esa frase que es auténtica: “Nosotros representamos una fuerza popular. Representamos a millones de colombianos abandonados, excluidos, humillados, a los que nunca les han dado la oportunidad de salir adelante. Unas élites que se han quedado con todas las oportunidades”.

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Y cuando un caudillo representa algo, esa representación es más poderosa que él mismo. Por eso le pongo un ejemplo reciente: las encuestas siguen mostrando a Gustavo Petro con 48 % de favorabilidad, después de todos los ataques que ha recibido en los últimos días y todo ese ruido a propósito de su vida personal, sexual y toda esta cosa tan escabrosa. Eso no le hace mella porque eso afecta al individuo, a la persona, no a la representación. La representación es un símbolo.

Hay representaciones llenas de contenido, como en el caso de Petro. Hay otras más vacías, pero igual representan algo. De la Espriella asumió un papel de representación: el tigre, el macho alfa que protegía a la sociedad que tenía miedo. Miedo al comunismo, miedo al fracaso de la paz total, miedo a la inseguridad, miedo a la constituyente. Y él era el tigre que iba a defender su manada.

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La representación en las elecciones presidenciales, que es puramente emocional, es más poderosa que los argumentos y que las ideas. Es otra de las razones por las que nosotros perdimos una elección, porque no entendimos que la batalla se daba en el terreno de las emociones y del ecosistema digital, y no en el de las ideas.

Usted menciona que la democracia ahora se hace con el hígado. ¿Qué tan pretencioso es pensar que en algún momento podamos volver a una democracia que apele a los argumentos, a las ideas? E incluso le agrego esta idea de que, en la política, al parecer, puede pesar más la practicidad y la ejecución, que la moral, y se lo menciono porque esto tiene que ver con las pasadas elecciones y con lo que señaló sobre Vargas Lleras en el libro: “No hay que ser buena persona para ser un ejecutor eficiente y disciplinado”.

Vargas Llegras nunca fue amigo mío, pero era un ejecutor de derecha. Este está empezando. Ojalá pueda reconstruir a Cali y a Pereira y pueda resolver los problemas del país. Ojalá, es decir, que a Colombia le vaya bien, pero una cosa es hacer un reality lleno de símbolos y representaciones, y la pistola en el cinto, y el uniforme, y toda esta cosa, y el walkie-talkie, y otra cosa es resolver los problemas. Ojalá los resuelva. Entonces, digamos que ahí hay una diferencia grande entre la capacidad de simbolizar y la capacidad de ejecutar, ¿no es cierto? Y que también ocurrió en el caso de Petro, que tenía clarísimo su compromiso social y de inclusión y de equidad, pero había que ejecutarlo, había que volver el cambio una realidad.

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Entonces, le doy dos elementos para ese mensaje que yo quiero que sea positivo. El primero, del presente, y el segundo, filogenético. ¿Cuál es el del presente? Esa ola de autoritarismo de derecha que parecía imbatible, que arrancó con Trump, Milei, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, Abascal, Vox en España, esa ola se está rompiendo. Lula demostró que sí se podía y rompió la ola de las fake news, de las redes digitales y del discurso de extrema derecha. Lula ganó. Los demócratas acaban de darle una paliza a los republicanos trumpistas.

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Con una nueva generación progresista, Talarico, Scott, Abdul, o sea, hay una gente, Alexandria Ocasio, una gente muy chévere. Hasta Netanyahu perdió en Israel. Y vamos a ver qué pasa en España en los próximos días. Entonces, la ola autoritaria se rompe y el péndulo va a volver a la centroizquierda.

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Pero la de hoy, de razón filogenética, evolutiva, darwiniana, si usted quiere, así como hay que entender que cuando las manadas se comportan, digamos, como animales, las manadas, las sociedades animales primitivas, cuando sienten miedo de un depredador, buscan el gorila más grande, el macho alfa o el tigre. También hay que recordar que el Homo sapiens superó a todas esas fieras porque sapiens, es decir, finalmente la razón, derrotó al miedo. Y eso va a pasar en el 2030.

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Usted menciona que una de las razones por las que Iván Cepeda no ganó las elecciones es porque él realmente no quería ser candidato. ¿Cómo se construye entonces un candidato a la Presidencia? Había la sensación de que le faltó la fuerza que quizás sí tuvo Gustavo Petro en 2022.

