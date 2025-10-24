“A Trump no le vamos a responder con su misma moneda”: Petro en sexto plazoletazo

El presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El presidente Gustavo Petro se encuentra en la Plaza de Bolívar para una cita que él mismo fijó este viernes. En medio de una semana marcada por la absolución del expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, así como la noticia de su inclusión en la lista Clinton, el mandatario se dirige a la ciudadanía.

Se trata del sexto plazoletazo del jefe de Estado en lo que va de este año. Previamente, uno en Ibagué fue en respuesta a la revocatoria de su visa por parte de Estados Unidos y desde allí se dirigió a sus seguidores para instarlos a ponerse en “modo constituyente”. Es un llamado que revivió en las últimas semanas y con el que este viernes empieza comenzar a recolectar las primeras firmas para una convocatoria ciudadana.

Tan solo 24 horas antes, el ministro de Justicia —quien presentó su renuncia esta mañana—, Eduardo Montealegre, difundió lo que sería una primera versión de ese proyecto. Con esta, se darían facultades extraordinarias para definir los requisitos que tendrían que tener los 71 delegatarios que hagan parte de una Asamblea Nacional Constituyente, 44 de los cuales serían elegidos por voto popular.

Entre las primeras cosas que hizo fue referirse al presidente de Estados Unidos, sobre quien dijo que no tiene “ni idea” quién es él ni lo que piensa. Apuntó que Trump “ni siquiera sabe con claridad dónde queda Colombia”.

“El señor Trump ataca al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias”, agregó.

A renglón seguido, apuntó que el magnate republicano tiene “sus aliados”, que calificó como “la mafia de Colombia”: “Su aliado es un expresidente que se crio entre la mafia del cartel de los Ochoa, de Pablo Escobar”. De acuerdo con Petro, en Colombia hubo “grupos de empresarios de mentiras y de políticos a buscar, a motivar, a estimular, a que la extrema derecha norteamericana tomara sanciones contra el presidente”.

En esa línea, respondió a las acusaciones de que hablar con “organizaciones de tipo armado” y afirmó que se le acusa de que esos intentos por la paz sean acuerdos con criminales. Incluso, tocó el tema de la finalización del comodato que permitió que las armas que cuidaban el Palacio presidencial fueran, de origen estadounidense, fueran devueltas.

“Hoy me están metiendo en la lista de la OFAC porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia (...) e interceptar comunicaciones de no sabemos cuántos colombianos y colombianas. (...) La CIA cometió un crimen en Colombia”, dijo.

Señaló que, con la política de lucha contra las drogas, Estados Unidos “domina” a Colombia. Lo calificó como “un programa de control colonial sobre los países de América Latina” y una “extorsión mafiosa proveniente de un gobierno extranjero”.

“Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte”, agregó.

Y, sobre Trump y el genocidio en Gaza, señaló que “a Trump no le [van] a responder con su misma moneda, no [es] como ellos, nunca[ha] tenido comportamientos mafiosos”. Hizo énfasis en su discurso en la ONU y aseguró que generó repercusiones.

Posteriormente, el jefe de Estado sacó pecho por los resultados de su gobierno. Aseguró que se verían los resultados de sus reformas, y habló de la entrega de tierras a proyectos productivos de campesinos, así como de la atención en salud.

“El presidente acata los fallos, pero no se queda callado en su boca”, apuntó en referencia a la decisión de la Corte Constitucional sobre el sistema de salud.

En esa parte, habló directamente del magistrado Jorge Ibáñez, de ese mismo alto tribunal, de quien dijo que está tratando de que los viejos en Colombia no tengan su bono pensional. Insistió en que se mantendrá en la necesidad de que la reforma pensional se implemente, incluso con la ponencia negativa que analiza la Corte Constitucional.

¿Habló sobre la constituyente?

“Los mismos políticos plañideros, amigos de la junta del narcotráfico, [tratan] de estrangular las reformas democráticas que la sociedad colombiana voto en su mayoría en el año 2022. La reforma a la salud quieta, arrinconados los decretos”, subrayó el mandatario en su discurso.

De acuerdo con Petro, “no hay más caminos” para las reformas democráticas y por eso insistió en una constituyente. El proyecto, en eso fue claro, llegaría al próximo Congreso, que será elegido en marzo de 2026, y en manos de la población, “no de cualquier ministro”: “La población decidirá”.

“¿Cómo se ejerce la soberanía del pueblo si no es ejerciendo el poder constituyente? Sé que nos acercamos a una elección de Congreso de la República, yo mismo el domingo antes de partir a abrirle mercados que no sean de los EE. UU. a Colombia, votaré en la consulta del Pacto Histórico, porque soy militante del Pacto Histórico. Ya veré por quién, no puedo contarlo, porque me meto en política electoral", apuntó sobre el llamado a urnas que hizo la izquierda para decidirse por un candidato presidencial entre Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Noticia en desarrollo...

