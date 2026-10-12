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Pérdida de personería de Comunes refuerza rezagos en implementación de Acuerdo de Paz

Pese al legado que deja la creación de un estatuto de la oposición, aún quedan numerosos apartados por ser implementados. Más del 60 % del segundo punto “carece de acciones que evidencien su viabilidad para cumplirse en el plazo establecido”. Mayor participación de mujeres en política y la reforma política son tareas por resolver del punto 2 de lo pactado.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Los avances del punto 2 de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana
La comitiva de las Farc que lideró la firma del proceso de Paz en el Teatro Colón.
Foto: El Espectador

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Entrada la recta final para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, uno de sus puntos más importantes sintió un reciente sacudón. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó la semana pasada la pérdida de personería jurídica para Comunes, el partido político que surgió con ese proceso tras no lograr en este 2026 los votos necesarios para mantenerla. Sin embargo, esa colectividad tuvo curules en el Congreso durante los últimos ochos años, lo cual se derivó del segundo punto –y parte del tercero– de lo que hace una década se pactó…

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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Comentarios
  • usucapion1000(15667)Hace 10 minutos
    SIN INVERSIÒN SOCIAL NO PODRÀ HABER IMPLEMENTACIÒN y el gringo avivato y faltòn unicamente le interesa gobernar para los megaricos. Ese destripará el Acuerdo de paz .
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