Que sin duda tuvo Petro. Petro no solamente tuvo la fuerza, la pasión, el carisma, sino la gran decisión de hacer una presentación mixta de centroizquierda. El pacto era entre la izquierda y los liberales socialdemócratas. Y después se fue abandonando al centro hasta el punto de negarlo. El propio Petro dijo que el centro no existía, llegó incluso a prohibir pedir el tarjetón donde yo estaba, prohibir votar por alguien. Eso no había pasado nunca y eso mató nuestra campaña, yo lo reconozco con franqueza. Pero Petro generaba pasión. Él mismo, lo cuento en el libro, me preguntó ahora en esta campaña: “¿Por qué no se emocionaba Iván Cepeda?”.

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Lejos de prejuicios ideológicos hay que ser capaz de reconocer las grandes capacidades ejecutivas de @luzstellamurgas . Una profesional de excelencia con un carisma reconocido que hará un gran tarea al frente de la @ANDI_Colombia en una coyuntura del país compleja que requiere de… — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 10, 2026

Iván Cepeda es un hombre lleno de méritos, quiero decir, un defensor de derechos humanos valiente y un hombre que se ha jugado 17 años. Caminamos juntos en defensa de la vida, de las víctimas, de los derechos humanos, de la paz, pero él mismo dijo muchas veces, Iván Cepeda, que no quería ser candidato. Inclusive, para hacer este libro conversé con muchos de los dirigentes cercanos a él que le decían: “Oye, hay que ponerle a esto más color, más magia, hay que ser más alegre, hay que traer otro estratega, hay que traer otra gente”. Y él les dijo: “No, así me conocieron, ¿para qué me pusieron de candidato si yo no voy a cambiar?”. Es auténtico y, por supuesto, no tenía, digamos, las características de una campaña donde los electores quieren sentir pasión.

Mire, en el amor o en la política, en el tánatos y en el eros, hay que ser apasionado. Si usted está enamorado, puede que esté, pero no lo demuestra, pues fracasa, se vuelve un novio aburrido. Y un novio aburrido y un candidato aburrido pierden.

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Acaba de señalar lo que le dijo Petro de que el centro no existe, y usted también habla de ese cuestionamiento al centro. Quiero preguntarle: ¿cómo vuelve un centro a ganar credibilidad y fuerza en un país polarizado?

Pues yo creo que ese es el gran reto de una nueva generación progresista y también de centro, porque en el libro también muestro los errores del centro. Por ejemplo, Sergio Fajardo, el profesor, que es un hombre honesto, a lo largo de toda su vida ha sido un hombre retraído y cerrado también, sectario, en el sentido de que solo él puede hacerlo. Es otra forma de caudillismo, y al no participar en las consultas con entusiasmo, al no reconocer los otros liderazgos, pues tampoco permitió que se construyera una alternativa democrática distinta a los extremos.

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Yo creo que el futuro está en una nueva generación progresista que sea capaz de convocar al centro. El centro por sí mismo no es capaz de construir una opción ganadora, apasionante. El centro es moderado por naturaleza y, por tanto, es aburrido. Pero el centro sí es definitivo si es capaz de ser invitado, enamorado por una propuesta progresista de izquierda que lo convoque. Por eso la receta es centroizquierda. Con esa receta ganamos en el 22. Cuando abandonaron esa receta que nosotros construimos, perdieron en el 2026 y perdimos todos y perdió la democracia.

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Si bien Abelardo es de derecha, también nos permitió ver cómo rompió esta orilla, pues vimos a una derecha dividida, algo que rara vez se presenta en la política nacional. ¿Cuál es su análisis de esos retos y de esa crítica que se le hace a la nueva derecha en Colombia?

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Sin duda es una extrema derecha. Y sin duda es una extrema derecha que, entre otras cosas, es un retroceso en los valores democráticos. Hoy tenemos menos libertades. Pregúnteles a los periodistas expulsados, a los caricaturistas expulsados, a los gremios amenazados. Hoy tenemos menos derechos. Pregúntele a la comunidad LGBTI o a las mujeres. Tenemos menos libertades. Se echó a perder la separación entre la Iglesia y el Estado, un gran logro de la Ilustración desde hace 250 años. Entonces hay un retroceso, sin duda, hacia formas muy conservadoras, pero volvemos al tema de la representación. Yo creo que cuando se representan dos cosas, la fuerza bruta, digamos, del depredador, del macho alfa, y la bendición del creador, porque él dijo: “Me tocó el Espíritu Santo”, la suma de esas dos cosas, pues es un mensaje primario, primitivo, pero muy poderoso.

