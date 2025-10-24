Cancillería rechazó la inclusión de Petro en Lista Clinton: “Acciones inamistosas”

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, la Cancillería respondió a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro y parte de su círculo cercano en la Lista Clinton. Según la cartera dirigida por Rosa Villavicencio, la determinación “adolece de todo sustento y constituye una afrenta” contra el jefe de Estado.

“La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el tratamiento injurioso del que ha sido objeto el señor presidente en los últimos días vulneran no solo su honorabilidad, sino también la memoria de los miles de colombianos y colombianas que han sacrificado sus vidas en la lucha contra el narcotráfico”, se lee en la misiva.

Sugerimos: Gobierno Petro completará más de 60 ministros en tres años con la salida de Montealegre

Además, la cartera enfatizó en que se trata de “actos hostiles” y “acciones inamistosas” que “no contribuyen en nada a la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países”. Y, a renglón seguido, dijo que “espera que el Gobierno de los Estados Unidos valore y respete en los mismos términos su relación con Colombia, así como otras naciones lo hacen con [el] país”.

Además de Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, también entraron en la lista. De acuerdo con el jefe del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, “bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord”. Sin embargo, no se habló directamente de las conexiones de los otros personajes incluidos en la decisión.

Le puede interesar: “A Trump no le vamos a responder con su misma moneda”: Petro en sexto plazoletazo

La decisión abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral. Aunque se intentó bajar las tensiones con varias reuniones en los últimos días con el encargado de negocios, John McNamara, la situación ha hecho que siga escalando el tono.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.