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Lara defiende regulación de manifestaciones: "Separar protesta pacífica de actos violentos"

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella firmará el articulado que establece las condiciones para atender la movilización social. Indicó que la Fuerza Pública intervendrá cuando haya afectaciones al orden.

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Redacción Política
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, estuvo en la votación del monto del presupuesto de este lunes.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó los principios del nuevo decreto.
Foto: Archivo

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el articulado que emitirá el Gobierno para regular la protesta y adelantó que el presidente Abelardo de la Espriella firmará el decreto en las próximas horas. De acuerdo con el jefe de la cartera política, este documento busca definir qué es la violencia y reglamenta que la Fuerza Pública no podrá tocar las manifestaciones pacíficas.

"¿Cuál es el espíritu de esta reforma, de este nuevo decreto? Básicamente, separar la protesta pacífica de los actos violentos y proteger la protesta pacífica. Eso lo resumimos en la siguiente frase: Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien no esté", aseguró Lara.

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El ministro apuntó que este decreto nace de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia de 2021, en la que se ordenó "precisar las instrucciones que limitan o deben limitar el uso de la Fuerza Pública cuando hay protestas ciudadanas". Además, apuntó que el articulado se hizo de la mano con organizaciones sociales y buscó definir qué es la violencia.

"¿Cuál es el principio de acción frente a la protesta pacífica? Por supuesto, el diálogo y la protección de esa protesta pacífica. ¿Y cuál es el principio rector frente a los actos de violencia? Pues la contención de la violencia y la protección de los derechos de los demás. (…) Segundo principio importante de esta reforma, ¿cuál es la regla general? Siempre: no es la violencia, es el diálogo", precisó Lara.

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Incluso, el ministro fue claro en que la parte del diálogo con los manifestantes también entrará a regularse pues, de lo contrario, podría "durar indefinidamente". El decreto establece ocho causales para la terminación de estas mesas y entre ellas están el bloqueo de misiones médicas, la afectación de la prestación de servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos o de medicamentos, cuando se detecte el porte o el uso de armas, la retención de personas y la agresión de misiones médicas o de periodistas.

"¿En qué momento se da la reacción por parte de la fuerza pública? ¿Inmediatamente o vamos a establecer unas etapas escalonadas? Pues establecimos unas etapas escalonadas cuando hay una protesta y causa problemas o molestias. Los primeros son gestores de convivencia; todos los alcaldes tienen gestores de convivencia. Segundo, pues diálogo directo: los alcaldes intentan hablar directamente con los manifestantes. Tercero, mediación. Buscamos un mediador a ver cómo terminamos esto. (…) Y por último, cuando ya hay elementos violentos, viene la disuasión por orden del alcalde, decretado en un PMU. (…) Cuando vemos que hay una intención francamente violenta, pues viene ya la orden al UNDEMO", explicó.

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Ese documento está ahora a la espera de la firma del presidente De la Espriella y llega días antes de que la oposición cumpla con su cita del próximo 14 de octubre para la movilización en contra del actual Gobierno. Desde el Pacto Histórico han criticado ampliamente el articulado y el expresidente Gustavo Petro lo ha llamado, incluso, como una herramienta de "represión".

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 29 segundos
    Gustavo Bolívar confesó qué le gusta de Abelardo De La Espriella: “Ojalá le vaya bien”.Bolívar señaló que, si bien mantiene desacuerdos ideológicos profundos, valora la actitud de los líderes que muestran compromiso con sus tareas diarias, como lo hace De La Espriella. “A mí me gustan las personas enérgicas, las personas que trabajan, y yo veo en él un hombre que trabaja”.
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