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ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

La Misión de Verificación de Naciones Unidas advirtió que hay rezagos en seguridad, reforma rural, reincorporación, contexto político y recursos para la implementación. Planteó incertidumbre por la intención del Ejecutivo de De la Espriella de “revisar ciertos elementos” de lo acordado con las Farc. ¿Se extenderá su mandato?

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
Canciller Omar Bula y Jenca Miroslav, jefe de la Misión de Verificación de la ONU.
El canciller Omar Bula y Miroslav Jenča, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU.
Foto: Cancillería

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Un informe de 14 páginas que ya llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que previamente aterrizó en el despacho del presidente Abelardo de la Espriella condensó una serie de preocupaciones en torno a la implementación de un Acuerdo de Paz que en este 2026 sumó 10 años de haberse firmado. En este documento se recogieron las alertas por su eventual desfinanciación y se mapeó una crítica situación de seguridad que golpea a los excombatientes. Pero también es parte de la discusión sobre cómo será la continuidad de la Misión de…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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