Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

Entrada la recta final para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, uno de sus puntos más importantes sintió un reciente sacudón. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó la semana pasada la pérdida de personería jurídica para Comunes, el partido político que surgió con ese proceso tras no lograr en este 2026 los votos necesarios para mantenerla. Sin embargo, esa colectividad tuvo curules en el Congreso durante los últimos ochos años, lo cual se derivó del segundo punto –y parte del tercero– de lo que hace una década se pactó…

Entrada la recta final para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, uno de sus puntos más importantes sintió un reciente sacudón. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó la semana pasada la pérdida de personería jurídica para Comunes, el partido político que surgió con ese proceso tras no lograr en este 2026 los votos necesarios para mantenerla. Sin embargo, esa colectividad tuvo curules en el Congreso durante los últimos ochos años, lo cual se derivó del segundo punto –y parte del tercero– de lo que hace una década se pactó en La Habana entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.

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La consigna de ese segundo punto del Acuerdo se resumió así: “Una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política”. ¿Qué ha pasado una década después?

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Un informe del instituto Kroc de mayo pasado señaló que –a noviembre de 2025– “el 14% de las disposiciones del Punto 2 había sido completado, el 27% se encontraba en estado intermedio, el 37% en estado mínimo y el 22% no había iniciado su implementación”. En ese mismo documento se detalló que más del 60 % de las disposiciones “carecen de acciones que evidencien su viabilidad para cumplirse en el plazo establecido”.

Así avanza la implementación del Punto 2 del Acuerdo de La Habana. Foto: Instituto Kroc

Precisamente, en esos preceptos que surgió Comunes como partido político, el cual inicialmente adoptó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y mantuvo la sigla “Farc”. La decisión quiso “reivindicar” las concepciones ideológicas de ese grupo criminal al momento de su entrada en armas que, además, usó una rosa como primer logo representativo para allanar la llegada a diez de sus integrantes al Capitolio en 2018. Ese símbolo es tradicional del socialismo democrático con una promesa de “la igualdad y la justicia social”.

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Los primeros en ocupar esa posición a nombre de Farc fueron Seuxis Pausias Hernández (“Jesús Santrich”), Jorge Torres Victoria (“Pablo Catatumbo”), Carlos Antonio Lozada (“Julián Gallo”), Sandra Ramírez (“Griselda Lobo”), Victoria Sandino, Israel Alberto Zuñiga (“Benkos Biohó”), Omar de Jesús Restrepo (“Olmedo Ruiz”), Jairo González Mora (“Byron Yepes”), Carlos Alberto Carreño (“Sergio Marín”), Jairo Reinaldo Cala (“Jairo Mechas”) y Luis Alberto Albán (“Marcos Calarcá”). Además, también estuvo en ese listado inicial Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), quien al final no asumió la curul que se le otorgó en el Senado.

Esa representación en el Legislativo buscó, de acuerdo con lo que se firmó en La Habana, el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; la transformación y garantía del derecho a la participación política de las mujeres; la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos; la búsqueda por mayor transparencia en procesos electorales; una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a partidos; la garantía en derechos a la oposición; una reforma al sistema político y electoral, además de una mayor representación de las víctimas del conflicto en el Congreso. No obstante, eso no pasó de los periodos que les garantizaron las curules ni sirvió de base para consolidarse.

Julián Gallo, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pedro Albán, Omar Restrepo, Carlos Carreño, Sandra Ramírez y Jairo Cala integraron la primera delegación de Farc en el Congreso. Luego pasaron a ser Comunes. / Archivo Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Según dijo a El Espectador la exsenadora Sandra Ramírez, en ese paso por el Capitolio no lograron establecer un electorado. Pero aseguró que su balance es “destacable”, pues el Acuerdo permitió “llevar nuestra voz y la voz de los territorios al Congreso”. Ahora bien, también le dijo a este diario que –pese al compromiso político y social del grueso de los firmantes–, ese bloque que no se acogió a los términos establecidos en Cuba afectó directamente al acuerdo y la imagen del partido.

Es una referencia directa a las disidencias que se quedaron en el narcotráfico tras la negociación en Cuba y cobija los casos de “Iván Márquez”, “Jesús Santrich” y otros excombatientes que terminaron desertando del acuerdo. El primero nunca tomó posesión como senador, mientras que el segundo asumió una curul en la Cámara apenas en junio de 2019 tras una orden de arresto por volver a incurrir en el delito. Un mes después, en agosto de ese mismo año, los dos anunciaron su retorno a la criminalidad con la fundación de la Segunda Marquetalia. Esa organización es la que se responsabiliza del asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, lo que además se constituye en otra frustración en la implementación del Acuerdo.

