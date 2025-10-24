“Se fue sin concretar nada”: así reaccionó el país político a la renuncia Montealegre

El exfiscal general Eduardo Montealegre duró cuatro meses como ministro de Justicia. Foto: Óscar Pérez

Un nuevo remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro se asoma en el horizonte. Luego de presentar el proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, renunció a su cargo de manera irrevocable y a través de una misiva advirtió al mandatario que “en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”.

La decisión se adopta, según explicó Montealegre, por motivos personales ante la indignación por la absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, Montealegre —víctima acreditada del caso— insistió en la necesidad de afrontar el proceso de casación contra el exjefe de Estado, aludiendo a un prevaricato durante el proceso del pasado martes.

Sin embargo, en el ámbito político la reacción no se centró propiamente en su carta, sino más en los que serían los motivos que provocaron esta salida. Así lo expresó, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien aseguró que la salida de Montealegre se produjo a raíz de la moción de censura que se radicó contra el ahora exjefe de la cartera política. De acuerdo con Valencia, “lo tumbamos con el solo anuncio de la moción de censura. Es tan malévolo que el Congreso lo iba a sacar. El Senado de la República lo iba a poner de ‘patitas’ en la calle”.

Le tocó renunciar al ministro Montealegre antes de que el Congreso lo pusiera de paticas en la calle gracias a mi moción de censura. pic.twitter.com/4kANbRt9Ji — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 24, 2025

Por una vía similar se pronunció la también senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien inicialmente cuestionó las intenciones constituyentes de Montealegre y le comparó con el exministro Néstor Humberto Martínez, rememorando que este también renunció previo a una moción de censura en su contra en el Congreso.

La pelea con Eljach completaba los votos para aprobar la moción de censura.



Néstor Humberto y Montealegre, renunciaron ante la inminente moción. https://t.co/3vWHma6aev — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 24, 2025

Sectores más cercanos al oficialismo, así como de la oposición, estimaron que la renuncia se debió a los problemas habría causado dentro del gabinete el ministro Montealegre. Dentro de las acusaciones se encuentra el fracaso de los intentos por desarrollar una consulta popular que hubiese servido como el principal móvil de campaña para Petro. Lo mismo sucedió alrededor del proceso constituyente, que si bien ya fue radicado, apenas será impulsado desde las bases por el presidente Petro.

“Se fue sin concretar nada ni acertar en algo por los esfuerzos, los argumentos y la convicción de quienes integramos la oposición en el Senado”, dijo por esta línea el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).

A Montealegre también le recordaron el conflicto que surgió con el procurador Gregorio Eljach, dado que el Ministerio Público anunció el pasado 16 de octubre abrir indagaciones contra el jefe de la cartera de Justicia por la presunta “intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales” en el proceso penal en contra de Uribe.

En su carta de despedida, el exministro señaló a Eljach de cobijar al expresidente Uribe, y agregó que “la constituyente de iniciativa popular es el único camino que nos queda para derrotar establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país. Gobernanza liderada por Álvaro Uribe, amparado por sectores de la justicia”.

En respuesta, la precandidata María Fernanda Cabal (Centro Democrático), manifestó que “el procurador general está cumpliendo con su deber legal y constitucional, que es defender el interés general y garantizar el control disciplinario. Lo que Petro y su ministro Montealegre están haciendo es grave, buscan politizar la justicia y ahora quieren silenciar a quien les incomoda”.

En el seno del petrismo quien pidió la no aceptación de la renuncia —pese a ser irrevocable— fue Alfredo Saade. El exjefe de gabinete pidió al presidente Petro no permitir la salida de Montealegre, pues de lo contrario “queda demostrada [su] tesis de que al presidente lo tienen secuestrado”.

La renuncia del ministro montealegre no debe ser aceptada por el presidente @petrogustavo y si la acepta queda demostrada mi tesis de que al presidente lo tienen secuestrado. pic.twitter.com/ceQPk4NrKt — pastor saade presidente (@alfredosaadev) October 24, 2025

Referente a la renuncia, el presidente Petro aún no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien de forma reciente Montealegre también tuvo un choque alrededor del lento trámite que ha tenido el proyecto de la ley de sometimiento que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