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La gente necesita un salvador cuando no siente que el sistema lo esté sacando de la pobreza. Los pobres tienen derechos y tienen la razón y tienen la fuerza. Y la clase media tiene derechos que ha conquistado con esfuerzo, y tiene razón y tiene la fuerza, pero si no hay una propuesta democrática que la gente sienta que va a trabajar por ellos, pues se van donde el mesías, donde el salvador, donde él dice que lo va a resolver todo, aunque no resuelva nada finalmente.

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Y ya que lo menciona, usted también en el libro señala que la infiltración de las iglesias, sectas y movimientos religiosos representa una regresión a épocas anteriores. Y si hay algo presente en la “batalla cultural” del actual gobierno, es un peso importante de la religión…

Yo creo que es una utilización de la religión. Yo soy un hombre creyente, soy católico, esa es mi formación. Pero soy liberal en la política. Este es un Estado laico, tiene que serlo. Usted no puede mezclar la Iglesia y la religión con el Estado, porque implica, además, de entrada, suponer que los ateos o los que tienen otros dioses son unos equivocados y pecadores. Entonces son blasfemos. La noche de San Bartolomé en la historia y las guerras a nombre de Dios que han costado tanta sangre son prueba de eso.

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Entonces, la utilización del “¡Viva Cristo Rey!”, que lo usaron en España los franquistas para masacrar a los republicanos, o los cristeros mexicanos en una guerra civil sangrienta para matar en nombre de Dios, por supuesto, no es fe verdadera.

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No se puede creer en Dios sin amarlo, y no se puede amar a Dios sin amar a tus hermanos. Y si tú odias a tus hermanos y los insultas y los llamas animales, alimañas, Jesucristo nunca llamó así ni siquiera a los pecadores. De manera que es una regresión, sin duda, cambiar la Constitución por la Biblia. Son dos esferas completamente distintas.

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Es como hacen los más radicales islamistas cuando cambian los derechos humanos por el Corán. Y, por supuesto, el islam es una religión y una fe respetable, como lo es el cristianismo. Ya dije que yo soy católico, pero eso no es para gobernar. Para gobernar está la democracia, la ley, la Constitución, que le permite a todos creer en el Dios que quieran o no creer en ninguno. La libertad de opinión, de expresar sin el miedo a que lo boten de El Espectador si el presidente autoritario de turno llama a amenazar a los dueños del periódico, por ejemplo, o a Camila Zuluaga, o al señor McMaster, o a los señores de la Cámara de la Infraestructura. O sea, esa cosa autoritaria de irrespeto a los derechos y libertades de los demás son características claramente autoritarias.

Roy Barreras fue candidato presidencial por La Fuerza. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Y estamos en eso, quiero insistir, por estas razones. No estaríamos en eso si no hubiéramos perdido. Y si hubiéramos tenido una fórmula de centroizquierda ganadora que generara tranquilidad en la elección pasada, pero se sectarizaron, se radicalizaron. Petro dejó el centro, dijo que no existía. La campaña de Cepeda se volvió una campaña sectaria de izquierda radical. Hizo una fórmula aún más radical que él, con la lideresa indígena Aída Quilcué, y, por supuesto, abandonaron el centro. Y esa causa de la derrota, ellos deberían reconocerla.

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Yo creo que hay que hacer autocrítica. Yo en este libro tengo un capítulo de mis propios errores. El primero de ellos, haber creído que había que competir para ser el candidato de Petro. Grave error poner el destino en manos de otra persona cuando nunca yo iba a ser el candidato de Petro, pues porque él sabía que yo era independiente, porque sabía que yo me opuse desde el principio a la paz total, porque era una defección, porque yo no creo que a los traquetos y a los narcos les puedas dar estatus político. Y ellos creían en la paz total. Entonces, él necesitaba a alguien que no le criticara, sino que replicara exactamente su modelo.

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Siendo su modelo un modelo cargado de justicia social que nadie debe desconocer. O sea, lo que ha hecho Petro en materia de inclusión social no lo había hecho nadie en la historia política. La inclusión social de Petro ha sido un logro enorme que hay que reconocerle.