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La presidencia de los exFarc en el Congreso ya causaba división en varios sectores políticos. ¿Cuál fue el origen de esos ruidos? La representación política de Farc fue una de las principales críticas de los opositores al Acuerdo de Paz que promovieron el “no” durante el plebiscito del 2016. Partidos como el Centro Democrático e incluso el hoy presidente Abelardo de la Espriella pedían condenas severas contra el secretariado y los militantes de esa organización. Sin embargo, el gobierno de Santos echó mano de un procedimiento llamado fast track para revestir de legalidad en el Capitolio todo lo pactado en Cuba; ahí no solo se validó la llegada al Capitolio de lo que luego fue Comunes, sino también la génesis de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El proceso político del partido que surgió de lo pactado en Cuba también tuvo fracturas internas más allá de la deserción de “Márquez” y “Santrich” (a este último se le dio de baja en mayo de 2021). En 2022, un bloque de firmantes decidió abandonar las filas de la colectividad; ese paso lo lideraron Sandino, Zúñiga Iriarte y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez).

Renuncia colectiva al partido Comunes porque no nos representen, sus decisiones en nada coinciden con nuestra historia de lucha. Quienes hemos alzado la voz de manera crítica, hemos sido víctimas de la exclusión, el señalamiento calumnioso y la estigmatización perversa. pic.twitter.com/WZyJdT2B72 — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) July 22, 2022

A todo esto se sumaron otros casos que también tocaron su labor legislativa. Y es que otros congresistas de esa colectividad fueron señalados por la justicia. Carlos Carreño enfrenta un proceso en la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en el delito de acto sexual violento contra una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, el exrepresentante, que buscó su reelección el pasado mes de marzo, tiene otro expediente por, supuestamente, cobrar a los miembros de su UTL parte de sus salarios mensuales. En ambos casos ha dicho que es inocente.

El legado del Estatuto de la oposición

Pero un balance de la implementación de este punto estaría incompleto sin dos de los principales legados que ha dejado en esta década tras su firma: la creación de un estatuto para la oposición y la apertura de participación política en todos los sectores.

El exministro Juan Fernando Cristo destaca que este estatuto es el “gran legado del Acuerdo” aunque no surge directamente del mismo. Y es que esas normativas que buscan regular y proteger el ejercicio de los partidos opositores estaba consignado en la Constitución de 1991, aunque su estructuración e implementación llegó apenas en 2018.

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“Ese punto fue clave. Se discutió muy a fondo y tuvimos mucho debate alrededor de lo que se requería para la participación democrática. El balance 10 años después es positivo a pesar que muchos instrumentos legales y constitucionales lamentablemente no se hicieron realidad y no pudieron salir del Congreso, ni siquiera con el fast track”, le dijo Cristo a este diario.

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Según el exministro, que además integró el equipo negociador del acuerdo final, hoy es evidente esa apertura democrática y las garantías para una alternancia en el poder. Dijo que fue clave la implementación del estatuto con el que se logró el propósito fundamental del punto 2 del acuerdo: “Normalizar la democracia colombiana y garantizar mayor participación ciudadana”.

🔴 Mensaje a los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino sobre el Estatuto Antiterrorista. pic.twitter.com/RiSBMe0XS5 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 8, 2026

Y bajo ese contexto, a pesar de que el Centro Democrático fue uno de los principales opositores del Acuerdo y del propio estatuto, la colectividad uribista gozó de esos derechos políticos durante los cuatro años en los que encabezaron la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, ese partido cuestiona que a pesar de esas normas, no se les entregó la protección necesaria para ejercer esos derechos.

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Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su último informe sobre la implementación del estatuto –entregado al Congreso el pasado mes de junio–, indicó que “se identifica una tendencia general hacia la consolidación progresiva de los derechos contemplados en la norma en el nivel nacional”, aunque advirtió que esa tendencia “no se replica en los niveles departamental y municipal”.

La entidad en cabeza de Iris Marín agregó que: “El ciclo electoral 2025-2026 agravó las condiciones de riesgo para la oposición en un momento de fragilidad institucional. El atentado fatal contra el senador Miguel Uribe Turbay, los ataques a sedes y esquemas de seguridad de candidaturas, los asesinatos de la concejala Mileidy Villada González y del exalcalde Rogers Devia Escobar, y la serie de amenazas documentadas contra figuras de la oposición presentan un panorama grave de violencia política”.

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Además de esas alertas, hay otros puntos que diversos actores detallan como grandes deudas del segundo punto del Acuerdo de 2016. El primero, que además fue reforzado en el informe de la Misión de Verificación de la ONU, es el que corresponde a los espacios para las mujeres en política.

