Presidente del Congreso salió en defensa de Álvaro Uribe tras posturas de Enrique Gómez

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Y lo hizo luego de que su colega de plenaria, el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, asegurara que el exjefe de Estado se identifica ideológicamente como “socialdemócrata” y que durante sus administraciones —entre 2002 y 2010— se habría dado un crecimiento del Estado.

El presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, salió en defensa del líder máximo del Centro Democrático, el exmandatario Álvaro Uribe, quien además es su jefe político.

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Más información: Gobierno mide sus fuerzas en el Congreso con una semana clave para varios de sus intereses

Esas posturas y las respuestas que han llegado desde el Centro Democrático, donde califican a Gómez como “bravo en redes”, tienen fraccionada a una parte de la derecha colombiana. Eso sí, las dos colectividades hacen parte de la bancada oficialista del presidente Abelardo de la Espriella.

Es en ese contexto que se dio el pronunciamiento de Henríquez. “El presidente Uribe batiéndose como abeja ante los socialistas del continente. Y ahora, un nostálgico de su grandeza pretende tildarlo de socialista”, precisó.

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El senador agregó que “Uribe siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la confianza inversionista. La talla de un estadista no se reduce porque un maldiciente no tenga la intención ni capacidad para entenderla”.

Parte de lo que había dicho el legislador de Salvación Nacional y que calentó esta relación iban dirigidas a ratificar sus planteamientos sobre Uribe y decir que en el Centro Democrático había inconformidad.

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“No se incomoden, la historia no se reescribe. En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”, fue uno de los mensajes de Gómez.

Las diferencias entre Salvación Nacional y el Centro Democrático, que tienen pesos distintos en el Capitolio, podría subir de tono en la medida en que se acerquen las elecciones regionales del 2027.

El presidente @AlvaroUribeVel batiéndose como abeja ante los socialistas del continente. Y ahora, un nostálgico su grandeza pretende tildarlo de socialista.



Uribe siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la… pic.twitter.com/MlQsRvaXw7 — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 13, 2026

No se incomoden, la historia no se reescribe.



En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata.



Les dejo un par de entrevistas donde él mismo afirma su postura… pic.twitter.com/eeATJzW57b — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 12, 2026

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