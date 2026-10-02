María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático: "Existían diferencias de fondo"

"El pasado 4 de agosto presenté formalmente una solicitud de escisión del Centro Democrático. Buscaba una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias…

La exsenadora María Fernanda Cabal anunció este jueves que presentó su renuncia al Centro Democrático, la colectividad por la cual llegó al Congreso desde 2014. De acuerdo con la exprecandidata presidencial, "existían diferencias de fondo" con el partido uribista, aunque fue clara en que su respeto al expresidente Álvaro Uribe permanece "incólume".

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"El pasado 4 de agosto presenté formalmente una solicitud de escisión del Centro Democrático. Buscaba una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, sin negar nuestra historia común ni convertir un desacuerdo en una disputa personal. Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida. El respeto por las experiencias compartidas también exige responder, incluso cuando se piensa distinto", aseguró Cabal en su anuncio.

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Mi camino sigue https://t.co/f72mZMp0Br — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 2, 2026

La exsenadora habló de su paso por el Congreso, punto en el que resaltó que fue la integrante del Senado más votada sin ser cabeza de lista. Aunque señaló que compartía los principios de lo que fue el gobierno de Uribe —hizo especial énfasis en su "liderazgo y el legado de la seguridad democrática— también reconoció que, con el paso del tiempo, para ella "fue evidente que existían diferencias de fondo entre [su] pensamiento y el rumbo político del partido".

Cabal anunció que este 3 de octubre presentará ante el país el camino que seguirá en la política. En entrevista con El Espectador, la exsenadora había hablado de la conformación de su propio movimiento y la posibilidad de dar avales para las elecciones regionales en 2027. Eso sí, señaló que no había renunciado al Centro Democrático esperando una respuesta a su petición de "divorcio político".

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"Mi alegría es eso, ser yo mi propio jefe y escoger candidaturas en todo el país, que tengan el perfil que la gente quiere ver como su alcalde, su gobernador, su concejal o su diputado", afirmó en diálogo con este diario.

La política ha sido crítica de las posiciones que tomó el partido uribista en la campaña presidencial y señaló que "está perdiendo la comunicación con su militancia": "Para mí es claro que el espacio estaba dado para la derecha. Uribe no lo quiso entender. Movió a Paloma (Valencia) al centro y la pérdida fue total. Ese espacio lo ocupa Abelardo [de la Espriella] y, mientras lo haga bien, tendrá mi aplauso". En ese punto, también insistió en que ella es "la representante con más identidad tanto nacional como internacional de esa nueva derecha".

El partido uribista ya respondió a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de X, la colectividad le agradeció "por todos estos años de servicio" y le deseó "éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro": "Colombia jamás será una causa perdida".

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A la doctora María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal):



Nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia.



Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro.



Colombia jamás será una causa perdida. — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 2, 2026

La exsenadora busca tener incidencia en las elecciones regionales y, a partir de allí, buscar un espacio entre las candidaturas presidenciales de 2030. En entrevista con El Espectador aseguró que, si bien en algún momento pensó en la posibilidad de llegar al gobierno de De la Espriella, sabe que "estaría de alguna manera desperdiciando un tiempo que no voy a tener para construir [su] partido".

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