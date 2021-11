“Jóvenes definirán 2022, pero no por Consejos de Juventud”: líder joven del Polo

El Polo Democrático ha sido uno de los partidos alternativos históricamente fuertes, pero en la inscripción de listas para Consejos de Juventud (CJ) quedó en los últimos lugares de su espectro. Juan Felipe Maza, uno de los líderes del Polo Joven, dio su visión de las dificultades que tuvieron para consolidar el proceso y las esperanzas que tienen de renovar el movimiento a través del quinto congreso.

El Polo ha sido uno de los partidos más fuertes de la izquierda, incluyendo movimientos jóvenes. ¿Qué pasó para que esto no se reflejara en el número de listas y candidatos?

Nosotros en este aspecto de los Consejos de Juventud seguimos siendo uno de los partidos alternativos más fuertes, pero ahora mismo estamos esperando el quinto congreso del Polo, donde estamos en plena transición, cambios y transformaciones. Esperamos que después del quinto congreso, que sus elecciones son el 4 de diciembre, otra vez las dinámicas se van a organizar y podremos posicionarnos otra vez en el espectro alternativo. Aún así seguimos en este proceso, seguimos incidiendo en el Pacto Histórico y seguimos incidiendo en las dinámicas alternativas, pero es cierto que el Verde y los liberales nos han cogido ventaja.

Las elecciones del congreso del Polo son un día antes de las de los Consejos de Juventud, ¿usted cree que eso les va a costar?

Claro. A muchos jóvenes nos ponen en una encrucijada de las prioridades que debemos tener y a dónde nos debemos dirigir. Pero, como las elecciones a los Consejos están dirigidas a una población más reducida, de 14 a 28 años, pues les apostamos a los jóvenesy con el resto de la familia para el quinto congreso. Es muy complicado sacar a votar personas dos días consecutivos pero esperamos que al final haya un buen resultado para las y los jóvenes del Polo en ambos escenarios.

¿Cómo ha visto el apoyo de los miembros del Polo -congresistas, diputados, alcaldes y concejales- a ustedes?

Hemos tenido un apoyo de varios senadores. Iván Cepeda siempre apoya mucho a las juventudes. También Alexánder López y Wilson Arias. Siempre están pendientes de las dinámicas y apoyan en las actividades que hemos hecho en los departamentos. Pero es cierto que debería haber un mayor apoyo en la articulación de las juventudes con los mayores del partido. Pero eso también es producto de que estamos a la espera del quinto congreso y es que llevábamos muchos años sin congreso y hubo una desarticulación en los procesos juveniles y los que llevaban años. Esperamos que este congreso sea el escenario para superar las dificultades.

¿Qué tanto les afectó la escisión, en la que salió el sector del MOIR para convertirse en Dignidad?

Obviamente la escisión del MOIR trajo un impacto fuerte al partido. Ellos tenían muchas diferencias con las otras tendencias, pero al final de cuentas tenían unas dinámicas muy organizadas y obviamente al momento de retirarse tenían muchísimas personas, entonces nos dejan en un momento complicado. El MOIR se sale y toda la dinámica juvenil queda fracturada. El aspecto organizativo también quedó fracturado. Pero ahí se ve el compromiso de las otras tendencias y las organizaciones en el interior del Polo.

¿Cómo han tratado de suplir para los Consejos la ausencia del MOIR?

Ha sido complicado. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico solo tenemos seis listas. Menos de las que hubiéramos podido tener antes por el aspecto organizativo. Todo eso lo hemos intentado suplir con las iniciativas de las distintas juventudes del partido que estamos comprometidos con organizar y renovar las dinámicas que hemos venido llevando. Muchos hemos venido trabajando desde seis meses en organizarnos y reunirnos porque después de la escisión del MOIR quedamos muy dispersos en medio del partido.

Nos hemos rejuntado para que el partido después del quinto congreso tenga una mayor renovación, pero incluso estamos trabajando desde ya para no esperar esta instancia. Ahora mismo el Polo Joven, sobre todo en el Atlántico, es una de las organizaciones de jóvenes que está sacando la cara por el partido y estamos posicionando el partido nuevamente en el sector alternativo y dentro del Pacto Histórico. Cuando hicimos las inscripciones de los Concejos de Juventud estábamos menos organizados que ahora, pero desde entonces ha habido un crecimiento notorio de todas las actividades y eso incluso es sin tener la participación de todas las tendencias en el Polo Joven.

