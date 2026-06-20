“Las cosas pueden terminar bastante feas si no es un resultado contundente”: Benedetti

Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que todas las fuerzas políticas tienen garantías para la segunda vuelta de este 21 de junio. Foto: El Espectador - José Vargas

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¿Cómo está todo el panorama para la segunda vuelta de este 21 de junio?

Ya el año pasado se hicieron más de 20 elecciones atípicas y todas salieron bien. Este año se hicieron las legislativas del 8 de marzo, la primera vuelta del 31 de mayo y ustedes han visto la articulación que ha implementado el Ministerio del Interior, siendo cabeza de la Comisión de Seguimiento Electoral y del llamado Corpes, que es la instancia que da seguridad a cada uno de los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia. Esa articulación es con la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo. A mí me dolía o me molestaba mucho, me incomodaba, cuando los medios decían que había como 200 municipios en alerta, esos eran los titulares de siempre y diciendo que todo estaba complicado. Y eso me molestaba porque no es así. Imagínese un municipio en Cauca, por ejemplo, que tiene una vereda y pasaba algo en la vereda o cerca de la vereda; entonces, esos mapas, sobre todo los de la Defensoría, lo que hacían era activar como si fuera el mismo municipio. Ya eso se ha corregido.

¿De qué forma se ha corregido?

Eso lo está haciendo la Policía con 39 variables para determinar cuál es realmente el mapa de calor donde pueda haber problemas de orden público. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia, eso no quiere decir que todo está bien, pero sí quiere decir que se equivocaron muchísimo en las dos elecciones pasadas.

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¿Hay alertas de seguridad para este 21 de junio?

Yo también tengo contacto, y debo tenerlo, con las agencias de inteligencia del Estado. Y en todas no ha habido ninguna alerta de que se vaya a presentar algún hecho que tengamos que lamentar.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sí dijo que tienen alertas sobre lo que pueda pasar tras el cierre de urnas y que los resultados sean tomados con distancia. ¿Comparte esa postura de su colega del gabinete?

Pues no sé con base en qué él dio esa alerta, pero lo que sí está pasando es que hay sectores que le están dando a la gente una alerta con base en una pugnacidad que hay muy fea, con sevicia, después de la primera vuelta. A veces los colombianos buscan motivos para darse puños, este es un país demasiado violento. En el siglo XIX hubo siete guerras civiles, en el siglo XX fueron los temas de guerrillas y la guerra de los mil días, las matanzas entre los partidos Liberal y Conservador y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Digo todo esto porque los colombianos siempre buscamos una excusa para matarnos. Y si hay gente que está en ese plan, buscando e instigando a que así sea. O, incluso, dándoselas de líder y analizando que eso pueda pasar.

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Pero, ministro, ¿existe el riesgo?

Pues pasa, y pasa con muertos, porque, les repito, nosotros siempre buscamos una excusa para matarnos. Entonces, eso está planteado ahí con base en una lógica que puede llevar a pensar de que si las votaciones son ceñidas, puede pasar esa incitación. Todos tenemos que dejar de lado esos temas y ver cómo se le baja a esta calentura.

¿Cómo “se le baja a esa calentura”? Desde las dos campañas, tanto la de Abelardo de la Espriella y la de Iván Cepeda, han salido señalamientos muy fuertes…

Claro, porque eso siempre va ocurriendo en espiral. Pero, por ejemplo, esta semana Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo salieron a advertir que si no se gana o si gana la derecha va a pasar eso. Y lo hacen con base en unas palabras que se dijeron desde la derecha. Todo el mundo va como conectando un rompecabezas para hacer una teoría que no tiene ningún valor, ninguna significación real. Es más bien que se está azuzando a ver qué está pasando.

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¿El llamado es a bajarle al tono?

Y a que no se hagan análisis con base en eso. Es que los medios de comunicación siempre gradúan a una cantidad de gente de analistas y uno no sabe de dónde salen ni qué hacen. Pero les dan siempre una reverencia, no sé, como una predilección varias veces a ciertas personas que yo no sé cuál es el interés o realmente qué representan.