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Ya que mencionó a Aida Quilcué…Usted dice en una parte: “Francia Márquez fue utilizada como símbolo en campaña y despreciada como vicepresidenta”. Hablemos de ella, pero también de esa crítica o ese cuestionamiento que hace usted a la elección de la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

Bueno, no quiero darles todos los detalles porque no quiero spoilear el libro, pero déjeme decirle que en el 2022 Petro, como el gran líder de la izquierda, había sacado ocho millones de votos antes, estuvo dispuesto a que su fórmula fuera una mujer liberal, inclusive la esposa de Germán Vargas Lleras. Y Vargas Lleras, que era un líder de derecha, estuvo dispuesto. Hubo reuniones que yo organicé.

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Lo que pasa es que Vargas Lleras se echó para atrás en el último momento por razones que están en el libro y que terminaron en un divorcio, entre otras cosas, pero más allá de la anécdota, significaba que Petro entendió que tenía que ser un acuerdo con el centro, que fue lo que no entendieron después, en el 2026.

Y eso significaba que Francia Márquez, que era un símbolo ambientalista, mujer valiente, defensora de las víctimas, no fue la primera opción vicepresidencial, sino que las opciones liberales no prosperaron, fracasaron, y entonces Francia avanzó, sacó 800.000 votos, se volvió un símbolo muy importante y fue la fórmula vicepresidencial.

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Pero también hubo una coalición con fuerzas liberales, un gabinete con nombres liberales, o sea, siguió preservándose el pacto entre el centro y la izquierda. Hoy el pacto es solamente la izquierda. En cambio, ahora, en esta elección, ya lo dijimos, la fórmula fue izquierda con una izquierda más radical, es decir, abandonaron el centro. Lo demás, pues es claro, ¿no? Francia era un símbolo en el 2022, pero después sufrió una persecución racista infame y fue despreciada. Y, por supuesto, ella fue excluida inclusive por los sectores más radicales de la izquierda.

Usted hace una crítica al Consejo Nacional Electoral…

Es que fue un hecho que a Iván lo sacaron de mala manera de la consulta que habíamos planeado él y yo y todos. Es que se había planeado desde meses antes en mi apartamento que ellos, en su consulta en octubre, solo las izquierdas, yo no podía participar en eso porque yo no soy de izquierda, yo soy liberal, pero el ganador de eso, que a la postre Cepeda, porque Petro, digamos que era su candidato, en una llamada telefónica, está en el libro, él decapitó a Bolívar y a otros, pero el ganador de esa consulta tenía que competir conmigo y con otros dirigentes liberales. Pero para eso Cepeda tenía que ir a marzo.

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Poesía para quien haya amado y haya perdido el amor … pic.twitter.com/uuF3vYxgZ1 — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 18, 2026

Un señor que resultó conjuez, que era nada menos del equipo de De la Espriella, un doctor Ibáñez, echó a Petro, echó a Cepeda de la consulta. Yo creo que con trampa. Yo le advertí esa mañana a Iván Cepeda que ese señor conjuez era del equipo adversario, que lo recusara. No lo recusó. Cuando el señor saca el fallo, vuelvo a llamarlo, no me contesta. Llamo a Gabriel Becerra y le digo: “Apelen la decisión, que el conjuez que sigue es liberal”.

Era el exmagistrado, si mal no estoy, Alberto Rojas, expresidente de la Corte Constitucional. Y es posible que, siendo un liberal republicano, entienda que Iván tiene derecho a participar. Yo necesito que participe para que hubiera la consulta de centroizquierda, porque si no, un tango se baila entre dos, pero Iván no lo recusó, no apeló, no permitió que se pusieran tutelas y decidió -escribiendo el libro entrevisté a muchos de los protagonistas-, que él prefería no participar en la consulta, y ahí se echó a perder. Yo quedé atrapado en esa consulta.

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Y fuera de eso, el propio Petro salió después a decir que no votaran por mi consulta, que era ilegítimo votar por mí, que había sido fundador del Pacto. Eso mató esa consulta. Eso, y todavía había una esperanza, una oportunidad para los sectores de centro. Yo había hecho una rueda de prensa apenas pasó la consulta, una especie de suicidio político, pero era lo responsable, invitando a votar por el progresismo y por Cepeda. Cumpliendo con la ley, yo tenía que estar en el tarjetón. Dije: “Solo necesito dos votos, el mío y el de mi esposa. Pero los demás considérense en libertad de votar”, porque había que detener la ola autoritaria.

