Lara defiende regulación de manifestaciones: "Separar protesta pacífica de actos violentos"

"¿Cuál es el espíritu de esta reforma, de este nuevo decreto? Básicamente, separar la protesta pacífica de los actos violentos y proteger la protesta pacífica. Eso…

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el articulado que emitirá el Gobierno para regular la protesta y adelantó que el presidente Abelardo de la Espriella firmará el decreto en las próximas horas. De acuerdo con el jefe de la cartera política, este documento busca definir qué es la violencia y reglamenta que la Fuerza Pública no podrá tocar las manifestaciones pacíficas.

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"¿Cuál es el espíritu de esta reforma, de este nuevo decreto? Básicamente, separar la protesta pacífica de los actos violentos y proteger la protesta pacífica. Eso lo resumimos en la siguiente frase: Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien no esté", aseguró Lara.

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El ministro apuntó que este decreto nace de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, en la que se ordenó "precisar las instrucciones que limitan o deben limitar el uso de la Fuerza Pública cuando hay protestas ciudadanas". Además, apuntó que el articulado se hizo de la mano con organizaciones sociales y buscó definir qué es la violencia.

En este Gobierno, lo que se dice se hace. En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo.



Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable.



Tres principios. Tres reformas:



— Se… pic.twitter.com/aZcdee3OzV — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

"¿Cuál es el principio de acción frente a la protesta pacífica? Por supuesto, el diálogo y la protección de esa protesta pacífica. ¿Y cuál es el principio rector frente a los actos de violencia? Pues la contención de la violencia y la protección de los derechos de los demás. (…) Segundo principio importante de esta reforma, ¿cuál es la regla general? Siempre: no es la violencia, es el diálogo", precisó Lara.

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Incluso, el ministro fue claro en que la parte del diálogo con los manifestantes también entrará a regularse pues, de lo contrario, podría "durar indefinidamente". El decreto establece ocho causales para la terminación de estas mesas y entre ellas están el bloqueo de misiones médicas, la afectación de la prestación de servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o de medicamentos, cuando se detecte el porte o el uso de armas, la retención de personas y la agresión de misiones médicas o de periodistas.

"¿En qué momento se da la reacción por parte de la fuerza pública? ¿Inmediatamente o vamos a establecer unas etapas escalonadas? Pues establecimos unas etapas escalonadas cuando hay una protesta y causa problemas o molestias. Los primeros son gestores de convivencia; todos los alcaldes tienen gestores de convivencia. Segundo, pues diálogo directo: los alcaldes intentan hablar directamente con los manifestantes. Tercero, mediación. Buscamos un mediador a ver cómo terminamos esto. (…) Y por último, cuando ya hay elementos violentos, viene la disuasión por orden del alcalde, decretado en un PMU. (…) Cuando vemos que hay una intención francamente violenta, pues viene ya la orden al UNDEMO", explicó.

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Ese documento está ahora a la espera de la firma del presidente De la Espriella y llega días antes de que la oposición cumpla con su cita del próximo 14 de octubre para la movilización en contra del actual Gobierno. Desde el Pacto Histórico han criticado ampliamente el articulado y el expresidente Gustavo Petro lo ha llamado, incluso, como una herramienta de "represión".

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