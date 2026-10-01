Santos se opuso a prórroga de la JEP, pero la respaldó ante posible recorte en presupuesto

“La JEP tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. (…) Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes. Y en eso,…

El expresidente y nobel de paz Juan Manuel Santos se refirió este jueves al Acuerdo de Paz que cumplirá 10 años el próximo noviembre y aseguró que no está de acuerdo con “prorrogar los límites” de la Jurisdicción Esoecial para la Paz (JEP), aunque cuestionó la reducción del presupuesto para las instituciones encargadas de la implementación.

“La JEP tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. (…) Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes. Y en eso, quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, afirmó.

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El exmandatario, en todo caso, fue crítico del recorte que enfrenta ese tribunal en el presupuesto de 2027. De concretarse, dijo, “los que sufren son las víctimas” y “todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y después ven que el Estado no cumple”.

Garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto su mandato, hasta 2033, es fundamental para que pueda cumplir plenamente su mandato y avanzar en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para todas las… pic.twitter.com/8wdloANSSr — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 1, 2026

“La justicia transicional requiere que los victimarios digan la verdad, pidan perdón, asuman su responsabilidad y paguen una sanción restaurativa para las víctimas. La mayoría de las víctimas se sienten satisfechas con eso; hay unas, que es perfectamente entendible, que preferirían que sus victimarios estuvieran en la cárcel, tras los barrotes, pero la mayoría está contenta con este sistema”, respondió frente a las críticas contra las sentencas

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Las declaraciones del exjefe de Estado ocurrieron posterior a un evento en la Universidad del Rosario y la intervención que dio frente al auditorio también respaldó el acuerdo firmado en 2016 con las antiguas Farc. En su discurso, reivindicó el apoyo de las Naciones Unidas en la veeduría frente al cumplimiento de lo pactado y también cuestionó que el actual Gobierno hablara de la posibilidad de retirarse de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Penal Internacional (CPI). Sobre ese punto, dijo: "¿Qué valor tendría en adelante la palabra empeñada del Estado colombiano? Retirarnos de la ONU o de la CPI no nos liberaría de nuestras obligaciones, pero abriría una fractura”.

"Vemos con alarma la falta de voluntad para implementar lo pactado", señaló Santos en su intervención. Y agregó que "cumplir o no cumplir el Acuerdo no debería ser un debate en este momento. Pero la polarización (…) ha llevado a esa discusión".

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Finalmente, Santos se refirió a algunas decisiones en materia de política de exterior del Ejecutivo de De la Espriella. En ese punto, cuestionó el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y el rompimiento de relaciones con Cuba, pues no representarían ningún aporte significativo para el país. Además, fue contundente en señalar que Colombia no tendría que seguir la línea de servilismo frente a otros gobiernos y, en esa línea, pidió que se explicaran los alcances de la adhesión al Escudo de las Américas.

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