¿Y cómo ha sido la articulación del Polo Joven a nivel nacional para los Consejos de Juventud?

Pasa un poco de lo mismo. El impacto del MOIR ha incidido a nivel nacional. Pero se han venido dando pasos agigantados en la organización Tanto así que mandamos a nivel nacional una delegación de 40 personas para el festival nacional de la juventud. Preparamos unas posiciones y aportes a este gran escenario de construcción política que tiene el país. Ha habido dificultades con las personas mayores, pero tenemos la visión de que las juventudes queremos trabajar con los que llevan más tiempo en el partido e incidir en todos los escenarios de discusión y tomas de decisiones. No permitiremos que se nos excluya de estas instancias, y después del quinto congreso el impacto será mucho mayor. Deberíamos tener una vicepresidencia de jóvenes para tener una mayor participación en la dirección nacional, y eso es un problema porque no tenerlo genera la desarticulación que he mencionado.

En algunas regiones hubo problemas con los requisitos para aspirar a los CJ. ¿Se quedaron miembros del polo sin inscripción por los requisitos?

Yo no diría que muchos se quedaron por fuera, no estoy seguro. Es cierto que para la inscripción había bastante requisitos, como declaraciones juramentadas, pero la Registraduría amplió el plazo cinco días más para los partidos y en ese tiempo se alcanzó a inscribir muchísimas más listas. Es cierto que teníamos que llenar muchas más cosas, pero hubo una organización para tener todo en orden.

Las listas responden a las necesidades de las zonas. ¿Hay una propuesta general del Polo Democrático en todas las listas del país?

En realidad no tenemos una idea en políticas públicas para llevar a escala nacional, porque en cada territorio hay dinámicas diferentes. Pero el Polo Democrático tiene un ideario de unidad bien establecido que a partir de ahí trabajamos en todos los escenarios que tenemos. Un ejemplo de esto es que tenemos bien claro nuestro ideario de unidad en los derechos de la mujer y las diversidades sexuales y como consejeros de juventud lo tendremos presente en todos los escenarios y lo defenderemos.

¿Cuál es la característica básica candidato a los Consejos de Juventud del Polo?

La característica básica es que hay un liderazgo notable y potencial de estos jóvenes y de que sin duda alguna hay un potencial político importante hacia las dinámicas del país, ya sea las coyunturas y los momentos que se vayan enfrentando. La característica que seguramente todas las listas tendrán, las más de 150 del Polo, es un liderazgo notable y un potencial para el futuro de Colombia.

¿Cómo explica que los partidos tradicionales les ganaron en recepción a las candidaturas jóvenes para los CJ?

Tenemos claro que los partidos tradicionales tienen un poder político y una maquinaria que les permite tener todo este tipo de potencial electoral en las listas. Yo no sé si al interior de estos partidos haya más potencial político que nosotros, pero lo cierto es que tienen una capacidad de poder inscribir muchos más jóvenes que nosotros.

¿Cómo ha sido la campaña que han estado desarrollando para los Consejos de Juventud?

Las campañas que hemos desarrollado desde el Polo Joven han sido más virtuales y se han centrado en el aspecto comunicativo. No tenemos una gran inversión a estas campañas, entonces también va más a la visita de colegios, sectores, ir casa a casa e ir en medio de los barrios hablando con la gente. Además de entregar volantes con la ayuda de los conocidos.

¿Ven esto como un primer pulso para 2022?

Es claro que los jóvenes seremos de gran importancia para la decisión que tomemos en 2022. Pero, ¿que si los jóvenes a través de los Consejos de Juventud tendremos importancia para el resultado del próximo año? No estoy tan seguro y no sé si vaya a ser tan así. Esos escenarios son importantes para la participación política, la construcción de las políticas de juventud y las veedurías, pero al final no tenemos una incidencia muy importante en la decisiones que se den en los municipios y las localidades. Los jóvenes definiremos 2022, pero no necesariamente a través de los Consejos de Juventud.