Gobierno Petro alista foro de alto nivel entre la Celac y la Unión Africana: esto se sabe

La vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la organización del foro entre la Celac y la Unión Africana. Foto: Vicepresidencia

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En su último evento en la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para recibir a las delegaciones de alto nivel que llegarán a Bogotá esta semana para el foro con la Unión Africana. Se trata de la primera vez que ocurre un encuentro así entre ambas regiones, con el objetivo principal de profundizar las relaciones políticas y económicas.

Son 19 los países del continente africano convocados para este encuentro, que tendrá lugar desde el 18 al 21 de marzo. Precisamente en el último día es donde se espera la presencia de jefes de Gobierno y altos dignatarios —el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es uno de los invitados— y allí también se le entregará la presidencia pro tempore a Uruguay.

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Bajo el liderazgo de la Vicepresidenta @franciamarquezm, Bogotá será el epicentro del Foro de Alto Nivel #CELACÁFRICA2026, un encuentro histórico de cooperación entre África, América Latina y el Caribe. 🫱🏾‍🫲🏿



No te pierdas la oportunidad de construir un futuro sostenible y justo. pic.twitter.com/c3zN574lZK — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) March 15, 2026

Una de las figuras claves detrás del evento ha sido la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha señalado que es la culminación de sus viajes a África, ampliamente criticados por la oposición. En el evento de presentación del foro, afirmó que con él “[consolidan] el trabajo de este gobierno”, sobre todo en torno a la cooperación para el desarrollo, las reparaciones históricas y el comercio.

“Desde el gobierno del expresidente Ernesto Samper, Colombia no había tenido una mirada hacia el continente africano en términos políticos, económicos y diplomáticos”, agregó.

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El evento, de acuerdo con el Gobierno, tiene un costo que asciende a los COP 13 mil millones. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se trata de “un esfuerzo especial que hay que hacer” para la integración entre América Latina y África. En esa línea, la vicepresidenta ha apuntado que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) también hizo parte del esfuerzo económico que se tuvo que poner a andar para recibir el foro.

El 18 de marzo se tratarán los ejes temáticos sobre la cooperación para el desarrollo, con presencia de sociedad civil y distintos sectores empresariales. El 19 girará en torno a la discusión de reparaciones históricas y de conexión cultural. Los últimos dos días serán para los temas económicas, con intercambios sobre comercio e inversiones, con un cierre en el que habrá un segmento de alto nivel.

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En noviembre de 2025, el Gobierno también organizó la cumbre entre la Celac y la Unión Europea. Allí estuvieron presentes altos dignatarios, entre ellos Lula y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, ese momento estuvo empañado por el anuncio de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y su tensa relación con Donald Trump.

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