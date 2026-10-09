ONU planteó alertas en al menos cinco puntos claves del Acuerdo: le hizo llamado al Gobierno

Un informe de 14 páginas que ya llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que previamente aterrizó en el despacho del presidente Abelardo de la Espriella condensó una serie de preocupaciones en torno a la implementación de un Acuerdo de Paz que en este 2026 sumó 10 años de haberse firmado. En este documento se recogieron las alertas por su eventual desfinanciación y se mapeó una crítica situación de seguridad que golpea a los excombatientes. Pero también es parte de la discusión sobre cómo será la continuidad de la Misión de…

Un informe de 14 páginas que ya llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que previamente aterrizó en el despacho del presidente Abelardo de la Espriella condensó una serie de preocupaciones en torno a la implementación de un Acuerdo de Paz que en este 2026 sumó 10 años de haberse firmado. En este documento se recogieron las alertas por su eventual desfinanciación y se mapeó una crítica situación de seguridad que golpea a los excombatientes. Pero también es parte de la discusión sobre cómo será la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia.

Se trata de un reporte con 44 puntos que condensan el trabajo en terreno de la ONU entre el 27 de junio y el 26 de septiembre pasados. Eso se traduce en que analiza lo que hizo el expresidente Gustavo Petro al final de su mandato con la implementación de la paz, algo que incluso en la izquierda le criticaron, y el primer tramo del actual jefe de Estado. Este último punto es clave, porque el mandatario impulsó el “No” en el 2016 y ha sido un férreo crítico de lo que se pactó en La Habana (Cuba) con las antiguas Farc.

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¿Qué dice en concreto el documento justo cuando el país se debate la financiación y la continuidad de varias entidades germinadas del Acuerdo? El debate necesariamente toca la campaña anticipada que ya se abrió por las regionales del próximo año.

“Ahora que la implementación del Acuerdo entra en el último tercio del período de 15 años establecido en él [hasta el 2032], los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan”, se lee en el punto 39 de ese informe que se presenta cada tres meses.

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#Atención | En su reciente Informe Trimestral sobre 🇨🇴, @antonioguterres 🇺🇳 destaca la resiliencia de las instituciones y la sociedad colombianas y la continua relevancia del #AcuerdoDePaz para promover seguridad, desarrollo y estabilización territorial. 👉https://t.co/QPPP6V0SX3 pic.twitter.com/0hvkSa3YP0 — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) October 8, 2026

Hace un año, el Consejo de Seguridad votó casi de forma unánime (13 a favor, ninguno en contra y dos abstenciones) para renovar el mandato de la Misión de Verificación. Pero le suprimieron dos de sus funciones: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el pasado julio se emitieron las primeras sanciones propias en relación al secuestro y a las ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado— y el seguimiento al capítulo étnico.

Si bien la Misión ha sido clara en que está dispuesta a seguir acompañando la implementación, y así lo reiteró en el informe que divulgó este jueves, la decisión sobre su permanencia recae en el Consejo de Seguridad y pasa por los intereses del Gobierno que se posesionó el pasado 7 de agosto. En ese tiempo, el diálogo se ha dado entre el jefe de ese equipo en Colombia, Miroslav Jenča, y los ministros Omar Bula (Exteriores), Iván Cancino (Justicia) y Rodrigo Lara (Interior). Sin embargo, todavía no ha ocurrido al nivel de la oficina del primer mandatario.

El viceministro para el Diálogo Social, Jorge Ernesto Roa, participó como delegado del Ministerio, en la reunión con miembros del Consejo de Seguridad de la #ONU y el jefe de la Misión de Verificación en #Colombia. pic.twitter.com/wWA82khMV5 — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 8, 2026

Ahí está la expectativa: la posibilidad de que se vuelva a reducir la vigilancia de esa organización, especialmente cuando el actual Ejecutivo, como se lee en el mismo reporte, ha dicho que quiere “remoldear” la implementación para que se ajuste a su política de seguridad. Parte del informe hace hincapié en las preocupaciones que generan las declaraciones que vienen de la Casa de Nariño y amplía esa incertidumbre en cinco puntos: el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación, las garantías de seguridad y el enfoque de género.