¿Qué información concreta se tiene sobre las denuncias de presunta compra de votos?

Ese tema de la compra de votos me parece que puede ser más para cuando se hacen elecciones legislativas. Para estas también pasa, para las presidenciales, no digo que no pasa, pero nadie ha mostrado una prueba. Son con suposiciones y eso lo que hace es calentar más el ambiente, porque, si mañana el resultado es bastante cerrado, van a decir que con la compra de votos en tal municipio generó eso. Es un tema bastante álgido que puede ser peligroso y que parece que nadie entiende y que lo que se busca es una sensación personalista. Es que no se termina haciendo absolutamente nada por bajar la calentura.

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¿Ese mensaje también le cabe al presidente Gustavo Petro?

Pero el presidente, que yo sepa, no ha contestado. A ver, es que también no hay que confundir, porque cuando alguien ataca al Gobierno, que es algo que me pasa a mí, o lo atacan a uno personalmente, pues uno se va a defender desde la subjetividad. Y el presidente lo que ha hecho es defenderse de esos ataques. Y no creo que lo haya hecho nunca llamando a un estallido social o a una protesta.

¿Este es un momento para llamar a todo el país, incluyendo a las dos campañas y al Gobierno mismo, a que se reconozcan los resultados?

Los resultados se van a reconocer, porque lo que está ahí es la forma de expresarse del pueblo. Y si son nítidos, pues se reconoce la voluntad popular.

Cuando dice que sean “nítidos”, ¿es que aún tienen preocupaciones desde el Gobierno?

Lo que siempre hemos dicho, porque nunca se dejó auditar el software. Lo que se hizo siempre fue mostrarlo, pero nunca se auditó. Pero cuando yo digo nítido, es que todos estemos tranquilos, sobre todo con los testigos electorales, de que fue expresada la voluntad popular y serán reconocidos los resultados. A eso yo no le veo que tenga que ponérsele mayor incredulidad.

¿Qué opina de la discusión que se ha abierto sobre si se debe admitir o no el preconteo?

Pues que ese es un error que nosotros siempre tenemos. La gente siempre dice que el preconteo es igual al escrutinio, pero es que casi nunca se sabe qué pasa porque con el preconteo la gente se va a dormir, los testigos no impugnan las mesas y queda todo igual. Y la gente dice que siempre queda igual, pero no es tan así. Hace cuatro años ustedes vieron que faltaron cinco curules, hace ocho años fueron tres curules. En estas elecciones ha cambiado dos o tres veces quién es el último senador y de qué partido. Con ellos se hace una coalición en un Congreso, luego es importante. El preconteo tiene muchas fallas, porque estamos con un Código Electoral de 1986; yo fui ponente de un proyecto para reformarlo, pero lo tumbaron en la Corte por unos intereses muy raros.

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¿No confía en el preconteo?

Nosotros no tenemos cómo implementar electrónicamente lo que ya debería pasar en este país, lo cual nos daría mucha seguridad. Por ejemplo, no hay forma de rastrear la trazabilidad de los formularios E14; es una transmisión que pasa de una persona a otra. Y ahí pueden pasar mil cosas. Además, hay una cantidad de fallas en lo que tiene que ver con la parte electrónica.

¿Eso quiere decir que este 21 de junio ese preconteo tampoco será reconocido?

No, claro que sí. Ya dije que si está nítida la voluntad popular, siempre se la reconoce.

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¿Hay que evitar un escenario como el de Perú, donde estuvo muy ceñida la votación?

Pero es que eso no lo evita nadie. Yo tengo mis especulaciones de cómo van a quedar las elecciones, no lo puedo decir aquí. Pero si el resultado llega a estar reñido, vamos a tener problemas.

¿El Gobierno ya se está alistando para un empalme, independiente a quién gane?

Yo estoy presto a hacer el empalme con el gobierno que gane. Yo no cometería el error de buscar entorpecer el empalme. Créame que estaré abierto y hasta consejos daré si quieren que uno pueda ofrecerlos. Así que yo estaría muy contento de hacer un empalme y de ayudar y de dar consejos a las personas que vengan.

