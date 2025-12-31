¿Se hará el control político a los ministros por la emergencia económica? Esto se sabe

El presidente del Senado, Lidio García, habló de la posibilidad de que se volviera a citar para este 31 de diciembre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La plenaria del pasado lunes en el Senado, citada para votar los ascensos militares y realizar el debate de control político al decreto de la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro, terminó aplazada tras cumplir con el primer punto en la agenda. En medio del receso legislativo del Congreso, se habló de la posibilidad de que se volviera a convocar este 31 de diciembre. ¿Qué pasó?

Ese día, solo uno de los ministros estuvo presente en el recinto: el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, quien aseguró que solo asistiría a los ascensos, pero abandonaría el lugar cuando comenzara el control político. Se apegó al argumento que esgrimió todo el gabinete para no asistir y señaló que no pasaron los cinco días establecidos por la ley para hacer la citación y responder el cuestionario.

“Estamos acá listos para venir cuando se cumpla acá todo lo de ley, que sería el 31 de diciembre, y aquí estaremos sin ningún problema”, añadió.

Ese plazo finalizaba este miércoles, por lo que el presidente del Congreso, el senador Lidio García (Partido Liberal), afirmó que discutiría con las bancadas la posibilidad de que se citara otra vez ese mismo día. Recordó que, si bien los jefes de cartera no estaban obligados a asistir días antes de que se cumpliera el plazo, como Congreso pueden “hacer control político el día que lo [decidan]”.

“Podemos hacer un debate de cuatro o cinco horas sin ningún problema. Voy a intentar hablar con cada uno de los voceros de las bancadas para que tomemos una decisión o nos veamos en enero”, mencionó.

El panorama es que el Senado volverá a reunirse en enero. Eso sí, se espera que la cita se dé antes de que finalice el receso legislativo, marcado por varios debates económicos que ahora también tocan el aumento del salario mínimo en un 23 %.

El citante, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), reafirmó, por medio de sus redes sociales, la necesidad de hacer el debate, pues el Gobierno ya comenzó a anunciar las medidas tributarias que implementaría.

¡Es precisamente por esto que AYER advertí en la Plenaria que si no hacíamos el debate (por la declaratoria de emergencia económica) antes que los ascensos de uniformados, el Gobierno Nacional se saldría con la suya y arrancaría con la subida impuestos vía decreto! A continuación… pic.twitter.com/J9c6Y03mP0 — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) December 30, 2025

Entre los nuevos impuestos que comenzarán a regir están cambios en el impuesto al patrimonio y un aumento en el IVA para juegos de suerte y azar y licores (sin incluir la cerveza), que quedará en 19 %. A ese número también pasará el impuesto al consumo para productor de lujo y habrá alivios tributarios para que los deudores se pongan al día con la DIAN.

Previamente, la asistencia a los debates de control político ya había generado roces entre el Capitolio y la Casa de Nariño, pues en varias ocasiones los ministros no han asistido y han enviado representantes de sus carteras. Eso llevó a que García advirtiera en su momento que, en caso de repetirse una situación así, ya no sería una citación a control político, sino a una moción de censura.

