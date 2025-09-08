Esto es lo que se sabe del remezón ministerial del presidente Petro

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; ministra de Comercio, Diana Morales; ministro de las TIC, Julián Molina. Foto: Archivo

En la Casa de Nariño ya se están analizando los caminos para recomponer la coalición de gobierno en el Congreso. El retorno del presidente Gustavo Petro a Colombia tras su visita oficial a Japón llegó con la expectativa de la decisión sobre los posibles movimientos en su gabinete ministerial.

En vilo están todavía los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC), todos provenientes de acuerdos políticos. El primero viene de Alianza Verde, en donde un sector no menor, tanto en el Congreso como entre mandatarios locales, mantiene su férreo apoyo al mandatario.

La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia. https://t.co/r0JTN8M3sz — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

La segunda viene del Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, opositor del “Gobierno del cambio”, que cuenta con un sector que ha respaldado al jefe de Estado y sus proyectos. Del Partido de la U es el tercero, en el que hay choques internos por las conversaciones que están llevando a cabo sus codirectores Alexander Vega y Clara Luz Roldán de cara a las elecciones de 2026.

A todos se les pidió, desde el Dapre —que dirige Angie Rodríguez—, la renuncia protocolaria tras la victoria de Carlos Camargo en la elección de magistrado de la Corte Constitucional. Para ese entonces, era casi un hecho que todas se aceptarían esa misma noche. En ese momento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tenía funciones presidenciales y habría tenido la potestad de hacerlo.

Pero eso se puso en pausa hasta el retorno del mandatario, que aterrizó en Colombia este domingo. El jefe de la cartera política se refirió a eso este lunes y apuntó que el jefe de Estado “es autónomo de decidir quién se va y quién se queda”.

“Usted habla de recomponer, yo creo que es que hay que descomponer. Pero lo decía el mismo presidente, que hay que ajustarla. Bueno, yo le estoy contestando, usted dice que recomponer, recomponer puede ser para descomponer”, respondió Benedetti a los medios ante los cuestionamientos sobre una recomposición de las alianzas en el Congreso.

El mismo Sanguino reconoció que sí presentó su renuncia, pero está a la espera de la decisión que tome el presidente. Esos movimientos sumarían a la cifra de 59 ministros que han pasado por el “Gobierno del cambio”, un número alto que podría cambiar en los próximos meses.

