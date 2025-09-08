Así reaccionó el Pacto Histórico a la ponencia del CNE: “Exigimos garantías políticas”

El pasado viernes integrantes del Pacto Histórico hicieron un plantón frente al Consejo Nacional Electoral. Foto: Jose Vargas Esguerra

Un golpe recibió la izquierda de Gustavo Petro con la ponencia que radicó el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la unificación del progresismo en un partido único. Aunque se aceptó la fusión del Pacto Histórico, tiene una condición no menor: quedaron fuera la Colombia Humana, fundada por el presidente Gustavo Petro, el Partido Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular.

El documento, al que accedió El Espectador, podría ser definitivo de cara a la consulta del próximo 26 de octubre. La votación está prevista para el 17 de septiembre, según lo anunció el CNE y, de ser aprobada, sacaría a figuras como la senadora Gloria Flórez, Gustavo Bolívar y Susana Muhamad de la contienda, teniendo en cuenta que la creación de Progresistas —del que hace parte la senadora y también precandidata María José Pizarro— todavía está en veremos a la espera de una decisión definitiva sobre Mais.

Desde esos movimientos ya se pronunciaron para rechazar la ponencia. Flórez, quien además funge como la presidenta de la Colombia Humana, aseguró que se trata de “una afrenta contra el Pacto Histórico”.

“Otorgar la personería jurídica dejando a Colombia Humana por fuera busca fracturar la unidad. Quieren impedir que se consolide el Pacto Histórico como el partido más grande de Colombia. Vamos a defender la unidad a toda costa. No permitiremos que nos quiebren y que se cercenen los derechos políticos de nuestro movimiento y del pueblo colombiano”, dijo en sus redes sociales.

En el caso de la Colombia Humana, en el documento se señala que no se cumplió con el quorum para aprobar la fusión en la asamblea del partido. “En la reunión en la que se aprobó la fusión solo estuvieron presentes 1.280, cifra inferior al umbral exigido”, se lee en la decisión.

Muhamad también se pronunció y dijo que desde el CNE “no garantizan el derecho a la participación política en condiciones de equidad a sus votantes”. Además, exigió que hubiera garantías políticas para “uno de los sectores de mayor representatividad política del país”.

Por el lado de Progresistas, la senadora Pizarro advirtió sobre un cónclave que buscan dividir a la izquierda e impedir que se consoliden. “Están actuando para detener el cambio. ¡Estemos alerta!”, apuntó.

En el Congreso hubo otras voces que rechazaron el alcance de la ponencia. El representante Gabriel Becerra, de Unión Patriótica, aseveró que el derecho a la participación política “vuelve a ser puesto en entredicho por decisiones administrativas que lo desfiguran”. Calificó de “grave” la “pretensión de otorgar personerías jurídicas ‘condicionadas’ a futuras resoluciones administrativas”, como es el caso de Progresistas.

“La exclusión de Colombia Humana, una de las columnas vertebrales de esta convergencia, es un atropello que tendrá que ser librado en los escenarios políticos y jurídicos”, señaló. Y agregó: “La fusión puede ser un paso importante, pero La lucha sigue: en las calles, en los estrados judiciales y en la conciencia democrática del país”.

Desde el Polo Democrático, el representante Alirio Uribe indicó que la intención del órgano electoral “es dividir el Pacto”. “primero de dan Personería Jurídica a Progresistas, pero suspendida y ahora dicen que quieren dar la fusión y personería al Pacto Histórico, pero sin Colombia Humana. Divide y reinarás”, dijo.

La izquierda, por el momento, no está segura de tener todos los votos en la sala plena del CNE para asegurarse una decisión favorable. A casi dos semanas de que se cumpla el plazo para inscribir la consulta que incluirá tanto precandidatos presidenciales como al Congreso, se mantiene la expectativa.

