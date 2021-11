“Hay que potenciar el sistema de espacio público”: alcalde de Villavicencio

Por segundo año consecutivo, Juan Felipe Harman fue reconocido como el mejor alcalde del país, según el panel de opinión de Cifras y Conceptos. El Espectador tuvo una breve conversación con el mandatario, quien contó los proyectos y retos que tiene para la ciudad.

¿Cómo recibe la noticia tras ser reconocido como el alcalde mejor rankeado del país?

Es gratificante, nos llena de orgullo, no solamente al equipo, sino a nuestros ciudadanos. Ha sido un esfuerzo muy importante posicionar una nueva agenda pública en la ciudad y eso se viene ratificando. Van dos años seguidos siendo calificados con la misma posición y demuestra que la gente está valorando los cambios sustanciales que se han venido planteando en la gestión pública.

¿Cuál es esa agenda pública que dice que es reconocida por la ciudadanía?

Es una recuperación de lo público. Nosotros llegamos y encontramos concesionado todo: el alumbrado, las vías, el sistema de multas. Hoy podemos decir que hemos revocado cuatro concesiones, que el acueducto, que estaba prácticamente quebrado y sin agua, hoy le está dando utilidades al municipio, que hemos garantizado su oportuno funcionamiento. El otro componente de lo público tiene que ver con la recuperación de elefantes blancos. Y un componente también muy importante también que tiene que ver con la cultura, con la necesidad de garantizar sentimiento de arraigo, que la gente se sienta mucho más orgullosa de su ciudad. Esto va coordinado a partir de espacios como la fiesta del Libro, el Carnaval de Mitos y Leyendas. Estamos repesando en la identidad cultural de nuestra ciudad y cómo interactúa esto con la ciudadanía.

¿Cuáles eran esas obras inconclusas y abandonadas?

Villavicencio era la ciudad que ejemplificaba la pésima inversión pública y utilización de regalías. Y nosotros en estos dos años hemos recuperado un hospital materno infantil, que estaba abandonado hace 13 años; una plaza de mercado que estaba abandonada hace siete años. Estamos organizando también un colegio que estaba abandonado hace ocho años, que esperamos entregarlo prontamente. Diez polideportivos que estaban sin entregar. Y bueno hacer parte de este ejercicio también viene ganando peso en la opinión pública de nuestra ciudad.

Son dos años consecutivos calificado como el mejor alcalde del país, una evaluación que se hace en un momento muy complejo para todos los mandatarios del mundo por cuenta del COVID-19. ¿A qué le atribuye de su gestión tener una muy buena calificación con los indicadores sociales, económicos y sanitarios que trajo la pandemia?

En materia de gestión de la pandemia nosotros actuamos de una forma muy rápida. Lo primero que hicimos fue recuperar ese hospital que mencioné, en el que hoy han nacido alrededor de 500 niños, recuperamos un centro respiratorio que sirvió de soporte en los momentos más críticos de la pandemia. Hemos avanzado rápidamente en el esquema de vacunación, pero además creo que el hecho de poder lidiar con situaciones tan complicadas como lo de la cárcel de Villavicencio, que fue el primer brote de COVID-19, sin que se saliera a mayores, fue muy significativo e importante, y eso lo valora la gente.

Otro tema complejo para todos los mandatarios del país fue el Paro Nacional…

Ese fue otro escenario bastante difícil. En el paro nosotros no solamente teníamos las movilizaciones urbanas, que además fueron masivas y llenas de tensión, sino también más de 600 campesinos de las zonas en conflicto, que llegaron a Villavicencio y se quedaron en un campamento humanitario. Nos concentramos en un esfuerzo de diálogo, no tuvimos que usar el Esmad, constituimos una mesa de garantías. Fue a punta de diálogo y conversación que pudimos evitar bloqueos y que pasara a mayores. Y eso ayudó a que la ciudad no se convirtiera en un teatro de conflicto, como sí ha ocurrido en otras zonas del país.

¿Cómo mirar las encuestas desde el rol en el que usted está? Por ejemplo, el presidente Duque insiste en que no gobierna con las encuestas, pero en el fondo se sabe que estas son un indicador para ustedes.

Las encuestas terminan siendo un termómetro social más, pero lo más importante es no perder y modificar el rumbo del proyecto de gobierno y que lo que queremos es que la gente defienda esta gestión pública. La restauración de lo público, el fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestra educación, que avancemos en una ciudad que privilegie al medio ambiente. Esos componentes que son baluartes y claves. Lo más importante es seguirlos posicionando con tenacidad y pues estas encuestas hacen es medir el termómetro social, que son útiles en función de seguir implementándolos, adecuándolos y trabajándolos con disciplina.

¿Cuáles son los retos que le quedan en el tercer año de gobierno?

Hoy la ciudad y en general las ciudades en el mundo tienen el reto de asumir las enseñanzas de la pandemia. Y parte de esas enseñanzas se cuenta la de potenciar el sistema de espacio público. Nosotros ahí tenemos una importante cadena de obras como el Parque Metropolitano, diversos complejos deportivos, la restauración de muchos humedales urbanos. Nosotros tenemos 500 hectáreas de humedal urbano y ni una sola es pública. Eso es parte del ejercicio de gestión que está pendiente en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Además de esto es una apuesta por una movilidad más sostenible que la que estamos realizando. Cuáles serían los factores de transición para nuestro sistema estratégico de transporte, en qué consistiría y cómo hacerlo de una forma incluyente. Esos son unos retos sustanciales para avanzar más hacia la transformación física y para la transformación cultural de nuestra ciudad.

¿Cómo ha sido su relación con la oposición de la ciudad, sabiendo que usted viene de un sector alternativo a las fuerzas tradicionales que ha gobernado Villavicencio?

Nuestra relación con el Concejo es literalmente compleja, pero parte del ejercicio es que la ciudadanía se apropie de la agenda de cambio y se movilice en función a ello. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Los concejales que quieran seguir atrapados en esa ciudad del pasado, que privatizaba hasta el letrero, va a quedar en el pasado. Y quienes quieran sumarse a las voces de muchos ciudadanos, no solo del alcalde, que pretenden darle un viraje a la ciudad, estamos en la mejor disposición para hacer equipo. Pero sí, hay una posición robusta, que hoy cuenta con las garantías democráticas para ejercerse, pero en el marco de ese ejercicio, pues la agenda de posicionamiento que hemos venido interlocutando, con gremios, con actores, con movimientos sociales, ha venido siendo impulsada y apalancada de manera exitosa más allá de la oposición.

