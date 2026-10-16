Lista primera ponencia para la ley de sometimiento del Gobierno: ¿qué cambios se proponen?

Se acaba de dar el primer paso oficial en el proceso legislativo de la ley de sometimiento que presentó, con mensaje de urgencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella para darle piso jurídico a su estrategia de lucha contra las organizaciones criminales. La ponencia positiva del texto, radicada este viernes por la mayoría de los ponentes de las comisiones primeras del Capitolio, cambia el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando” y detalla los límites para la “valoración conjunta” de rebajas y beneficios para los roles de mando.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Estas dos modificaciones al articulado, que presentaron las carteras de Interior y Justicia esta misma semana en el Congreso, son claves para especificar las condiciones a las que se someterían los mandos de las organizaciones criminales que decidan atenerse a este proceso de sometimiento, que aún tiene que ser discutido por las comisiones y las plenarias del Legislativo.

Publicidad

Le puede interesar: Centros de arraigo y cárceles productivas: las dudas del nuevo modelo de sometimiento

Para Daniel Briceño (Centro Democrático), coordinador ponente del texto en Cámara, la modificación de “rol de liderazgo” por “rol de mando” es fundamental para “identificar realmente las personas dentro de la estructura de mando de las organizaciones criminales”. El congresista señaló que el concepto original podría traer problemas al momento de identificar a estos integrantes y su responsabilidad particular.

En esa misma línea, otro cambio clave al texto original es el mínimo de pena impuesta para estos “roles de mando” en relación con la “valoración conjunta” de rebajas, modalidades especiales de cumplimiento de penas, libertad condicional y redenciones. El texto que radicó el Congreso señala que la valoración de estos beneficios “se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización”.

Le puede interesar

Sobre estos integrantes, el texto indica que “se aplicará el límite mínimo de 10 años” para imponer la pena que resulte del proceso de sometimiento. Por otro lado, el documento también modifica e incluye un filtro de control al momento que se acrediten los miembros de las organizaciones criminales que quieren someterse a la justicia bajo este nuevo marco jurídico propuesto por el Gobierno De la Espriella.

Lea aquí: El abecé de la propuesta de De la Espriella para el sometimiento criminal

En el documento inicial, el MinJusticia recibía “de buena fe” el listado que se presentara sobre los integrantes de las organizaciones. El documento, que se discutirá en sesión conjunta de las comisiones constitucionales, modifica este proceso y señala que se deberá realizar una verificación por parte de entes judiciales y la Fuerza Pública.

Con estos cambios, el articulado de la ley de sometimiento pasó de 22 a 28 artículos. Se espera que la discusión de este texto, en sesión conjunta de las comisiones primeras de Cámara y Senado, se inicie el martes de la próxima semana.

Esta es la ponencia de la ley de sometimiento radicada en el Congreso:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.