Y es que si bien ha existido una avance en algunas medidas para su participación, la Defensoría advirtió que “las mujeres ocupan el 30% de escaños en el nuevo Congreso de la República, y tienen un porcentaje de representación muy bajo en las Asambleas departamentales y Concejos municipales. Dado que los partidos declarados en oposición en los niveles territoriales son una minoría, las mujeres que efectivamente ejercen los derechos contemplados en el Estatuto de la Oposición son aún menos”.

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Centro Democrático, partido de oposición, pidió cuentas a Dussán. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Al respecto, el informe de la ONU especificó que “las mujeres continuaron enfrentando amenazas, restricciones a la circulación, un acceso limitado a protección y servicios, y violencia de género”. “Las disposiciones sobre género del Acuerdo Final de Paz hacen referencia no solo a la protección y el empoderamiento económico de las mujeres, sino también al desarrollo local en general”, remarca el informe que se expuso ante el Consejo de Seguridad este lunes.

Efectos colaterales

El carácter “procedimental” de este punto delegó funciones en otras entidades del Estado. El mismo comprometió labores desde las altas cortes hasta el Congreso y permitió, entre otras cosas, una mayor participación democrática para las víctimas del conflicto. Esa apertura propuesta en el Acuerdo de La Habana fue uno de los argumentos que en 2021 se adoptaron para devolver la personería jurídica del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y es que la ponencia que entonces presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez señaló que, contrario a lo fallado por el Consejo de Estado, esa colectividad sí vio afectada su actividad política tras el magnicidio de su principal líder en 1989.

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Y esa puerta que se abrió para la colectividad del hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán –y que les ha garantizado presencia en el Congreso desde 2022– también fue cruzada por otros partidos: Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt; Colombia Renaciente, de Mauricio Lizcano; e incluso, Salvación Nacional, la corriente laureanista que se derivó del Partido Conservador y que hoy lidera el senador Enrique Gómez.

Pero además de esos casos, el Acuerdo de La Habana le dio espacio en el Legislativo a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, más conocidas como curules CITREP. En total se abrieron 16 escaños que inicialmente tendrían que haber tenido paralelamente con las curules de Comunes. Sin embargo, su trámite en el Congreso no fue efectivo, inicialmente, y fueron mecanismos judiciales los que revivieron esas representaciones.

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Las curules de paz fueron creadas para ser la voz de las víctimas del conflicto armado y defender sus intereses, no para guardar silencio (como lo haces tú) frente al mal manejo de recursos y pocos resultados que lamentablemente ha tenido la @JEP_Colombia . Yo si prefiero que los… pic.twitter.com/5WjjGc7NBL — Jorge Rodrigo Tovar Vélez (@JorgeRodrigoTV) September 22, 2026

Una tutela del exsenador Roy Barreras permitió que el Acto Legislativo que se aprobó con 50 votos en la plenaria del 30 de noviembre de 2017 tuviera validez. Eso sí, pasaron cuatro años de un litigio que finalmente se resolvió en mayo de 2021 y que vio la luz tras la sanción presidencial de Iván Duque en octubre de ese mismo año. A partir de 2022 se adicionaron nuevo escaños al Congreso y permitió la coincidencia de víctimas y victimarios del conflicto en el Legislativo.

Esos 16 congresistas ocuparon espacios de representación para los 168 municipios que más sufrieron la guerra. Su actividad se centró, en estos primeros cuatro años, en legislación para la paz sujetos, en su mayoría, a ese acuerdo firmado en La Habana. Durante su primer periodo en el Congreso se les vio de la mano del gobierno de Gustavo Petro, receta que ahora repiten, en su mayoría, con la administración de Abelardo de la Espriella. Y es que su llegada en bloque no les obliga a ejercer como bancada, hecho por el que 11 de esos 16 congresistas siguen en un oficialismo de una orilla ideológica totalmente opuesta.

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El principal legado de esas curules Citrep está en la ampliación del desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que se aplican para esos 168 municipios afectados en la guerra. Lo que en plata blanca se conoce como “municipios PDET” son programas que buscan el desarrollo integral para esas poblaciones afectadas por la guerra y que están estrechamente ligados con el punto uno del Acuerdo de Paz.

Pero la condición de representantes de las víctimas no les eximió a este bloque de congresistas estar sujetos a las mismas normativas que los legisladores de circunscripción ordinaria. Fue por ello que la representante por Arauca, reelecta en 2026, Karen Manrique, fue capturada por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Hoy asiento como vocera de las víctimas del conflicto en Arauca está vacío.

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En todo caso, según lo acordado con las Farc, aún quedan cinco años para la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el presidente De la Espriella ya anunció que busca remoldear parte de lo firmado en 2016 para alinearlo con su política de seguridad. Eso se traduce, incluso, en recortes a varios programas destinados a la implementación.

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