Gobierno De la Espriella firmó contrato de COP 5.300 millones con nuevo operador logístico

El gobierno de Abelardo de la Espriella fijó cuál será el operador logístico de la Presidencia a través de un contrato de 80 días con un costo de más de COP 5.389 millones. A través de la figura de contratación directa con ofertas, la Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga (Neomundo) fue seleccionada para asumir la organización de los eventos que recaigan sobre ese despacho.

Esto incluye no solamente los eventos que se hagan en las sedes presidenciales, aunque en el contrato interadministrativo se indica que también operarán para la logística del Área Administrativa y el Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas. Según las condiciones técnicas, "los eventos podrán desarrollarse a nivel nacional, aún en sitios alejados y/o de difícil acceso tales como zonas rurales, veredas, resguardos o consejos comunitarios, donde tienen asiento las comunidades vulnerables; así como a nivel internacional para el presidente de la República y el vicepresidente".

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"Prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Presidencia de la República", es el objeto de ese contrato.

Neomundo, en todo caso, no es una empresa nueva. De acuerdo con el acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación, es una "persona jurídica de participación mixta" y su junta directiva "está integrada en su totalidad por entidades públicas". Entre ellas, "el Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) y el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y conforme a sus estatutos es presidida por el gobernador de Santander o por el alcalde de Bucaramanga".

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Precisamente, su representante legal y gerente general es Julián Andrés Díaz Zambrano, quien aparece en fotos con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán y fue jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI) de la Alcaldía de Bucaramanga hasta finales de 2025. En bases públicas de contratación del Estado, aparece con cuatro contratos con la Cámara de Comercio de la capital santandereana: dos por COP 500.000, cada uno, en 2022; uno por COP 800.000 en 2021 y otro por COP 4’834.000 en ese mismo año. Incluso, en videos de sus redes sociales aparece apoyando la campaña del entonces candidato De la Espriella.

En los documentos presentados por la Presidencia para sustentar el contrato —que estará vigente hasta el 20 de diciembre—, se indica que esa empresa cuenta con un registro único de proponentes "en más de 130 contratos de logística con entidades públicas y privadas". Además, señalan que su capacidad financiera se refleja "en un patrimonio superior a COP 100.000 millones, un índice de liquidez de 1,14 y un nivel de endeudamiento del 3 %".

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"Es importante mencionar que Neomundo ha ejecutado contratos con entidades estatales del orden territorial, entre ellos los celebrados con la Secretaría de Planeación del Departamento de Santander por 5.085,54 y 1.744,86 salarios mínimos, con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga por 1.102 salarios mínimos y con el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial (IMEBU), los cuales cuentan con objetos y actividades similares a las que se pretenden desarrollar en el presente contrato", se lee en el acto administrativo.

Todos los gobiernos firman este tipo de contratos para la operación logística. En la administración de Gustavo Petro, la última que firmó estas vinculaciones fue 4-72, por un valor de COP 11.756 millones y por un lapso de un año. Sin embargo, su firma en 2025 generó cuestionamientos, pues se trató de una empresa de servicios postales que, en ese mismo año suscribió contratos cuyos recursos sumados llegaron a los COP 218.917 millones en todo el Ejecutivo.

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