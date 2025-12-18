“Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”: Petro respondió a Maduro

El presidente Gustavo Petro y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se han reunido al menos en cinco ocasiones en los últimos dos años y medio. Foto: Agencia EFE

Este jueves, el presidente Gustavo Petro se refirió a la petición que vino desde el Palacio de Miraflores sobre una posible invasión de Estados Unidos en territorio venezolano. El mandatario respondió directamente a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos”, aseguró en una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

En su intervención, el jefe del Estado colombiano aclaró que mantiene sus dudas sobre las pasadas elecciones en Venezuela, que terminaron en la cuestionada victoria de Maduro. Incluso, aseveró que aunque intentaron una intermediación para la transición de poder, “nada de eso funcionó”.

Este miércoles, Maduro había planteado la posibilidad de que las fuerzas militares colombianas apoyaran una “unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de [esos] países y para ejercer el mandato de Bolívar”. El discurso ocurrió en momentos previos a la alocución del mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que esperaba que anunciara acciones sobre el vecino país.

En estos días, además, desde la Casa Blanca se declaró al régimen venezolano como una “organización terrorista extranjera”. El mismo Trump ordenó “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”. La medida fue rechazada por Colombia y la canciller Rosa Villavicencio pidió a la administración republicana “reconsiderar” la medida.

“No contribuyen a la estabilidad por el contrario profundizarán las afectaciones sobre las poblaciones más vulnerables, tanto en la región como a nivel global. Estas decisiones, agravan las desigualdades existentes y generan impactos humanitarios que no pueden ser ignorados por la comunidad internacional”, aseguró.

Rechazamos de manera firme las medidas unilaterales anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos. No contribuyen a la estabilidad por el contrario profundizarán las afectaciones sobre las poblaciones más vulnerables, tanto en la región como a nivel global. Estas decisiones,… — Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) December 17, 2025

Este se trata del primer pronunciamiento del mandatario colombiano en rechazo de las declaraciones de Maduro. La Cancillería todavía no ha hablado al respecto. Eso sí, desde varias orillas han salido a criticar el llamado del líder del régimen venezolano.

“Los hombres de la Fuerza Pública de Colombia tienen el deber sagrado de defender la soberanía, la vida, los bienes y la honra de los colombianos, no de servir al narcodictador Nicolás Maduro. Su misión debe ser apoyar el retorno de la democracia en Venezuela, no respaldar la permanencia del Cartel de los Soles en el poder”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

La precandidata presidencial y exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila señaló que el mandatario estaría uniéndose con Maduro y el Cartel de los Soles para hacer uso de las fuerzas armadas. “Esa es la orden que militares y policías de Colombia no pueden obedecer. Jamás podrán convertirse en ‘cuerpo de seguridad’ del narco Maduro y sus lugartenientes”, dijo.

En todo caso, Petro ya ha calificado a su homólogo venezolano de “dictador”, pero ha dicho que no hay ninguna prueba de que sea un narcotraficante. Y ha dicho, sumado a eso, que “una cosa es la dictadura y otra cosa es la invasión. La invasión es peor”.

