Se mantienen roces por viaje de alcaldes a EE. UU.: “No intervenimos en la descertificación”

Los alcaldes Federico Gutiérrez (izq.) y Alejandro Eder (der.) viajaron a Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro (centro) ha criticado la intención de ambos mandatarios locales.

Con la posibilidad de una descertificación de Estados Unidos para Colombia en la lucha contra las drogas como una sombra, se mantienen los roces internos por la visita que los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) a Washington. Desde el pasado viernes han venido pullas desde el Gobierno por lo que sería una “usurpación de funciones” al presidente Gustavo Petro en temas de política exterior.

Y desde ese momento hasta este lunes, cuando comenzó la agenda oficial de los mandatarios locales, se han anunciado acciones legales contra ambos. El presidente aseguró que la visita tendría “consecuencias” y entre ellas estuvo la denuncia que interpondrá el ministro del Interior, Armando Benedetti, por "usurpación de funciones”.

#URGENTE 🔴 | "Ellos están usurpando funciones que son del Presidente de la República (@petrogustavo), como son las relaciones exteriores, el orden público y la seguridad nacional", señaló el ministro del Interior, @AABenedetti, tras conocerse el viaje de los alcaldes de… pic.twitter.com/hLhkAyX7rv — MinInterior Colombia (@MinInterior) September 8, 2025

“La agenda que tienen es una agenda política, con personas que no tienen nada que ver con certificación. O sea que si fueron fue a hacer un show político. Ellos dicen que van a hacer gestiones para sus ciudades y que no se van a involucrar en temas relacionados con política exterior. ¿Cuál gestión? ¿Qué gestión van a hacer allá? No van a hablar con nadie que tenga que ver con certificación", apuntó en una declaración a medios.

Tanto Gutiérrez como Eder ya se pronunciaron y enfatizaron en que su propósito no es inmiscuirse en una discusión que corresponde al alto Gobierno de ambos países. En una publicación en redes sociales, el alcalde de Medellín indicó que está en una agenda de dos días con congresistas demócratas y republicanos".

🇨🇴🇺🇸

Estamos en Washington 🇺🇸 sosteniendo una agenda de dos días con Congresistas Demócratas y Republicanos.

La relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental para Medellín, para todas las ciudades y para nuestra gente.

Cómo Alcaldes tenemos el deber de trabajar por… pic.twitter.com/TWnKK9kwle — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2025

Aunque dijo que “el tema de la descertificación le corresponde netamente al Gobierno de Colombia con el Gobierno de Estados Unidos” y él no interviene en ese punto, aprovechó para criticar la administración de Petro.

“Desde hace mucho tiempo no estaba en riesgo una relación tan importante para Colombia como la de Estados Unidos. Claro que hay riesgos ante una posible descertificación luego de los graves errores que ha cometido el gobierno Petro y al ser complacientes con las estructuras criminales”, indicó.

El mensaje tuvo respuesta del jefe de Estado, específicamente cuando “Fico” se refirió a las amenazas que llegan constantemente desde la Casa de Nariño. Petro, por su parte, afirmó que "defender la constitución no es amenaza”: “Ustedes como la paz, la hacen trizas, nosotros las respetamos”.

Puede preocuparse todo lo que quiera, pero defender la constitución no es amenaza. Ustedes como la paz, la hacen trizas, nosotros las respetamos. https://t.co/eVYRzZtqVN — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025

Eder también hizo lo propio y enfatizó en que “si bien la certificación o descertificación [del] país depende del Gobierno nacional, las consecuencias de una descertificación las [sentirían] directamente en Cali”. Hizo un llamado para que se fortalecieran y profundizaran las relaciones entre ambos países, especialmente para que más empresas llegaran a invertir en la capital vallecaucana.

“Desde Washington estamos trabajando para que se mitiguen los efectos de lo que vaya a pasar con o sin descertificación. Necesitamos tener relaciones más fuertes, más sólidas y más profundas con Estados Unidos”, agregó.

Lo que le sirve a Cali, le sirve a Colombia. Necesitamos relaciones sólidas con Estados Unidos para enfrentar exitosamente la amenaza de los violentos, generar empleo y dinamizar la economía.



Hoy tuvimos un primer día exitoso en Washington en el propósito de fortalecer los… pic.twitter.com/FxIBm304na — Alejandro Eder (@alejoeder) September 8, 2025

Solo dos de los cinco mandatarios que inicialmente irían a Estados Unidos aterrizaron en Washington, pero quienes se bajaron del bus también respaldaron el trabajo de sus homólogos. El alcalde de Medellín, Dumek Turbay, aseveró en sus redes sociales que la certificación en la lucha antinarcóticos es “un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar".

“En lo personal, no tengo la intención de desafiar al presidente de la República, ni mucho menos, así algunos insistan en tal propósito”, dijo. Y agregó: “Iremos a Estados Unidos -cuando el Concejo me faculte-, con el mismo propósito al que hemos viajado en otras ocasiones al extranjero con invitación formal, a afianzar lazos de cooperación internacional, a traer inversión para Cartagena, y a promovernos como un Destino seguro para el comercio y el turismo responsable”.

Ni idea quien se inventó lo de ir a Washington a hablar sobre 'certificación antidrogas', un asunto de Estado donde los mandatarios territoriales no estamos facultados a tratar.



En lo personal, no tengo la intención de desafíar al Presidente de la República, ni mucho menos, así… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 8, 2025

La pelea entre el presidente y los mandatarios regionales ya ha tenido varias ediciones, sobre todo con quienes el Gobierno nacional no tiene afinidad ideológica.