Hace tres meses, la polarización que se produjo en medio de las elecciones presidenciales había tomado protagonismo. Ahora, la ONU suma a eso la instalación del nuevo Congreso, “en el que ninguna agrupación política tiene una mayoría clara”, y el terremoto del pasado 10 de agosto que obligó al Ejecutivo a reenfocar sus prioridades para atender la emergencia. Desde allí comienza a delinear un tema que atraviesa todo el documento: la reducción a la financiación de las instituciones dedicadas al cumplimiento del Acuerdo.

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“Las asignaciones propuestas apuntan a un mayor énfasis en la seguridad, y se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz, por ejemplo en los ámbitos relacionados con el desarrollo rural, la distribución de tierras y la reincorporación”, indica el secretario general, António Guterres. Se menciona, en otras partes, la intención del Ejecutivo de “revisar ciertos elementos” de lo acordado y la falta de un “enfoque general para la implementación”.

Todo esto golpea a la reforma rural, que es el primer punto del texto negociado con las Farc. De la Espriella y su gabinete han hablado de ampliar oportunidades económicas en materia de agroempresas y productividad; el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha anunciado que se hará un "examen exhaustivo de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de la tenencia de tierras, incluida la suspensión durante 90 días de toda nueva medida". La Misión indica que, si bien esto ha sido valorado positivamente por el sector privado, el campesinado y la sociedad civil solicitan que se mantengan los avances en acceso a la tierra y las nuevas autoridades se abran al diálogo.

A eso se suman las demoras en la expedición de títulos, la inseguridad entre los destinatarios de tierras y la falta de aprobación de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que son partes vitales del análisis que hace la Misión y que plantean dificultades para la implementación del primer punto. Además, reitera que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) "son un marco establecido que posibilita llevar a cabo intervenciones específicas en los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional".

En temas de reincorporación, la ONU subrayó la importancia de que más de 11.000 excombatientes sigan participando en ese proceso, con una "tasa de reincidencia muy baja" y con desafíos en materia de seguridad. Y allí fue que insistió en las dudas sobre el "futuro papel de los mecanismos institucionales" que sustentan ese tránsito a la legalidad.

Estas alertas llegan en un momento en el que el Congreso debate las asignaciones del presupuesto para 2027. A la JEP se le recortan más de COP 170.000 millones de funcionamiento en medio de críticas por su falta de decisiones de fondo; a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se les reducen los porcentajes en un 71,8 % y un 54,8 %, respectivamente, en los rubros destinados a la implementación. De ahí un llamado claro de la ONU: “La Misión ha transmitido al Gobierno su preocupación por la situación de la financiación y la incertidumbre institucional”.

A la radiografía, que será oficialmente debatida en el Consejo de Seguridad el próximo lunes, también se le incluyó un apartado relacionado con la falta de garantías de seguridad tanto para los firmantes de paz como para los habitantes de zonas afectadas por la guerra. La Misión habla de "una presencia del Estado limitada, deficiencias en la prestación de servicios básicos, la presencia de actores armados y la dependencia persistente de las economías ilícitas".

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En el reporte se lee: "Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 30 de agosto 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 confinadas en 15 municipios de 7 departamentos". Y se añade: "La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre el 27 de junio y el 26 de septiembre 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales". También se alertó por la muerte de ocho excombatientes de las Farc en el periodo evaluado.

Este documento, antes de su divulgación oficial, también se socializó con voceros del Ministerio del Interior. Y ante ellos, al igual que con los funcionarios con los que hubo encuentros previos, la Misión reafirmó su disposición a apoyar a la institucionalidad a definir las políticas necesarias para la ejecución del pacto de La Habana.

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"La implementación del Acuerdo puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado", se lee entre las conclusiones del secretario general.

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Por todo esto es que hay expectativas sobre qué condiciones va a poner la Casa de Nariño para la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia. Algunas fuentes indican que, si se toca lo relacionado con la reforma rural, su mandato quedaría golpeado; mientras que otras voces señalan que ya habría un acuerdo para mantener su operatividad con las mismas reglas.

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La decisión sobre qué pasará con ese equipo de la ONU está en manos de los cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido— y los 10 no permanentes del Consejo de Seguridad. Quedan cinco años para que acabe el periodo inscrito en el Acuerdo, todavía con rezagos importantes en su implementación, por lo que el informe es claro en que falta mucho para que su ejecución se concrete plenamente. Está por verse la respuesta del Gobierno, cuyo periodo presidencial corre paralelo a la recta final del lapso planteado en ese texto.

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