Pero había otros muchos protagonistas del centro que hubieran podido ser una fórmula vicepresidencial. Hombres y mujeres muy importantes, independientes incluso, comunicadores, periodistas, académicos, profesores, si se quiere, dirigentes políticos también. Pero no hicieron una fórmula equilibrada, sino que le apostaron a la fórmula de Aída Quilcué y, por supuesto, eso terminó por abandonar el centro.

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Usted señala también la crítica que le han hecho muchos de ser “camaleónico”. ¿Qué sigue pensando al respecto y cuál es su balance y cómo va a ser ahora su relación con la política?

Yo estoy retirado de la política electoral. Eso me ha permitido esta independencia. Mi vida política terminó. Y, como una curiosidad, dije hace mucho tiempo, mire, un colega suyo acaba de mostrarme una entrevista que di a la revista Bocas en el año 2013, siendo presidente del Congreso por primera vez, hace 13 años, y ahí respondo la misma pregunta suya. Y digo yo que me pasó como a Gregorio Samsa, el protagonista de La metamorfosis de Kafka, que yo era un médico muy tranquilo y una mañana, después de un sueño intranquilo, amanecí convertido en un terrible político.

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Hay que apreciar la descripción magistral que hace el Nobel Gurnah del colonialismo brutal en África y la crueldad estimulada y desatada con hombres comportándose como fieras. En esta Colombia nuestra también hemos padecido colonialismo, esclavitud, guerras civiles y violencias… pic.twitter.com/6KyfSUJBAR — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 16, 2026

Y no supe a qué horas, de una manera absurda, fabricación mediática, porque usted no conoce un solo presidente de Colombia, ni siquiera un solo candidato, que no haya militado en muchos partidos políticos. Es natural el cambio. Usted tiene que cambiar para evolucionar. Usted tiene que buscar la fuerza más importante.

Cuando apareció la disputa entre Rodolfo y Petro, yo no tenía ninguna duda de que ese Petro, que enarbolaba las banderas de la inclusión y la justicia social y de la paz en ese momento, era mejor que el señor Rodolfo, que golpeaba a la gente violentamente, insultaba a todo el mundo y terminó preso por corrupción y condenado. Es decir, era una falsa bandera la Liga Anticorrupción, y yo no tenía ninguna duda de que yo no iba a votar por la derecha.

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De manera que era natural. Eso no me volvía petrista, eso reafirmaba que yo soy un progresista, un liberal socialdemócrata. Acompañé a Santos desde el año 2005. Yo estaba en mi consultorio médico, él me invitó a hacer parte de la política y lo acompañé durante estos 20 años en la construcción de la paz, en la que él se jugó también su futuro. Y, por supuesto, permanecí en esa posición política. Por eso le hicimos oposición al gobierno de Duque durante los cuatro años.

Aquí lo que ha habido es coherencia, pero digamos que una de las maneras de desprestigiar la política es convertir a los ciudadanos en animales, a los electores en manada, como dice De la Espriella, a él mismo en tigre. El otro dijo que era jaguar, al otro le dicen, a Claudia López, camaleón, a mí también. Es decir, volver animales a las personas las hace devolverse a estadios primitivos, donde son más fáciles de manipular.

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Y ahí una corta para terminar ya que lo mencionó. Se cumplen diez años del Acuerdo de Paz. ¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado?

Pues para mí es una especie de fracaso de vida. Yo 20 años ejercí la Medicina y vivía muy tranquilo y fui muy feliz y fui exitoso. Y 20 años ejercí la política, pero lo que hice desde esa llamada de Santos en el 2005, que llegué, fue intentar la primera Ley de Víctimas, luego la segunda Ley de Víctimas. Yo reconocí el conflicto armado en mi ponencia, acompañé a Santos en su propósito de hacer la paz. Yo soy el autor del Marco para la Paz, como usted recordará. Luego me fui a La Habana a destrabar ese proceso. Firmé el Acuerdo de Paz a nombre del Estado colombiano como negociador plenipotenciario.

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Me vine a defenderlo en el plebiscito, recorrí Colombia. Luego me fui al Congreso a implementarlo. Creamos la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la implementación de la paz. Eso es todo lo que yo hice.

Hoy todo eso está siendo destruido porque ganó una ola de derecha retrógrada. Y, por supuesto, las razones por las que estamos en esa destrucción son las razones por las que perdió la campaña en junio. Y los responsables de esa derrota tienen que tener sentido autocrítico y deberían contárselo al país y reconocer sus errores para que el nuevo progresismo no lo repita.

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