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¿Qué va a hacer después del 7 de agosto, a qué se va a dedicar?

Pues a mamar gallo. Ojalá mis enemigos me dejen quieto y me dejen mamar gallo. Yo quisiera dedicarme un poco a la familia, que la he tenido bastante tirada por mi hacer político. Quisiera dedicarme a los niños, a la familia y pues a aprender a jugar golf. Yo siempre dije que uno cuando estuviera viejo, y fuera tetón, tendría que aprender a jugar golf. Ya llegó ese momento.

¿Y va a aspirar a la Alcaldía de Barranquilla?

Sí, yo siempre he dicho que quiero aspirar a la Alcaldía de Barranquilla.

¿Cómo va a manejar después de su salida del gobierno lo de la “lista Clinton” y estos líos con Estados Unidos?

Ese es un tema que me ha dolido mucho, porque son varias paradojas. Había pasado absolutamente de todo en la vida pública gracias a mis enemigos, pero con lo de la OFAC (“lista Clinton”) sí me han destruido completamente. Es que uno desaparece del mundo. Me sacaron del sistema de salud, me sacaron de los clubes sociales, de los colegios de los niños. Nadie quiere hacer nada contigo, porque se supone que la OFAC es para que ningún estadounidense haga negocios con uno. Pero la gente de aquí de Colombia cree que no pueden ni siquiera saludarme, porque los van a extraditar. Ahora la gente no me habla, nadie quiere hacer un negocio conmigo y me toca poner las cosas a nombre de otra persona. Ha sido bastante duro.

¿Aspira a salir de eso antes del 7 de agosto?

Pues hay voces que dicen que sí se puede y otras que no, pero yo creo que todo es especulación. Yo creo que todo depende del secretario de Estado de los Estados Unidos (Marco Rubio). Ellos fueron los que tomaron la decisión, pues ellos son los que pueden revocar la decisión.

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El presidente Petro dijo que iba a tomar decisiones por lo que ha venido diciendo el congresista republicano Bernie Moreno por su intervencionismo en el proceso electoral interno; además, es veedor electoral por su país. ¿Eso ya tiene alguna línea de qué quiere decir tomar decisiones?

No, todavía no.

¿En qué falló y en qué acertó el Gobierno del presidente Gustavo Petro?

Falló en comunicación y en experiencia durante el primer año o año y medio. El primer año y medio pasó de todo por falta de experiencia. Le faltó mucha experiencia al gobierno del presidente Petro. Y lo bueno es que siempre gobernó con los de abajo, y no hizo como todos los gobiernos y todos los congresos que siempre se entienden es con los dueños y los empresarios. Esta vez lo hizo con las personas de abajo y siempre se mantuvo esa línea de hacer todo para las personas de abajo.

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Ministro, invite a la gente a votar este 21 de junio…

Sí, que la gente salga a votar, porque si usted no se mete con la política, la política se va a meter con usted. Estas elecciones de pronto son de las más importantes, porque se va a definir el futuro del país. Se verá si Colombia puede seguir adelante con la transformación o no. Su voto va a cambiar el país, para uno u otro lado, pero de eso no puedo hablar ni dar detalles. Pero la gente debería salir a votar, sobre todo aquella que nunca ha votado o que no le importa. Esta vez las cosas pueden terminar siendo bastante feas si no es un resultado contundente. Todas esas personas que no salen a votar o que no fueron a votar, si lo hacen de forma masiva, será contundente quien gane y es importante que eso pase.

Ministro, traduzca “contundente”. ¿De cuánto debería ser más o menos esa diferencia?

Un 1 % son como 250.000 votos, por ahí. Para que sea algo así importante, es como un 3 % o 4 %. Más o menos como los 700.000 votos y hacia adelante con los que ganó el presidente Gustavo Petro en el 2022.

Vea aquí la entrevista completa con el ministro Benedetti:

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