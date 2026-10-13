Gobierno refuerza mensaje sobre decreto de protesta: se "estrenará" con marcha de oposición

En su alocución, el jefe de Estado aseguró que este articulado se definía con una sola frase: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un…

El gobierno de Abelardo de la Espriella reforzó su mensaje en torno al decreto que busca regular las protestas y al que solo le falta la firma del mandatario para oficializarse. Tanto el presidente como su ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirieron a ese asunto en las últimas horas y fueron claros en enviar, además, un aviso contra la oposición que citó marchas para este 14 de octubre.

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En su alocución, el jefe de Estado aseguró que este articulado se definía con una sola frase: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano". En esa línea, señaló que "el diálogo es la regla" y la "Fuerza Pública no se mete con quienes marchan sin agredir". Reiteró que "el derecho a la protesta pacífica es una garantía constitucional".

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"Quienes promueven el paro y buscan volver a casuar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país ad portas de un apagón, con la salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados", precisó el mandatario. Y agregó que "no depende de que una persona esté de acuerdo con el presidente y las decisiones de este Gobierno".

Alocución del presidente Abelardo De La Espriella – Reconstrucción de la Patria Milagro https://t.co/WOwSO5RAD2 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 13, 2026

Sobre las movilizaciones de este 14 de octubre, citadas por el Pacto Histórico y parte de los sindicatos, indicó que dio "instrucciones claras para que las autoridades coordinen con los organizadores y autoridades territoriales las medidas necesarias para movilidad, prevención atención de emergencias y prevención de delitos". También subrayó que la Fuerza Pública debe actuar con base en el principio de proporcionalidad, pero tienen la orden de responder "conforme a la ley" y "con pruebas" a los hechos que constituyan delitos.

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Por su lado, el jefe de la cartera encargada de la política, Rodrigo Lara, anunció que su objetivo es "garantizar la protesta pacífica" y "estrenarán" el decreto que regula la protesta. Además, quieren "focalizar y prevenir atacando y conteniendo los puntos de violencia". Añadió que habrá monitoreo en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

Acabamos de terminar el Consejo de Seguridad en Cali con Min Defensa @generaljmora , Min Justicia Iván Cancino , Min TIC @AlexandraFalla y toda la cúpula de @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia



Nos preparamos y nos anticipamos junto con @DilianFrancisca y @alejoeder



Respeto… pic.twitter.com/ToOsqU4qwD — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 12, 2026

"Respeto profundo por la protesta pacífica. Cero tolerancia con la violencia. Estrenamos la reforma al Decreto 003 sobre protesta social: protegemos a quien marcha en paz y contenemos a quien agrede o bloquea. Libre tránsito en la Panamericana en Cauca y Nariño es la línea del presidente Abelardo de la Espriella. No se permiten bloqueos en Remolinos (Taminango) ni en la vía a Ipiales como tampoco en Tuquerres", dijo.

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El Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode citaron a las marchas para este 14 de octubre. El expresidente Gustavo Petro anunció que asistirá a esa cita, al igual que el senador Iván Cepeda, y algunos sindicatos han manifestado su apoyo a la movilización. La oposición ha pedido garantías en medio de las dudas por el decreto para regular la protesta.

Además, ha habido respuestas de algunas centrales de trabajo para anunciar que no asistirán, como la Confederación General del Trabajo (CGT). El mismo De la Espriella ha dicho que quienes convocan a la movilización quieren "el caos".

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